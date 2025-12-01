Ανδρέας Μικρούτσικος: Επέστρεψε στο «Buongiorno» μετά από μία εβδομάδα- Το πρόβλημα της υγεία του
Τι συνέβη στον παρουσιαστή;
- Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση
- Τεράστια καραμπόλα λόγω χιονιών στην Ιντιάνα με εμπλεκόμενα... 45 οχήματα
- Στο εδώλιο 32χρονος από την Ρόδο για την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του
- Κάλας: «Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη, πρέπει να κάνουμε πιο δυνατή την Ουκρανία» - Τι είπε για τις συνομιλίες
Το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρέθηκε στο πάνελ της πρωινής εκπομπής του MEGA και η Φαίη Σκορδά, όπως ήταν αναμενόμενο, τον καλωσόρισε ρωτώντας τον αν είναι καλά μιας και τις προηγούμενες ημέρες ταλαιπωρήθηκε λίγο με την υγεία του.
Παράλληλα, οι συνεργάτες του ευχήθηκαν για την ονομαστική εορτή, η οποία ήταν χθες.
Ανδρέας Μικρούτσικος: Τι είπε για την απουσία του από την εκπομπή
«Σας ευχαριστώ όλους και στο πρόσωπό σας και όλους τους φίλους εν δυνάμει και τηλεθεατές, γιατί χθες δεν έκανα απολύτως τίποτα άλλο από τον αποδελτιοποιώ κλήσεις, μηνύματα…Χτύπαγε συνέχεια το τηλέφωνο. Πάρα πολλούς δεν γνώριζα, πάρα πολλούς γνώριζα. Είναι καταπληκτικό.
Και γι’ αυτό στο πρόσωπό σας, που με όλους μίλησα, ε, ευχαριστώ και όλους τους φίλους που δεν έχω αυτή την εκ του σύνεγγυς σχέση. Αυτά για τα χρόνια πολλά, για την απουσία μου, εντάξει μια λοίμωξη ήταν που κράτησε όμως μια εβδομάδα. Σήμερα συνειδητοποίησα ότι έχω να βγω απ’ το σπίτι απ’ το προηγούμενο Σάββατο. Εννιά συναπτές μέρες».
- Συγκλονιστική μαρτυρία για το τροχαίο στη Λούτσα – Ο διάλογος του 29χρονου οδηγού με τον διασώστη
- Τα δεδομένα για την επιστροφή του Μπολομπόι
- Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
- Βραζιλία: 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν – Προσοχή σκληρές εικόνες
- Χονγκ Κονγκ: Συνεχίζονται οι έρευνες στα κτίρια που τυλίχθηκαν στις φλόγες – Έφτασαν τις 13 οι συλλήψεις
- Χριστούγεννα: Οι τάσεις των καταναλωτών δεν είναι… γιορτινές – Τι προβλέπεται για την Ελλάδα
- Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ
- «Χημικό όπλο του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου» χρησιμοποιήθηκε κατά των διαδηλωτών στη Γεωργία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις