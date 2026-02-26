newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Χαλκιδική: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026, 19:57

Χαλκιδική: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα

To πτώμα, που εικάζεται ότι ανήκει σε γυναίκα, εντοπίστηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης στην περιοχή του Γλαρόκαβου στη Χαλκιδική.

Σύνταξη
Upd:26.02.2026, 20:21
Ακρόαση άρθρου
A
A
Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Spotlight

Αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν εργάτες στον Γλαρόκαβο Χαλκιδικής, καθώς εντόπισαν ένα πτώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός που φαίνεται να είναι σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης πιθανόν να ανήκει σε γυναίκα.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε για το μακάβριο εύρημα στον Γλαρόκαβο.

Το πτώμα εντοπίστηκε όταν εργαζόμενοι του δήμου έκαναν εργασίες καθαρισμού σε αγροτοδασική έκταση της περιοχής, οι οποίοι εντόπισαν τη βαλίτσα, καθώς και σακούλες που φέρεται να περιείχαν ανθρώπινα μέλη.

Στο σημείο σπεύδει ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει το πτώμα και τα λοιπά ευρήματα, καθώς βρίσκονται σε στάδιο προχωρημένης σήψης – μουμιοποίησης, καθώς και ο διοικητής Ασφαλείας Πολυγύρου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ενώ θα ενημερωθεί και η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Vita.gr
Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Νάπολη: Τέσσερις συλλήψεις για απάτη της Καμόρα σε νοσοκομείο – Σκηνοθετούσε τροχαία για να κλέβει ασφάλιστρα
Επικερδής επιχείρηση 26.02.26

Νάπολη: Τέσσερις συλλήψεις για απάτη της Καμόρα σε νοσοκομείο – Σκηνοθετούσε τροχαία για να κλέβει ασφάλιστρα

Πτώματα μεταφέρονταν με μάσκες οξυγόνου, στρατολογούνταν ψευδομάρτυρες και κατέθεταν ψευδείς εκθέσεις ατυχήματος. H οργάνωση εκμεταλλευόταν το κυλικείο και τους αυτόματους πωλητές του νοσοκομείου.

Σύνταξη
Γενεύη: Συνεχίζονται οι πολύωρες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης – Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να καταλήξουν σε συμφωνία;
Κόσμος 26.02.26

Γενεύη: Συνεχίζονται οι πολύωρες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης – Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να καταλήξουν σε συμφωνία;

Σε εξέλιξη βρίσκονταν μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα στη Γενεύη ο νέος γύρος των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με τη μεσολάβηση του Ομάν

Σύνταξη
«Υπάρχουν και πράγματα που θέλω να τα ξεχνάω»: Ο Οδυσσέας Σταμούλης παραδέχτηκε ότι δεν βλέπει «Δύο Ξένοι» σε επανάληψη
Βίντεο 26.02.26

«Υπάρχουν και πράγματα που θέλω να τα ξεχνάω»: Ο Οδυσσέας Σταμούλης παραδέχτηκε ότι δεν βλέπει «Δύο Ξένοι» σε επανάληψη

«Όταν βλέπω τον εαυτό μου σε παλαιότερες σειρές, θυμάμαι τα όνειρα εκείνης της εποχής», είπε μεταξύ άλλων ο Οδυσσέας Σταμούλης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;
Second Skin 26.02.26

Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;

Η επιθυμία δεν σβήνει με την απόκτηση, αλλά εντείνεται: στο «Second Skin», η Αναστασία Φεντόροβα αναλύει τον φετιχισμό ως σύγχρονη πρακτική όπου τα αντικείμενα γίνονται φορείς ταυτότητας, προστασίας και αισθητικής μεταμόρφωσης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εθνική Ελλάδας: «Έφυγαν» πάνω από 5.000 εισιτήρια για το ματς με Μαυροβούνιο – Ενσωματώθηκε ο Παπανικολάου
Μπάσκετ 26.02.26

Εθνική: «Έφυγαν» πάνω από 5.000 εισιτήρια για το Μαυροβούνιο - Ενσωματώθηκε ο Παπανικολάου

Μεγάλη είναι η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Μέσα ο Παπανικολάου, ποιοι τέθηκαν εκτός.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γιατί αρχίζει τώρα η ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου – Για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι καταδικασθέντες;
Πολιτική 26.02.26

Υποκλοπές: Γιατί αρχίζει τώρα η ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου – Για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι καταδικασθέντες;

Η απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές ήταν ιστορικής σημασίας. Η διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών ανοίγει το δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης, και κυρίως για το ποιοι ήταν οι εντολείς των καταδικασθέντων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;
Editorial 26.02.26

Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;

Η καταδίκη αυτών που υλοποίησαν τις υποκλοπές με παράνομο λογισμικό Predator κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το κρίσιμο ερώτημα: Τι θα γίνει με τους ιθύνοντες νόες Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη που τους έδωσαν εντολή και καθοδήγηση για να τις κάνουν;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Χίλαρι Κλίντον: «Δεν θυμάται» αν συναντήθηκε ποτέ με τον Έπσταϊν – Προτρέπει τη Βουλή να ζητήσει ένορκη κατάθεση από τον Τραμπ
ΗΠΑ 26.02.26

Χίλαρι Κλίντον: «Δεν θυμάται» αν συναντήθηκε ποτέ με τον Έπσταϊν – Προτρέπει τη Βουλή να ζητήσει ένορκη κατάθεση από τον Τραμπ

Η πρώην πρώτη κυρία, Χίλαρι Κλίντον, που ήταν υποψήφια για την προεδρία το 2016 αλλά ηττήθηκε από τον Τραμπ, δηλώνει ότι δεν θυμάται καν να συναντήθηκε ποτέ με τον Έπσταϊν και δεν γνωρίζει τίποτα για τα εγκλήματά του

Σύνταξη
Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα

Το κίνδυνο πρόσβασης σε απόρρητα αρχεία εθνικής ασφάλειας αναγνώρισε το δικαστήριο μέσα από τα στοιχεία που κατέθεσε ο πρώην υπουργός.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια
Conference League 26.02.26

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ριέκα – Ομόνοια
Conference League 26.02.26

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ριέκα – Ομόνοια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ
Europa League 26.02.26

LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ

LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουτγκάρδη – Σέλτικ για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Η Μελάνια Τραμπ θα προεδρεύσει συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας
Από το ντοκιμαντέρ στο ΟΗΕ 26.02.26

ΟΗΕ: Η Μελάνια Τραμπ θα προεδρεύσει συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Μελάνια Τραμπ στην ομιλία της θα δώσει έμφαση στην εκπαίδευση ως τρόπο προώθησης της ανοχής και της παγκόσμιας ειρήνης. Παραμένει ασαφές με ποιον θεσμικό ρόλο θα παραστεί.

Σύνταξη
LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 26.02.26

LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο του»
Δείτε το εξώδικο 26.02.26

Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο του»

Εξώδικο στον Αλέξη Τσίπρα απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για την απόφαση του δικαστηρίου στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
«Όχι» της Κομισιόν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις αμβλώσεις
Woman 26.02.26

«Όχι» της Κομισιόν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις αμβλώσεις

Η πρωτοβουλία πολιτών «My Voice, My Choice» ζητούσε από την ΕΕ να δημιουργήσει έναν εθελοντικό, προαιρετικό μηχανισμό χρηματοδότησης για να βοηθηθούν οι χώρες να παρέχουν φροντίδα άμβλωσης σε γυναίκες που δεν μπορούν να την έχουν στη χώρα τους και επιλέγουν να ταξιδέψουν σε άλλη όπου είναι δυνατή.

Σύνταξη
Γερμανία: Δικαστική απόφαση απαγορεύει προς το παρόν την ταξινόμηση της AfD ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιάς
Κόσμος 26.02.26

Γερμανία: Δικαστική απόφαση απαγορεύει προς το παρόν την ταξινόμηση της AfD ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιάς

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, θα πρέπει να αναμένεται η έκβαση της κύριας διαδικασίας, καθώς η Εναλλακτική για την Γερμανία υπέβαλε αίτημα για ασφαλιστικά μέτρα, το οποίο έγινε δεκτό

Σύνταξη
Ο γηραιότερος άνθρωπος εν ζωή ήταν 50 ετών όταν η Βραζιλία κατακτούσε το πρώτο της Μουντιάλ! – Πόσο είναι σήμερα
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Ο γηραιότερος άνθρωπος εν ζωή ήταν 50 ετών όταν η Βραζιλία κατακτούσε το πρώτο της Μουντιάλ! – Πόσο είναι σήμερα

Ο γηραιότερος άνθρωπος της Βραζιλίας και πολύ πιθανό σε ολόκληρο τον κόσμο λέγεται Λούις Κάρλος ντος Σάντος και έχει κλείσει 118 χρόνια ζωής!

Σύνταξη
