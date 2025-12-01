magazin
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 08:42
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και τις 5 Δεκεμβρίου
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ανδρέας Μικρούτσικος: Επέστρεψε στο «Buongiorno» μετά από μία εβδομάδα- Το πρόβλημα της υγεία του
TV 01 Δεκεμβρίου 2025 | 10:34

Ανδρέας Μικρούτσικος: Επέστρεψε στο «Buongiorno» μετά από μία εβδομάδα- Το πρόβλημα της υγεία του

Τι συνέβη στον παρουσιαστή;

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρέθηκε στο πάνελ της πρωινής εκπομπής του MEGA και η Φαίη Σκορδά, όπως ήταν αναμενόμενο, τον καλωσόρισε ρωτώντας τον αν είναι καλά μιας και τις προηγούμενες ημέρες ταλαιπωρήθηκε λίγο με την υγεία του.

Παράλληλα, οι συνεργάτες του ευχήθηκαν για την ονομαστική εορτή, η οποία ήταν χθες.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Τι είπε για την απουσία του από την εκπομπή

«Σας ευχαριστώ όλους και στο πρόσωπό σας και όλους τους φίλους εν δυνάμει και τηλεθεατές, γιατί χθες δεν έκανα απολύτως τίποτα άλλο από τον αποδελτιοποιώ κλήσεις, μηνύματα…Χτύπαγε συνέχεια το τηλέφωνο. Πάρα πολλούς δεν γνώριζα, πάρα πολλούς γνώριζα. Είναι καταπληκτικό.

Και γι’ αυτό στο πρόσωπό σας, που με όλους μίλησα, ε, ευχαριστώ και όλους τους φίλους που δεν έχω αυτή την εκ του σύνεγγυς σχέση. Αυτά για τα χρόνια πολλά, για την απουσία μου, εντάξει μια λοίμωξη ήταν που κράτησε όμως μια εβδομάδα. Σήμερα συνειδητοποίησα ότι έχω να βγω απ’ το σπίτι απ’ το προηγούμενο Σάββατο. Εννιά συναπτές μέρες».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων
Δεν σε αφορά 01.12.25

Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Αριάνα Γκράντε υπενθυμίζει ότι τα σχόλια για την εμφάνιση δεν είναι αθώα ούτε καλοπροαίρετα, αλλά μια επικίνδυνη συνήθεια της εποχής που δεν θέλει πια στη ζωή της

Σύνταξη
Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση – «Ξέρω τι φταίει»
Πόνος 01.12.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση - «Ξέρω τι φταίει»

Η Ντρίνα Ντε Νίρο πιστεύει στην διαίσθηση της μητέρας. Η ηθοποιός θυμάται το πρωί της 2ας Ιουλίου 2023 και πώς ένιωθε «εντελώς αναστατωμένη, χωρίς να έχει ιδέα για το λόγο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής
Ισορροπία 30.11.25

Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Popcast της εφημερίδας New York Times, η Rosalía μίλησε για την μοναξιά που νιώθει ως ένας άνθρωπος που συνεχώς ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis
«Έχω βαρεθεί» 30.11.25

Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis

Για να το γιορτάσει το τέλος της περιοδείας των Oasis, ο Λίαμ Γκάλαχερ, ο οποίος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι έχει κόψει τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, «ήπιε μερικά ποτά», όπως αποκάλυψε στο X.

Σύνταξη
H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ
Φαμίλια 30.11.25

H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ

«Τώρα πια, η ιδέα ενός ήρεμου μπάνιου και μιας ρουτίνας με παραμύθια πριν τον ύπνο μου φαίνεται τόσο τρυφερή και γλυκιά, επειδή δεν είχαμε τίποτα τέτοιο» εξήγησε η ηθοποιός, Ελίζαμπεθ Όλσεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
Οικονομικά αιτήματα 01.12.25

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Να ενισχυθούν τα κριτήρια της γεωγραφικής έκτασης ζήτησε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου αναφορικά στον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

Σύνταξη
Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ
«Kink Actually» 01.12.25

Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ

Το μυθιστόρημα Box Hill του Adam Mars-Jones, που εκδόθηκε το 2020, περιγράφει τη σχέση μεταξύ ενός νεαρού άνδρα και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία μοτοσικλετιστή. Ο συγγραφέας μίλησε στους Times για την κινηματογραφική μεταφορά του, Pillion.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρήστος Σιδερόπουλος: Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας
Η μαρτυρία του γιου του 01.12.25

Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας

Ο Χρήστος Σιδερόπουλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από όσα έγιναν στο μπλόκο της Νίκαιας - Η μαρτυρία του γιου του, Στάθη για όσα πέρασε ο πατέρας του, επίθεση δέχθηκε και ο ίδιος

Σύνταξη
Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις κινητοποιήσεις των αγροτών - Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση, με το Μαξίμου να αναζητεί τρόπους διεξόδου βλέποντας ότι η επίδειξη πυγμής και η καταστολή δεν πτόησαν τους αγρότες

Σύνταξη
Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»

Ο Λαμίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στο CBS, όπου αναφέρθηκε στη σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι, το πώς είναι να πρωταγωνιστεί σε τέτοια ηλικία αλλά και για την επιλογή του να εκπροσωπήσει την εθνική Ισπανίας.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη
Πολιτική 01.12.25

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη

«Πολλοί εξακολουθούν να ζουν στη σκιά της κοινωνικής απομόνωσης δίχως τη φροντίδα που χρειάζονται», τονίζει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.

Σύνταξη
Η μόδα και το εφήμερο
Fashion and Theory 01.12.25

Η μόδα και το εφήμερο

Ένα πρόσφατο βιβλίο εντάσσει τη μόδα στο συνολικότερο πλαίσιο της νεωτερικότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα
Υψηλοί τόνοι 01.12.25

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα

«Οι αγρότες έχουν κόστος που δεν αντέχεται και κράτος που τους χρωστά» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας επιπλέον την κυβέρνηση για «συγκάλυψη» φαινομένων διαφθοράς. Κάλεσε δε τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86

Σύνταξη
Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Σύνταξη
Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε πως θα προχωρήσουν σε έρευνα για να ταυτοποιηθούν και τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη διακοπή της αναμέτρησης με την Γκρόνινγκεν.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο