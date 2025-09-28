Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα με το όχημά του και εγκατέλειψε το σημείο

Στην αστυνομία παρουσιάστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αναζητείτο στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09), φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, στη Φιλοθέη, με το όχημά του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη συνέχεια μάλιστα φέρεται να εγκατέλειψε και το δικό του όχημα πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τρία παρκαρισμένα οχήματα και σε μία γκαραζόπορτα, στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Φιλοθέη.

Ακολούθησαν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες στην ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα ο κ. Μπισμπίκης να αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Στην Ευελπίδων οδηγείται αύριο ο Βασίλης Μπισμπίκης

Ο ηθοποιός παρουσιάστηκε έτσι στην Τροχαία Κηφισιάς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης, ωστόσο αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες του και συνελήφθη.

Όπως έγινε γνωστό, ο Βασίλης Μπισμπίκης θα παραμείνει το βράδυ κρατούμενος στο τμήμα και θα οδηγηθεί αύριο στην Ευελπίδων.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές.