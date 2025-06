Η πολιτεία Φλόριντα άρχισε αυτήν την εβδομάδα να οικοδομεί νέο κέντρο κράτησης μεταναστών, που αποκαλείται «Αλκατράζ με αλιγάτορες», εν μέσω των βάλτων Εβεργκλεϊντς, με φόντο την αντιμεταναστευτική επίθεση που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αφότου ο μεγιστάνας επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του Queen City News).

Η τοποθεσία που επιλέχτηκε, εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στο εθνικό πάρκο Εβεργκλεϊντς, οικοσύστημα της Φλόριντας μοναδικό στον κόσμο, θα μπορεί να υποδέχεται τουλάχιστον 1.000 μετανάστες, ανέφερε ο πολιτειακός γενικός εισαγγελέας (υπουργός Δικαιοσύνης) Τζέιμς Ατμαϊερ την περασμένη εβδομάδα μέσω X.

«Η περιοχή αυτή περίπου 77.000 στρεμμάτων έχει γύρω της τα Εβεργκλεϊντς και προσφέρει αποτελεσματική ευκαιρία, όχι ιδιαίτερα δαπανηρή, να κατασκευαστεί κέντρο προσωρινής κράτησης, καθώς δεν είναι απαραίτητο να επενδυθούν πολλά για την περίμετρο», ανέφερε σε βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται η περιοχή.

Αν κανείς αποδράσει θα τον περιμένουν «αλιγάτορες και πύθωνες», πρόσθεσε. Το νέο κέντρο κράτησης θ’ αρχίσει να υποδέχεται μετανάστες μέσα σε «30 ως 60 ημέρες από την έναρξη της κατασκευής του», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Alligator Alcatraz – this existing island in the middle of the swamp presents a great option for criminal alien detention and deportation. https://t.co/CHQYdy09mT

— James Uthmeier (@JamesUthmeierFL) June 20, 2025