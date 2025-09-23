Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος αναγκάστηκε να απουσιάζει τις τελευταίες 3 ημέρες από την εκπομπή Buongiorno, επιστρέφοντας στο πλατώ εξήγησε τους λόγους της απουσίας του.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Τι συνέβη στον παρουσιαστή

«Και μένα μου λείψατε, μην κοιτάς που έχω χαμηλούς τόνους. Είναι και οι προηγούμενες μέρες ιδιαίτερες, σε επίπεδο υγείας.

Συνέβησαν κι άλλα πράγματα και δεν μου φτάνουν όλα αυτά, μέσα σε τρεις ημέρες έχασα δύο αμάξια. Είχε πρόβλημα το αμάξι που είχαμε και πήραμε ένα άλλο και χθες το βράδυ βγαίνει η Ελένη να κάνει μια δουλειά και σκάει ο άλλος επάνω της και το σμπαράλιασε», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Εγώ μέσα απ’ όλα αυτά χαίρομαι που είναι καλά οι άνθρωποι. Λες και κάποιοι σε σκέφτονται αρνητικά, θα μου πεις σε όλους συμβαίνουν αυτά, αλλά τόσα πολλά μέσα σε ένα τριήμερο δεν μου έχουν ξανασυμβεί στην πολυτάραχη ζωή μου», κατέληξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Φαίη Σκορδά: Πώς είχε σχολιάσει την απουσία του Ανδρέα Μικρούτσικου

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, η Φαίη Σκορφά είχε πει για τον Ανδρέα Μικρούτσικο:

«Δεν είναι ο Ανδρέας σήμερα. Πήρα την Ελένη, τη σύντροφό του, έστειλα μήνυμα…

Δεν μου απάντησε ακόμα! Να κάνουμε μια κλήση παρακαλώ στον Ανδρέα να δούμε πώς είναι. Όχι, δεν είναι κάτι, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, μίλησε με τον Κεβόρκ, με τον παραγωγό μας, μίλησε με όλους, όλα καλά», είπε στην έναρξη της εκπομπής της η Φαίη Σκορδά για την απουσία του Ανδρέα Μικρούτσικου.