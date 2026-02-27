magazin
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
27.02.2026 | 13:10
Τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο Πάτρας
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Fizz 27 Φεβρουαρίου 2026, 15:00

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Spotlight

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Αν και ο δημιουργός του Facebook είναι αποκλειστικά και μόνο γνωστός για τη συμβολή του στον τομέα της τεχνολογίας και σε καμία περίπτωση της μόδας, ωστόσο βρέθηκε στο επίκεντρο της παρουσίασης της φθινοπωρινής/χειμερινής κολεξιόν.

Μετά το δικαστήριο στη μόδα

Ο 41χρονος διευθύνων σύμβουλος της Meta έδειχνε λίγο αμήχανος κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, όπου φορούσε ένα μακρυμάνικο καμηλό polo του οίκου Prada.

Η Πρισίλα, επίσης 41 ετών, φαινόταν κομψή δίπλα του με ένα γκρι πουλόβερ και ένα λεπτό κολιέ, συνδυασμένα με σκουρόχρωμη φούστα, χοντρά καφέ μοκασίνια και κόκκινες casual κάλτσες.

Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται λίγες μέρες μετά την κατάθεση του Ζούκερμπεργκ για τη «ρομποτική» συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής δίκης για τον εθισμό των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 41χρονος διευθύνων σύμβουλος της Meta έδειχνε λίγο αμήχανος κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, όπου φορούσε ένα μακρυμάνικο καμηλό polo του οίκου Prada REUTERS/Alessandro Garofalo

Εθισμός στα σόσιαλ μίντια; Σώπα καλέ!

Η δίκη ξεκίνησε από μια ενάγουσα που ταυτοποιείται με τα αρχικά KGM, η οποία είναι τώρα 20 ετών και ισχυρίστηκε ότι η πρώιμη χρήση κοινωνικών μέσων την έκανε εθισμένη στην τεχνολογία και επιδείνωσε την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

Ο Ζούκερμπεργκ είπε ότι εξακολουθεί να παραμένει πιστός σε μια προηγούμενη δήλωση που είχε κάνει, ότι το υπάρχον επιστημονικό έργο δεν έχει αποδείξει ότι τα κοινωνικά μέσα προκαλούν βλάβες στην ψυχική υγεία.

Αφού απάντησε επιδέξια σε αρκετές ερωτήσεις που τέθηκαν από τον δικηγόρο της KGM, Μάρκ Λάνιερ, ο δικηγόρος χαρακτήρισε τις απαντήσεις του Μαρκ ως καλοδουλεμένες για τα μέσα ενημέρωσης.

Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται λίγες μέρες μετά την κατάθεση του Ζούκερμπεργκ για τη «ρομποτική» συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής δίκης για τον εθισμό των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αδέξιος

Ο Λάνιερ αναφέρθηκε σε ένα εσωτερικό έγγραφο σχετικά με τα σχόλια για το ύφος του Μαρκ στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλώντας τον να εμφανίζεται ως «αυθεντικός, άμεσος, ανθρώπινος, διορατικός και πραγματικός».

Το έγγραφο του συνέστησε να μην «προσπαθεί πολύ» ή να είναι «ψεύτικος, ρομποτικός, εταιρικός ή κιτς» στην επικοινωνία του.

Ο Μαρκ αντέδρασε στην ιδέα ότι έχει καθοδηγηθεί σχετικά με το πώς να απαντά σε ερωτήσεις ή να παρουσιάζει τον εαυτό του και είπε ότι εκείνοι που του προσφέρουν συμβουλές «απλώς του δίνουν ανατροφοδότηση της επικαιρότητας».

Στη συνέχεια είπε: «Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο είμαι γνωστός για το ότι τα πάω άσχημα σ’ αυτό», αναφερόμενος σε αρκετές εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπου οι άνθρωποι τον θεώρησαν αδέξιο και κορόιδεψαν την εμφάνιση ή τον τρόπο ομιλίας του.

*Με στοιχεία από dailymail.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Alessandro Garofalo

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Stream magazin
«Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική
Nip/Tuck 27.02.26

«Όλοι αυτό μου λένε» - Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική

Ο 51χρονος ηθοποιός είπε ότι άνθρωποι τον έχουν πλησιάσει και έχουν σχολιάσει την εμφάνισή του μετά από φήμες ότι έχει υποβληθεί σε αισθητική χειρουργική. Τι παίζει, τελικά, με το πρόσωπο του Μπράντλεϊ Κούπερ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή
«Τοξικό παραμύθι» 27.02.26

Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή

Η πραγματική υπόθεση δολοφονίας πίσω από το «The Lady» - Μια νέα δραματική σειρά για την Τζέιν Άντριους, την πρώην δεξί χέρι της Σάρα Φέργκιουσον που κατέληξε στη φυλακή για δολοφονία, βγαίνει στον αέρα την ίδια στιγμή που η πρώην δούκισσα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μέσων ενημέρωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
Γενναιόδωρος 27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»
Eπίθεση, απάτη κ.ά. 26.02.26

Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Κρίσπιν Γκλόβερ, καθώς πρώην μοντέλο τον μηνύει για επίθεση, εξαναγκασμό και νομικές ενέργειες με δόλο, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε να γίνει «σεξουαλική σκλάβα» του

Σύνταξη
Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα
Σαπουνόπερα 26.02.26

Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα

Η ηθοποιός και σταρ των reality Λίζα Ρίνα κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο You Better Believe I'm Gonna Talk About It και δεν διστάζει να κατονομάσει τον χειρότερο bully του Χόλιγουντ, με τον οποίο συνεργάστηκε.

Σύνταξη
Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα
«Στοργικός πατερούλης» 26.02.26

Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα

Η τελευταία σύντροφος του Επστάιν, Καρίνα Σουλιάκ, παντρεύτηκε μια γυναίκα, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο σεξουαλικός εγκληματίας εκμεταλλευόταν το μεταναστευτικό σύστημα με φοιτητικές βίζες, μαθήματα αγγλικής γλώσσας και εικονικούς γάμους για να κρατήσει ξένες γυναίκες στις ΗΠΑ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Έχουν beef 26.02.26

«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, απάντησε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε podcast, στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ηλίθιο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου
Opinion 27.02.26

Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική όταν ζητάμε τη σταδιακή κατάργηση των ιδρυμάτων και την εγκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες ακόμη κι επαγγελματικής αναδοχής που υπάρχει ως θεσμός στη χώρα μας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα
Ξυπνητήρι σε μισώ 27.02.26

«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα

Το ευέλικτο ωράριο που εφάρμοσε σχολείο της Ελβετίας επέτρεψε στους μαθητές να κοιμούνται περισσότερο και παράλληλα βελτίωσε τις επιδόσεις τους.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας
Νέες πληροφορίες 27.02.26

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας

Ο 19χρονος τραυματίας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, έδωσε μία πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βόρεια Κορέα: Τι αποκάλυψε το τελευταίο συνέδριο για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν
Κιμ Τζου Ε 27.02.26

«Το αγαπημένο παιδί»: Τι αποκάλυψε το συνέδριο στη Βόρεια Κορέα για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν

Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι ο Κίμ Γιονγκ Ουν έχει επιλέξει την κόρη του ως διάδοχο. Άλλοι λένε ότι η πολιτική των φύλων στη Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να εμποδίσει την πορεία της προς την εξουσία

Σύνταξη
Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα
Συνέχεια στο θρίλερ 27.02.26

Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις, λόγω της προχωρημένης σήψης του πτώματος

Σύνταξη
Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»
ΣΥΡΙΖΑ 27.02.26

Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στην απόφαση του δικαστηρίου για τις παράνομες παρακολουθήσεις, σημείωσε πως «η κυβέρνηση προσπαθεί ακόμα να μας πείσει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μόνο ιδιώτες»

Σύνταξη
Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Αντιδράσεις 27.02.26

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εφαρμόζει τη Mercosur παρά το ότι το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Σύνταξη
Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες
Χρυσά γάντια 27.02.26

Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες

Το 1976 ο Σιλβέστερ Σταλόνε τα έπαιξε όλα για όλα με την κυκλοφορία του Rocky - της μεγάλης κινηματογραφικής έκπληξης της χρονιάς. Μισό αιώνα αργότερα αποκαλύπτει τις σκληρές προπονήσεις που απαιτήθηκαν για να γίνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων
Βουλή 27.02.26

Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων

«Για να ξεπληρωθούν οι ανοιχτοί λογαριασμοί, απαιτούν να κερδίσει έδαφος το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”», υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων
Μικτές οικογένειες 27.02.26

Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων

Γενετική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες Homo sapiens ζευγάρωναν πιο συχνά με άνδρες Νεάντερταλ από ό,τι οι άνδρες Homo sapiens με γυναίκες του άλλου είδους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)

Παροξυσμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρίκο, σε φιλικό της Ίντερ Μαϊάμι με την τοπική Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε - «Ντου» φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσουν τον θρύλο της μπάλας.

Σύνταξη
Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Το χρονικό της δολοφονίας και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου
Ελλάδα 27.02.26

«Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» - Το χρονικό της δολοφονίας στη Λέρο και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου

Πριν από μερικά χρόνια είχε σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό μεταξύ πατέρα και γιου στη Λέρο, κατά το οποίο το θύμα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χρυσή Αυγή: Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών – Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης
Ελλάδα 27.02.26

Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών - Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης

Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση έξω από το Εφετείο, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί ότι η απόφαση δεν θα βγει σήμερα - Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 4 Μαρτίου

Σύνταξη
Αναγέννηση του Κάτω Μιξορρούματος: Όταν ζωντανεύουν τα χωριά, δυναμώνει η χώρα
Μια καλή είδηση 27.02.26

Αναγέννηση του Κάτω Μιξορρούματος: Όταν ζωντανεύουν τα χωριά, δυναμώνει η χώρα

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θέτει σε τροχιά υλοποίησης ένα ολιστικό σχέδιο αποκατάστασης του ιστορικού οικισμού, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ερήμωση της υπαίθρου δεν είναι μοίρα.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

