«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη

Τα φώτα της δημοσιότητας έχει τραβήξει πάνω του τα τελευταία 24ωρα ο Βασίλης Μπισμπίκης, αλλά για όλους τους λάθος λόγους. Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης τα ξημερώματα του Σαββάτου προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, με το όχημά του.

Αυτή την ώρα ο Βασίλης Μπισμπίκης βρίσκεται στην Ευελπίδων για να απολογηθεί, ωστόσο το τροχαίο που προκάλεσε είναι ένα από τα πρώτα θέματα στις εκπομπές και τα δελτία.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος σχολιάζοντας το περιστατικό στην εκπομπή Buongiorno το πρωί της Δευτέρας, θυμήθηκε εκείνη τη φορά που ο Βασίλης Μπισμπίκης του ζήτησε δύο μπουκάλια ουίσκι για να κάνουν μια συνέντευξη.

«Το θέμα είναι τι επίγνωση των γεγονότων έχεις» είπε ο γνωστός παρουσιαστής, απαντώντας στο ερώτημα γιατί ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν πήγε το επόμενο πρωί στην αστυνομία και επέλεξε να δώσει συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού.

«Ό,τι κι αν έκανε ο Βασίλης, έχει ψυχή και καρδιά. Είναι λεβέντης. Είναι και κάτι άλλο, το οποίο γύρω γύρω γυρνάμε και δεν το λέμε και το λέω εγώ εμμέσως» συνέχισε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. «Ο Βασίλης δεν καταλάβαινε τι έκανε. Και την άλλη μέρα για να πάει σε εκπομπή και να μην την αναβάλει, δεν είχε καταλάβει το μέγεθος. Εκ των ενόντων το κατάλαβε και πήγε, είτε γιατί έφυγε το αλκοόλ, είτε το οτιδήποτε και έκανε κατάθεση και σήμερα θα δικαστεί».

Μάλιστα θυμήθηκε και μια συζήτηση που είχαν κάποια στιγμή, όταν ο Μικρούτσικος ήθελε να του κάνει μια συνέντευξη. «“Γεια σου Βασίλη, είμαι ο Ανδρέας και θέλω να κάνουμε συνέντευξη”. “Άμα μου έχεις δύο μπουκάλια ουίσκι, θα την κάνουμε”, αυτή ήταν κουβέντα του Βασίλη» τόνισε και συνέχισε.

«Ο Βασίλης πίνει. Κάνει κακό στον εαυτό σου, κακό στη Δέσποινα και εν προκειμένω στους ανθρώπους που ζουν δίπλα του. Είναι ασθενής. Δεν τον κατηγορώ, δεν τον κατηγορώ είναι ασθενής».

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09), προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, στη Φιλοθέη, με το όχημά του.

Στη συνέχεια μάλιστα εγκατέλειψε και το δικό του όχημα πριν αποχωρήσει από το σημείο. Όπως ήταν αναμενόμενο ακολούθησαν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων, με αποτέλεσμα ο κ. Μπισμπίκης να αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο ηθοποιός τελικά παρουσιάστηκε το απόγευμα της Κυριακής λίγο μετά τις 19:30, αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας, όπου και εξετάστηκε από τις αρχές.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης. Ωστόσο αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες του, συνελήφθη και πέρασε το βράδυ κρατούμενος στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής.

Αυτή την ώρα βρίσκεται στην Ευελπίδων.