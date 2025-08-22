Στο οριστικό κλείσιμο του λεγόμενου «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στη Φλόριντα οδηγεί η απόφαση της δικαστού Κάθλιν Ουίλιαμς, σύμφωνα με την οποία πρέπει να έχουν αποσυρθεί όλες οι περιφράξεις και ο εξοπλισμός από το κέντρο εντός 60 ημερών.

Αυτό βάζει ισχυρά εμπόδια στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υλοποιήσει τη σκληρή αντιμεταναστευτική του πολιτική και την Πολιτεία της Φλόριντα να δεχτεί νέους κρατουμένους στο κέντρο κράτησης σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο δίπλα στους βάλτους Έβεργκλεϊντς, το οποίο στήθηκε βιαστικά μέσα στον Ιούνιο.

Η πρόεδρος δικαστηρίου στη Φλόριντα απαγόρευσε την Πέμπτη τόσο στην αμερικανική κυβέρνηση όσο και στις πολιτειακές αρχές να οδηγήσουν οποιονδήποτε μετανάστη στο «Αλκατράζ με αλιγάτορες» ενόψει του οριστικού κλεισίματός του. Αμέσως μετά την απόφαση, οι αρχές στη Φλόριντα ανακοίνωσαν ότι άσκησαν έφεση.

Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στους βάλτους Έβεργκλεϊντς στήθηκε βιαστικά τον Ιούνιο ως κέντρο κράτησης μεταναστών

«Αλκατράζ με αλιγάτορες»: Οργή ακτιβιστών και οργανώσεων για το περιβάλλον

Τοπικοί αξιωματούχοι και ο Λευκός Οίκος έδωσαν στο κέντρο κράτησης την εν λόγω ονομασία για να παραπέμπει στη διαβόητη φυλακή στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, την οποία ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να ξανανοίξει.

Με βάση τις δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στη Φλόριντα προβλεπόταν να έχει χωρητικότητα 3.000 θέσεων.

Ωστόσο η δημιουργία του πυροδότησε την οργή τόσο οργανώσεων υπεράσπισης του περιβάλλοντος – τα Έβεργκλεϊντς είναι προστατευόμενη περιοχή – όσο και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

JUST IN: Judge Kathleen Williams orders “Alligator Alcatraz” shut down within 60 days — and blocks Trump & Florida from admitting any new detainees. pic.twitter.com/TOcBNZRNg8 — MeidasTouch (@MeidasTouch) August 22, 2025

Η απόφαση της δικαστού Κάθλιν Ουίλιαμς ήρθε σε συνέχεια της πρωτοβουλίας δύο οικολογικών οργανώσεων – της Friends of the Everglades («Φίλοι των Έβεργκλεϊντς») και της Center for Biological Diversity («Κέντρο για τη Βιολογική Ποικιλότητα»).

Οι οργανώσεις αυτές επιχειρηματολόγησαν εναντίον της λειτουργίας του κέντρο κράτησης, τονίζοντας ότι απειλεί το εύθραυστο οικοσύστημα των ελών γύρω του και κατασκευάστηκε χωρίς να υπάρξει προηγουμένως μελέτη περιβαλλοντικής επίπτωσης.

Στις αρχές Αυγούστου, η ίδια δικαστής είχε διατάξει να ανασταλεί προσωρινά οποιοδήποτε νέο κατασκευαστικό έργο στο κέντρο αυτό. Αυτή τη φορά, έδωσε εντολή στην κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ και στην πολιτεία της Φλόριντας, όπου κυβερνά ο ρεπουμπλικάνος Ρον ΝτεΣάντις, να αποσύρουν εντός 60 ημερών όλες τις περιφράξεις που έχουν τοποθετηθεί για να λειτουργήσει το κέντρο, τα συστήματα φωτισμού, τις γεννήτριες και τα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και υδάτων υπονόμων.

Επίσης απαγόρευσε να «μεταχθεί οποιοσδήποτε νέος κρατούμενος που δεν βρισκόταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή αυτή».

Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» έχει μετατραπεί σε ένα από τα σύμβολα της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ ως προς το μεταναστευτικό. Πολλοί μετανάστες που ήδη κρατήθηκαν εκεί κατήγγειλαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι συνθήκες που βρήκαν ήταν φρικτές.

«Ούτε ζώο δεν θα άντεχε να το μεταχειρίζονται έτσι. Είναι βασανιστήριο», δήλωσε ο Λουίς Γκονσάλες, που μίλησε στο AFP μέσα από το κέντρο κράτησης εξηγώντας ότι μοιράζεται κελί – το οποίο σπανίως καθαρίζεται – με άλλους τριάντα ανθρώπους, σε θερμοκρασίες καύσωνα τη μέρα και πολικές τη νύχτα και κουνούπια παντού.