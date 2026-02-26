Θρίλερ στη Χαλκιδική: Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε σε σακούλες – Τι λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου
Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή του Γλαρόκαβος, από τον πρόεδρο της κοινότητας Πευκοχωρίου ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στη Χαλκιδική, μετά τον εντοπισμό σακούλας με ανθρώπινα οστά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή του Πευκοχώρι.
Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2), περίπου στις 17:30, στην περιοχή του Γλαρόκαβος, από τον πρόεδρο της κοινότητας, Γιώργος Τσιρκούδης, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού.
Χωρίς κεφάλι
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η σορός βρέθηκε χωρίς κεφάλι.
Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης: «Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη ή οποία ήταν σε κάποια σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώου, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια».
Στις έρευνες συμμετέχει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Την προανάκριση έχει αναλάβει Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Πολυγύρου.
