Χαλκιδική: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα
To πτώμα, που εικάζεται ότι ανήκει σε γυναίκα, εντοπίστηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης στην περιοχή του Γλαρόκαβου στη Χαλκιδική.
Αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν εργάτες στον Γλαρόκαβο Χαλκιδικής, καθώς εντόπισαν ένα πτώμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός που φαίνεται να είναι σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης πιθανόν να ανήκει σε γυναίκα.
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε για το μακάβριο εύρημα στον Γλαρόκαβο.
Το πτώμα εντοπίστηκε όταν εργαζόμενοι του δήμου έκαναν εργασίες καθαρισμού σε αγροτοδασική έκταση της περιοχής, οι οποίοι εντόπισαν τη βαλίτσα, καθώς και σακούλες που φέρεται να περιείχαν ανθρώπινα μέλη.
Στο σημείο σπεύδει ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει το πτώμα και τα λοιπά ευρήματα, καθώς βρίσκονται σε στάδιο προχωρημένης σήψης – μουμιοποίησης, καθώς και ο διοικητής Ασφαλείας Πολυγύρου.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ενώ θα ενημερωθεί και η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας της Ελληνικής Αστυνομίας.
