Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) παρότρυνε χθες Δευτέρα την κυβέρνηση του Λιβάνου να επιδιώξει την απόδοση δικαιοσύνης για πλήγμα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ το οποίο είχε στοιχίσει τη ζωή πριν δυο χρόνια σε δημοσιογράφο του πρακτορείου ειδήσεων Reuters και είχε τραυματίσει σοβαρά άλλους, συμπεριλαμβανομένων δυο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τη 13η Οκτωβρίου 2023, πλήγμα σκότωσε τον εικονολήπτη του Reuters Ισάμ Αμπντάλα (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Ueslei Marcelino) και τραυμάτισε ακόμη έξι ρεπόρτερ, συμπεριλαμβανομένων δυο του AFP — επρόκειτο για τον Ντίλαν Κόλινς και τη φωτοειδησεογράφο Κριστίνα Ασί, η οποία υπέστη ακρωτηριασμό στο δεξί πόδι.

Ηταν «προμελετημένη επίθεση, στοχευμένη και σε δυο χρόνους από τις ισραηλινές δυνάμεις (…) έγκλημα πολέμου»

Ανεξάρτητες έρευνες, ανάμεσά τους αυτή του ίδιου του Γαλλικού Πρακτορείου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πλήγμα έγινε με οβίδα 120 χιλιοστών που βλήθηκε από το πυροβόλο άρματος μάχης των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ. Οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν πως στοχοποίησαν τους δημοσιογράφους.

Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις Μόρις Τίντμπολ-Μπιντς εκτίμησε την Παρασκευή ότι το πλήγμα εναντίον της ομάδας δημοσιογράφων ήταν «προμελετημένη επίθεση, στοχευμένη και σε δυο χρόνους από τις ισραηλινές δυνάμεις, προφανής παραβίαση (…) του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, έγκλημα πολέμου».

Την Πέμπτη, η λιβανική κυβέρνηση έδωσε εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει νομικές επιλογές για ασκηθεί δίωξη σε βάρος του Ισραήλ για την υπόθεση.

Να αποδοθεί δικαιοσύνη

Η απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου «προσφέρει νέα ευκαιρία να εξασφαλιστεί η απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα», ανέφερε η HRW σε ανακοίνωσή της.

Δυο χρόνια μετά την επίθεση, «τα θύματα των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο συνεχίζουν να μην έχουν πραγματική πρόσβαση» στη δικαιοσύνη, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

«Η πρωτοβουλία αυτή (της Βηρυτού) αποτελεί το πρώτο βήμα και καλούμε την κυβέρνηση να εγγυηθεί πως η διαδικασία θα προχωρήσει στέλνοντας επίσημο αίτημα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να ασκήσει τη δικαιοδοσία του διενεργώντας έρευνα για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στον Λίβανο εναντίον δημοσιογράφων από τον Οκτώβριο του 2023», ανέφερε εξάλλου ο Τζόναθαν Ντάγκερ, στέλεχος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF) αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ