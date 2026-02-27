Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες κάλεσε χθες Πέμπτη τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην άρση «του αποκλεισμού και των κυρώσεων» σε βάρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, προτού συμπληρωθούν δυο μήνες από την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Gaby Oraa, επάνω, η Ντέλσι Ροντρίγκες).

Ως τότε αντιπρόεδρος του κ. Μαδούρο, η Ντέλσι Ροντρίγκες πήρε τα ηνία της εξουσίας στις αρχές Φεβρουαρίου και αποπειράται έκτοτε θεαματική στροφή στις σχέσεις ανάμεσα στο Καράκας και την Ουάσιγκτον, που είχαν διακοπεί το 2019.

«Πρόεδρε Τραμπ, ως φίλοι, ως εταίροι, εγκαινιάζουμε νέο πρόγραμμα συνεργασίας με τις ΗΠΑ», είπε η Ροντρίγκες

Υποδέχθηκε την επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη Βενεζουέλα, τον διευθυντή της CIA, τον επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και τον αμερικανό υπουργό Ενέργειας.

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε χθες η κ. Ροντρίγκες, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας το 2019. Τις τελευταίες εβδομάδες πάντως, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έδωσε άδειες που επιτρέπουν σε μερικές πολυεθνικές να δραστηριοποιούνται στη χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, υπό προϋποθέσεις.

Μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, η Ουάσιγκτον έκανε σαφές πως εννοεί να υπαγορεύει τις αποφάσεις της Βενεζουέλας — να κυβερνά εξ αποστάσεως.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» την Τρίτη, ο πρόεδρος Τραμπ εξήρε τη σχέση με την υπηρεσιακή πρόεδρο και διαβεβαίωσε πως η χώρα του παρέλαβε πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, «νέα φίλη και εταίρο μας».

Υπό αμερικανική πίεση

«Πρόεδρε Τραμπ, ως φίλοι, ως εταίροι, εγκαινιάζουμε νέο πρόγραμμα συνεργασίας με τις ΗΠΑ», τόνισε χθες η κ. Ροντρίγκες.

Υπό αμερικανική πίεση, η κυβέρνησή της προώθησε μεταρρυθμίσεις στον τομέα του πετρελαίου, ανοίγοντάς τον στον ιδιωτικό τομέα, και νόμο περί αμνηστίας, προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι κρατούμενοι που η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν πολιτικούς.

Ωστόσο η αντιπολίτευση, ΜΚΟ και συγγενείς κρατουμένων καταγγέλλουν πως οι αποφυλακίσεις γίνονται με το σταγονόμετρο. Κατά υπολογισμούς της Foro Penal, παραμένουν στις φυλακές πάνω από 560 πολιτικοί κρατούμενοι.

