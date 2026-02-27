Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
27.02.2026 | 13:10
Τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο Πάτρας
Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Στην Πιερία με τα αστέρια του Απόλλωνα Ράχης
Media 27 Φεβρουαρίου 2026, 14:58

Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Στην Πιερία με τα αστέρια του Απόλλωνα Ράχης

Το ταξίδι του Βίλατζ Λιμπερταδόρες συνεχίζεται στην Πιερία, όπου συναντάμε τους ανθρώπους του Απόλλωνα Ράχης. Την Κυριακή 1 Μαρτίου, στις 13.50, στο MEGA.

Spotlight

Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του MEGA, «Βίλατζ Λιμπερταδόρες», ταξιδεύει στην Πιερία, όπου έχει ραντεβού με τον «Απόλλωνα Ράχης». Στο τέταρτο επεισόδιο, την Κυριακή 1 Μαρτίου, στις 13:50, γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι τα δίνουν όλα για τη νίκη.

Με πρόεδρο Ντούρο, τον «Ζιοβάνι» στην επίθεση και τον κορυφαίο στο νομό Πιερίας – σπεσιαλίστα της ραμπόνα, ο Απόλλωνας Ράχης γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας με ένα γειτονικό ντέρμπι κόντρα στον Λόφο. Σύνορο των δύο χωριών είναι το ποδοσφαιρικό γήπεδο, που αποτελεί και την κοινή τους έδρα.

Ομάδα με παίκτες που οργώνουν το γήπεδο, όπως οργώνουν τα χωράφια τους, ο Απόλλωνας είναι το απόλυτο αουτσάιντερ κόντρα στο γείτονα, που κάνει πρωταθλητισμό. Στο φιλόξενο χωριό της Ράχης, οι 370 κάτοικοι ανοίγουν τα σπίτια τους για να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες, που καταφθάνουν για τις εκδηλώσεις μνήμης «Τα Πάτρια».

Όταν όμως η εκδήλωση είναι ποδοσφαιρική, τι και αν βρίσκονται στους πρόποδες του Ολύμπου. Ξεχνούν τον Ξένιο Δία και την καλή φιλοξενία και τα δίνουν όλα για την ομάδα του χωριού. Καμιά κλωτσιά παραπάνω, πολλά χασομέρια και νίκη… έστω και με μισό γκολ.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία / Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Αµοιρίδης
Διεύθυνση Παραγωγής: Θανάσης Νικολάου
Αφήγηση / Κείμενα: Στέφανος Τσιτσόπουλος
Οργάνωση Παραγωγής: Αλεξάνδρα Καραµπουρνιώτη
Δηµοσιογραφική Έρευνα: Σταύρος Γεωργακόπουλος
Μοντάζ: Παύλος Παπαδόπουλος, Χρήστος Πράντζαλος, Αλέξανδρος Σαουλίδης, Γκρεγκ Δούκας
Εικονοληψία: Γιάννης Σαρόγλου, Ζώης Αντωνής, Γιάννης Εμμανουηλίδης, Δημήτρης Παπαναστασίου, Κωνσταντίνος Κώττας
Ηχοληψία: Παύλος Γκέροβ, Τάσος Καραδέδος
Σχεδιασμός Γραφικών: Θανάσης Γεωργίου
Εικονογράφηση: Βασίλης Γκογκτζιλάς
Μουσική τρέιλερ: Bonzai

YouTube thumbnail

Εκτέλεση Παραγωγής: AN Sports and Media
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

«ΒΙΛΑΤΖ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 13:50

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα

Media
Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA
Media 27.02.26

Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA

Μια κατηγορία βαριά σαν σκιά. Πόσο μακριά θα φτάσεις για να σώσεις κάποιον; Και αν τελικά τον σώσεις, είναι βέβαιο ότι το άξιζε; Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τη νέα σειρά του MEGA, Σύγκρουση.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.02.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Α’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το βιβλίο «Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα», και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Ουρανοκατέβατος 27.02.26

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου
Opinion 27.02.26

Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική όταν ζητάμε τη σταδιακή κατάργηση των ιδρυμάτων και την εγκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες ακόμη κι επαγγελματικής αναδοχής που υπάρχει ως θεσμός στη χώρα μας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα
Ξυπνητήρι σε μισώ 27.02.26

«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα

Το ευέλικτο ωράριο που εφάρμοσε σχολείο της Ελβετίας επέτρεψε στους μαθητές να κοιμούνται περισσότερο και παράλληλα βελτίωσε τις επιδόσεις τους.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας
Νέες πληροφορίες 27.02.26

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας

Ο 19χρονος τραυματίας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, έδωσε μία πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βόρεια Κορέα: Τι αποκάλυψε το τελευταίο συνέδριο για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν
Κιμ Τζου Ε 27.02.26

«Το αγαπημένο παιδί»: Τι αποκάλυψε το συνέδριο στη Βόρεια Κορέα για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν

Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι ο Κίμ Γιονγκ Ουν έχει επιλέξει την κόρη του ως διάδοχο. Άλλοι λένε ότι η πολιτική των φύλων στη Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να εμποδίσει την πορεία της προς την εξουσία

Σύνταξη
Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα
Συνέχεια στο θρίλερ 27.02.26

Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις, λόγω της προχωρημένης σήψης του πτώματος

Σύνταξη
Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»
ΣΥΡΙΖΑ 27.02.26

Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στην απόφαση του δικαστηρίου για τις παράνομες παρακολουθήσεις, σημείωσε πως «η κυβέρνηση προσπαθεί ακόμα να μας πείσει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μόνο ιδιώτες»

Σύνταξη
Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Αντιδράσεις 27.02.26

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εφαρμόζει τη Mercosur παρά το ότι το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Σύνταξη
Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες
Χρυσά γάντια 27.02.26

Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες

Το 1976 ο Σιλβέστερ Σταλόνε τα έπαιξε όλα για όλα με την κυκλοφορία του Rocky - της μεγάλης κινηματογραφικής έκπληξης της χρονιάς. Μισό αιώνα αργότερα αποκαλύπτει τις σκληρές προπονήσεις που απαιτήθηκαν για να γίνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων
Βουλή 27.02.26

Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων

«Για να ξεπληρωθούν οι ανοιχτοί λογαριασμοί, απαιτούν να κερδίσει έδαφος το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”», υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων
Μικτές οικογένειες 27.02.26

Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων

Γενετική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες Homo sapiens ζευγάρωναν πιο συχνά με άνδρες Νεάντερταλ από ό,τι οι άνδρες Homo sapiens με γυναίκες του άλλου είδους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)

Παροξυσμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρίκο, σε φιλικό της Ίντερ Μαϊάμι με την τοπική Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε - «Ντου» φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσουν τον θρύλο της μπάλας.

Σύνταξη
Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Το χρονικό της δολοφονίας και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου
Ελλάδα 27.02.26

«Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» - Το χρονικό της δολοφονίας στη Λέρο και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου

Πριν από μερικά χρόνια είχε σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό μεταξύ πατέρα και γιου στη Λέρο, κατά το οποίο το θύμα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χρυσή Αυγή: Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών – Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης
Ελλάδα 27.02.26

Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών - Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης

Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση έξω από το Εφετείο, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί ότι η απόφαση δεν θα βγει σήμερα - Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 4 Μαρτίου

Σύνταξη
Αναγέννηση του Κάτω Μιξορρούματος: Όταν ζωντανεύουν τα χωριά, δυναμώνει η χώρα
Μια καλή είδηση 27.02.26

Αναγέννηση του Κάτω Μιξορρούματος: Όταν ζωντανεύουν τα χωριά, δυναμώνει η χώρα

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θέτει σε τροχιά υλοποίησης ένα ολιστικό σχέδιο αποκατάστασης του ιστορικού οικισμού, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ερήμωση της υπαίθρου δεν είναι μοίρα.

Σύνταξη
