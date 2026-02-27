Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Αν και ο δημιουργός του Facebook είναι αποκλειστικά και μόνο γνωστός για τη συμβολή του στον τομέα της τεχνολογίας και σε καμία περίπτωση της μόδας, ωστόσο βρέθηκε στο επίκεντρο της παρουσίασης της φθινοπωρινής/χειμερινής κολεξιόν.

Μετά το δικαστήριο στη μόδα

Ο 41χρονος διευθύνων σύμβουλος της Meta έδειχνε λίγο αμήχανος κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, όπου φορούσε ένα μακρυμάνικο καμηλό polo του οίκου Prada.

Η Πρισίλα, επίσης 41 ετών, φαινόταν κομψή δίπλα του με ένα γκρι πουλόβερ και ένα λεπτό κολιέ, συνδυασμένα με σκουρόχρωμη φούστα, χοντρά καφέ μοκασίνια και κόκκινες casual κάλτσες.

Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται λίγες μέρες μετά την κατάθεση του Ζούκερμπεργκ για τη «ρομποτική» συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής δίκης για τον εθισμό των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εθισμός στα σόσιαλ μίντια; Σώπα καλέ!

Η δίκη ξεκίνησε από μια ενάγουσα που ταυτοποιείται με τα αρχικά KGM, η οποία είναι τώρα 20 ετών και ισχυρίστηκε ότι η πρώιμη χρήση κοινωνικών μέσων την έκανε εθισμένη στην τεχνολογία και επιδείνωσε την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

Ο Ζούκερμπεργκ είπε ότι εξακολουθεί να παραμένει πιστός σε μια προηγούμενη δήλωση που είχε κάνει, ότι το υπάρχον επιστημονικό έργο δεν έχει αποδείξει ότι τα κοινωνικά μέσα προκαλούν βλάβες στην ψυχική υγεία.

Αφού απάντησε επιδέξια σε αρκετές ερωτήσεις που τέθηκαν από τον δικηγόρο της KGM, Μάρκ Λάνιερ, ο δικηγόρος χαρακτήρισε τις απαντήσεις του Μαρκ ως καλοδουλεμένες για τα μέσα ενημέρωσης.

Αδέξιος

Ο Λάνιερ αναφέρθηκε σε ένα εσωτερικό έγγραφο σχετικά με τα σχόλια για το ύφος του Μαρκ στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλώντας τον να εμφανίζεται ως «αυθεντικός, άμεσος, ανθρώπινος, διορατικός και πραγματικός».

Το έγγραφο του συνέστησε να μην «προσπαθεί πολύ» ή να είναι «ψεύτικος, ρομποτικός, εταιρικός ή κιτς» στην επικοινωνία του.

Ο Μαρκ αντέδρασε στην ιδέα ότι έχει καθοδηγηθεί σχετικά με το πώς να απαντά σε ερωτήσεις ή να παρουσιάζει τον εαυτό του και είπε ότι εκείνοι που του προσφέρουν συμβουλές «απλώς του δίνουν ανατροφοδότηση της επικαιρότητας».

Στη συνέχεια είπε: «Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο είμαι γνωστός για το ότι τα πάω άσχημα σ’ αυτό», αναφερόμενος σε αρκετές εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπου οι άνθρωποι τον θεώρησαν αδέξιο και κορόιδεψαν την εμφάνιση ή τον τρόπο ομιλίας του.

*Με στοιχεία από dailymail.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Alessandro Garofalo