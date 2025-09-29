Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

Στο προσκήνιο ήρθε τις τελευταίες ώρες ο Βασίλης Μπισμπίκης, αλλά όχι για κάποια νέα του παράσταση, ούτε για τρυφερές στιγμές με τη Δέσποινα Βανδή. Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09), προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, στη Φιλοθέη, με το όχημά του.

Στη συνέχεια μάλιστα εγκατέλειψε και το δικό του όχημα πριν αποχωρήσει από το σημείο. Όπως ήταν αναμενόμενο ακολούθησαν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων, με αποτέλεσμα ο κ. Μπισμπίκης να αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο ηθοποιός τελικά παρουσιάστηκε το απόγευμα της Κυριακής λίγο μετά τις 19:30, αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας, όπου και εξετάστηκε από τις αρχές.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης. Ωστόσο αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες του, συνελήφθη και πέρασε το βράδυ κρατούμενος στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής.

Και όσο περνούν οι ώρες όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο γλέντι μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, δήλωσε ότι ο ηθοποιός είχε πιει, ενώ όταν του πρότειναν να τον πάνε σπίτι αρνήθηκε.

«Καθόταν στο πρώτο τραπέζι με μεγάλη παρέα. Διασκέδαζαν και στο τραπέζι τους υπήρχαν ποτά» δήλωσε στην εκπομπή του MEGA και συμπλήρωσε: «Φαινόταν να είχε πιει και όταν αποφάσισε να φύγει του πρότειναν να τον πάνε σπίτι του για να μην οδηγήσει και εκείνος απάντησε ότι ήταν καλά και μπορούσε να οδηγήσει».

Μάλιστα στην Κοινωνία Ώρα MEGA παρουσιάζονται και αποκλειστικά πλάνα από το κρητικό γλέντι που δείχνουν τον Βασίλη Μπισμπίκη να χορεύει με την ηθοποιό Δανάη Παππά.

Στον εισαγγελέα ο Βασίλης Μπισμπίκης

Στον εισαγγελέα οδηγείται αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Μπισμπίκης προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το τροχαίο με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη.

Η στιγμή που ο Βασίλης Μπισμπίκης φτάνει στην Ευελπίδων