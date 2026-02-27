Ανδρέας Μικρούτσικος: «Όταν ο έρωτας της Ελένης Μενεγάκη ήταν κρυφός, τους κάλυπτα στο σπίτι μου»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρέθηκε προσκεκλημένος στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου AnesTea by TA NEA και μίλησε για την προσωπική ζωή του, τους φίλους του και τις συνεργασίες του στην τηλεόραση.

Μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής ερωτήθηκε από τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο για την Ελένη Μενεγάκη αποκαλύπτοντας ότι όταν ο έρωτάς της ήταν ακόμη κρυφός εκείνος τους κάλυπτε για να μην δημοσιοποιηθεί.

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Έχω κάνει όλη τη λάντζα στην Ελένη»

«Όταν ο έρωτας της Ελένης ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα και γινόντουσαν… Ταξίδι στην Ιταλία πήγαινα με τον καλό της και ήμασταν από το ένα πεζοδρόμιο κι αυτή από το άλλο για να καλύπτω.

Έχω κάνει όλη τη λάντζα στην Ελένη, και την εκπομπή της ως έγκυος, και κάλυψη, και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα, όταν μιλάω, δε μιλάω στο βρόντο…Η σχέση νομιμοποιήθηκε μετά, αλλά τότε ήταν κρυφή» είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Η συνεργασία με την Κατερίνα Καινούργιου

«Τα τελευταία χρόνια και ειδικά στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου υπήρχαν πάρα πολύ έντονοι διαπληκτισμοί που ξέφευγαν από…»

«Έλεγα τα πράγματα με το όνομά τους. Έλεγα την κριτική, έλεγα αυτό είναι, αυτό είναι περιαυτολογία, αυτό είναι εκείνο, αυτό είναι, αυτό είναι το άλλο. Δεν καθόμουν να κάνω τον δάσκαλο και να λέω κάποια πράγματα που ήθελαν διόρθωση. Το ξέρεις.

Περίμενα το διάλειμμα και πήγαινα και έλεγα έγινε αυτό το λάθος για να μη φανεί ότι κάνω τον δάσκαλο και αυτό. Αλλά όταν με έχεις, όταν με υποτιμάς, όταν συνέχεια παίζεις με ένα αστείο, όταν ηλικιακό ρατσισμό, αυτό, αυτό και αν ποτέ την εποχή προ Χριστού.

Αυτό το κάνω και εγώ, αυτά τα αστεία αλλά σταθερά και μόνιμα να έχω κάθε κριτική.»