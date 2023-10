Λωρίδα της Γάζας: Σκοτώθηκε και άλλη δημοσιογράφος σε αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αλ Ακσά, που πρόσκειται στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η δημοσιογράφος του Ντοάα Ασράφ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα (στη φωτογραφία από το X, επάνω, ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας).

Ο στρατός του Ισραήλ περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν έχει κανένα σχόλιο.

Σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή που έπληξε το σπίτι της

Η Ντοάα Ασράφ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε το σπίτι της στη γειτονιά al-Zawiya της κεντρικής Γάζας.

Η δολοφονία της ανεβάζει σε 24 τον συνολικό αριθμό των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως μεταδίδει το aljazeera.com.

Al-Aqsa Radio in Gaza has said one of its journalists, Doaa Ashraf, has been killed in an Israeli air strike that struck her home in central Gaza’s al-Zawiya neighbourhood. 🔴 LIVE updates: https://t.co/yWML9ZrSVL pic.twitter.com/WJAY9iHG1r — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 25, 2023

Ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Ρόμπερτ Μαρντίνι, έχει πει ότι οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να στοχοποιούνται και πρέπει να προστατεύονται όπως ορίζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

23 #journalists have reportedly been killed since the escalation of the #Israel–#Gaza conflict on 7 October.

This is simply unacceptable – journalists are protected under international humanitarian law #IHL and should not be targeted. pic.twitter.com/pXssnukeai — Robert Mardini (@RMardiniICRC) October 25, 2023

Ξεκληρίστηκε οικογένεια

Τα σχόλιά του έγιναν αφότου ο Ουαέλ Αλ Νταχντούχ – ο επικεφαλής του γραφείου του Al Jazeera Arabic στη Γάζα – έχασε τη σύζυγό του, τον γιο, την κόρη και τον εγγονό του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο σπίτι στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο, στη νότια Γάζα.