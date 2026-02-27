Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα

Άγνωστα παραμένουν τόσο τα στοιχεία ταυτότητας όσο και η αιτία θανάτου στην υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε χθες, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, το απόγευμα σε δασική έκταση στον Γλαρόκαβο, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, λόγω της προχωρημένης σήψης του πτώματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η σορός έφερε δαχτυλίδι στο χέρι

Πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανόν να πρόκειται για γυναίκα, ενώ ο θάνατος φέρεται να επήλθε τουλάχιστον προ τεσσάρων μηνών. Η ιατροδικαστική έρευνα συνεχίζεται και προς αυτή την κατεύθυνση λήφθηκε βιολογικό υλικό και παραγγέλθηκαν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Το πτώμα βρέθηκε σε περιοχή, όπου διεξάγονταν εργασίες καθαρισμού, ενώ την Αστυνομία ειδοποίησε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο οποίος ενημερώθηκε για το μακάβριο εύρημα. Από την πρώτη εικόνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι τα ανθρώπινα μέλη ήταν τυλιγμένα σε σακούλες, ενώ στο ίδιο σημείο βρέθηκε και μία βαλίτσα. Η σορός έφερε δαχτυλίδι στο χέρι, εύρημα όμως που δεν έδωσε στοιχεία για την ταυτότητα. Τις έρευνες για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Ασφάλειας Πολυγύρου.

Χωρίς κεφάλι

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η σορός βρέθηκε χωρίς κεφάλι.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης «ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη ή οποία ήταν σε κάποια σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώου, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια».