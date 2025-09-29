Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγείται στον εισαγγελέα για το τροχαίο με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο Βασίλης Μπισμπίκης προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το τροχαίο με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη. Ο ηθοποιός τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09), φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τρία παρκαρισμένα οχήματα και σε μία γκαραζόπορτα, στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Φιλοθέη. Στη συνέχεια μάλιστα φέρεται να εγκατέλειψε και το δικό του όχημα πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Ακολούθησαν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα ο κ. Μπισμπίκης να αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής τη πέρασε τη νύχτα ο Βασίλης Μπισμπίκης

Ο ηθοποιός τελικά παρουσιάστηκε το απόγευμα της Κυριακής λίγο μετά τις 19:30, αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας, όπου και εξετάστηκε από τις αρχές. Στο τμήμα κατέφθασαν επίσης κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι δήλωσαν επίσημα τις ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης, ωστόσο αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες του και συνελήφθη. Πέρασε το βράδυ κρατούμενος στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής.

«Νόμιζα ότι ήταν σεισμός»

«Υπολογίζω ότι έγινε γύρω στις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου το περιστατικό γιατί άκουσα ένα τράνταγμα όσο ήμουν στο δωμάτιό μου. Υπέθεσα ότι θα ήταν κάποιος σεισμός, σαν αυτούς που έγιναν πρόσφατα, αλλά ήταν το συγκεκριμένο τρακάρισμα» λέει στο Orange Press νέος από οικογένεια που χτυπήθηκε όχημά της.

«Το δικό μου το αυτοκίνητο είναι το Corsa που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ και δεν έπαθε τίποτα, ήμουν τυχερός. Το Mercedes A Class είναι της μητέρας μου και το άλλο το αμάξι του γείτονα, έχει διαλυθεί. Έχει σπάσει ο άξονας. Το πρωί μας χτύπησαν το κουδούνι κατά τις οκτώ και μας είπαν ότι μας τράκαραν» προσθέτει.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές.