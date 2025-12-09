Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους

Οι ισραηλινές δυνάμεις που διεξάγουν τον γενοκτονικό πόλεμο στη Γάζα ήταν επίσης υπεύθυνες για το θάνατο 29 Παλαιστινίων δημοσιογράφων, ανέφερε η RSF στην ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που το Ισραήλ ανακηρύχθηκε από την ΜΚΟ ως η χώρα που διέπραξε τους περισσότερους φόνους δημοσιογράφων.

Συνολικά, 67 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε όλο τον κόσμο φέτος, ένας περισσότερος από ό,τι το 2024.

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα του μίσους προς τους δημοσιογράφους!» δήλωσε ο Thibaut Bruttin, γενικός διευθυντής της RSF, σε μια ανακοίνωση.

«Οδήγησε στο θάνατο 67 δημοσιογράφων φέτος – όχι τυχαία, και δεν ήταν παράπλευρα θύματα. Σκοτώθηκαν, στοχοποιήθηκαν λόγω της δουλειάς τους».

Ο Bruttin κατηγόρησε την «αποτυχία» των διεθνών οργανισμών να προστατεύσουν τους δημοσιογράφους σε ένοπλες συγκρούσεις για την αύξηση αυτή, η οποία, όπως είπε, είναι συνέπεια της παγκόσμιας μείωσης του «θάρρους των κυβερνήσεων».

«Οι δημοσιογράφοι δεν πεθαίνουν απλά – δολοφονούνται», είπε.

You only target journalists when your enemy is the truth. The only weapon Israel fears the most. pic.twitter.com/jOlTDuy4x1 — Mohamad Safa (@mhdksafa) December 4, 2025

Η δημοσιογραφία σε κίνδυνο

Το Μεξικό ήταν η δεύτερη πιο επικίνδυνη χώρα στον κόσμο για τους δημοσιογράφους, με εννέα δολοφονίες το περασμένο έτος.

Η Ουκρανία, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, όπου σκοτώθηκαν τρεις δημοσιογράφοι το 2025, και το Σουδάν, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις δημοσιογράφοι φέτος, είναι άλλες εξαιρετικά επικίνδυνες χώρες για τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με την RSF.

Η RSF καταγράφει επίσης τον αριθμό των δημοσιογράφων που έχουν φυλακιστεί λόγω της εργασίας τους. Η Κίνα είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παραβατών, με 121 δημοσιογράφους πίσω από τα σίδερα. Η Ρωσία (48) και η Μιανμάρ (47) είναι οι επόμενες πιο καταπιεστικές χώρες.

Την 1η Δεκεμβρίου 2025, 503 δημοσιογράφοι ήταν κρατούμενοι σε 47 χώρες.

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι 135 δημοσιογράφοι αγνοούνται σε 37 χώρες και ότι άλλοι 20 κρατούνται επί του παρόντος όμηροι.

Η δολοφονία του 43% των 67 δημοσιογράφων που έχασαν τη ζωή τους τους τελευταίους 12 μήνες πραγματοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την οργάνωση για την ελευθερία του Τύπου.

A year after warning “Stop killing journalists,” Anas Al-Sharif was killed by Israel while reporting from a press tent in Gaza. pic.twitter.com/q9ge5IEPCe — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) December 9, 2025

Η ελευθερία του Τύπου στο στόχαστρο του Ισραήλ

Η πιο θανατηφόρα επίθεση στην περιοχή ήταν η «διπλή» επίθεση σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Γάζας στις 25 Αυγούστου, κατά την οποία σκοτώθηκαν πέντε δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων ο φωτογράφος του Al Jazeera, Mohammad Salama, καθώς και συνεργάτες των πρακτορείων ειδήσεων Reuters και Associated Press.

Israel killed more journalists in 2025 than any other country, according to a report by Reporters Without Borders (RSF) https://t.co/WA5MrbWcAW pic.twitter.com/OW6kDB6WRA — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 9, 2025

Σχεδόν 300 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα σε 26 μήνες γενοκτονικού πολέμου – ή περίπου 12 δημοσιογράφοι κάθε μήνα – σύμφωνα με καταμέτρηση του Shireen.ps, ενός ιστότοπου παρακολούθησης που πήρε το όνομά του από τη δημοσιογράφο του Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, η οποία σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το 2022.

Life of Palestinians before Oct 7th In 2022, Israel K!LLED journalist Shireen Abu Akleh, a Palestinian Christian and then attacked her casket live on TV pic.twitter.com/UjqukgA30h — The Resonance (@Partisan_12) November 24, 2025

Το Ισραήλ διατηρεί την απαγόρευση εισόδου ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα – εκτός αν φτάνουν σε αυστηρά ελεγχόμενες εκδρομές που οργανώνονται από τον ισραηλινό στρατό – παρά τις εκκλήσεις των μέσων ενημέρωσης και των οργανώσεων για την ελευθερία του Τύπου να τους επιτραπεί η πρόσβαση.