Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα

Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες, που προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα στη Φλόριντα, θα επιτρέψουν να σταματήσουν οι ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα, όπου μία επισφαλής κατάπαυση του πυρός έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του παλαιστινιακού κινήματος.

«Ο πληθυσμός μας περιμένει από αυτές τις συνομιλίες ότι οι συμμετέχοντες θα συμφωνήσουν για να τεθεί τέλος στις ισραηλινές ακρότητες και θα σταματήσουν όλες οι παραβιάσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, απαντώντας σε ερώτηση για τη συνάντηση που προβλέπεται για σήμερα προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα στάδια στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Παραβιάσεις του σχεδίου Τραμπ και προσπάθειες προόδου

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί στο Μαϊάμι με εκπροσώπους του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος, που ενεργούν ως μεσολαβητές αλλά και ως εγγυητές της κατάπαυσης πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, ζητούν να ξεκινήσει η επόμενη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου.

Αυτή προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από όλη την περιοχή, την εγκατάσταση μιας μεταβατικής αρχής και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης.

Όμως πρόοδος στα θέματα αυτά δεν έχει σημειωθεί. Και η κατάπαυση πυρός στη Γάζα, που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, παραμένει επισφαλής, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη ότι παραβιάζει τους όρους της, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή παραμένει κρίσιμη.

Ο Ναΐμ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα επιτρέψουν να «υποχρεωθεί» το Ισραήλ να σεβαστεί ορισμένες προβλέψεις της εκεχειρίας που αφορούν «την είσοδο της βοήθειας, το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα και στις δύο κατευθύνσεις και την είσοδο όλων των απαραίτητων υλικών για την ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση των υποδομών».

Έκανε έκκληση να «υλοποιηθεί ό,τι απομένει από το σχέδιο Τραμπ, με τρόπο που θα επιτρέπει σταθερότητα με διάρκεια, έναρξη πλήρους ανοικοδόμησης, αλλά και μιας πολιτικής διαδικασίας που θα επιτρέψει στους Παλαιστινίους να κυβερνήσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους, μέχρι την εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου και πλήρως κυρίαρχου κράτους».

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου την εξουσία ασκεί η Χαμάς, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, πως τουλάχιστον 395 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ περιμένει την επιστροφή μιας τελευταίας σορού ομήρου που κρατείται στη Γάζα προτού ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας.