Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Στην Πιερία με τα αστέρια του Απόλλωνα Ράχης

Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του MEGA, «Βίλατζ Λιμπερταδόρες», ταξιδεύει στην Πιερία, όπου έχει ραντεβού με τον «Απόλλωνα Ράχης». Στο τέταρτο επεισόδιο, την Κυριακή 1 Μαρτίου, στις 13:50, γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι τα δίνουν όλα για τη νίκη.

Με πρόεδρο Ντούρο, τον «Ζιοβάνι» στην επίθεση και τον κορυφαίο στο νομό Πιερίας – σπεσιαλίστα της ραμπόνα, ο Απόλλωνας Ράχης γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας με ένα γειτονικό ντέρμπι κόντρα στον Λόφο. Σύνορο των δύο χωριών είναι το ποδοσφαιρικό γήπεδο, που αποτελεί και την κοινή τους έδρα.

Ομάδα με παίκτες που οργώνουν το γήπεδο, όπως οργώνουν τα χωράφια τους, ο Απόλλωνας είναι το απόλυτο αουτσάιντερ κόντρα στο γείτονα, που κάνει πρωταθλητισμό. Στο φιλόξενο χωριό της Ράχης, οι 370 κάτοικοι ανοίγουν τα σπίτια τους για να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες, που καταφθάνουν για τις εκδηλώσεις μνήμης «Τα Πάτρια».

Όταν όμως η εκδήλωση είναι ποδοσφαιρική, τι και αν βρίσκονται στους πρόποδες του Ολύμπου. Ξεχνούν τον Ξένιο Δία και την καλή φιλοξενία και τα δίνουν όλα για την ομάδα του χωριού. Καμιά κλωτσιά παραπάνω, πολλά χασομέρια και νίκη… έστω και με μισό γκολ.

«ΒΙΛΑΤΖ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 13:50