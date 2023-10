Γάζα: Οργή και πόνος στην κηδεία της οικογένειας του δημοσιογράφου του Al Jazeera

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Ουαέλ αλ-Νταντού, του οποίου η οικογένεια σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής, συνόδεψε σήμερα τα παιδιά του και τη σύζυγό του στην τελευταία τους κατοικία.

Το σπίτι του, στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης με αποτέλεσμα η γυναίκα, ο γιος και η κόρη του, καθώς και άλλοι συγγενείς του, να χάσουν τη ζωή τους.

Οι εικόνες από τη νεκρική προσευχή, της οποίας ηγήθηκε ο δημοσιογράφος καθώς στεκόταν μπροστά στα άψυχα κορμιά των αγαπημένων του, ραγίζουν καρδιές.

Al Jazeera’s Gaza bureau chief, Wael al-Dahdouh, led the funeral prayer for his family 💔 pic.twitter.com/pCNJDQkWFO

Τραγική συγκυρία

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera βρισκόταν στον αέρα λίγα λεπτά προτού ο ίδιος αναφερθεί στην αεροπορική επιδρομή της ισραηλινής αεροπορίας που οδήγησε στον θάνατο την οικογένειά του. Οργή στο Al Jazeera καθώς υπάρχει ήδη ανοιχτή υπόθεση στα δικαστήρια, για την δολοφονία της δημοσιογράφου του Σιρίν Αμπού Άκλεχ από το Ισραήλ.

Al Jazeera’s reporter Wael al-Dahdouh lost his wife, son and daughter to an Israeli airstrike that flattened their home to the ground in Gaza City.

Netanyahu you are criminal killer of innocent Palestinians.

Israel is terrorist .#GazaGenocide pic.twitter.com/vBy9zKc6Sc

— Waris Pathan (@warispathan) October 26, 2023