Ανδρέας Μικρούτσικος: Μετά το πρόβλημα υγείας, το τροχαίο της συντρόφου του – Τι είπε στο Buongiorno
TV 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:09

Ανδρέας Μικρούτσικος: Μετά το πρόβλημα υγείας, το τροχαίο της συντρόφου του – Τι είπε στο Buongiorno

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε στο πρωινό μαγκαζίνο του MEGA, μετά την ολιγοήμερη απουσία του. Τι συνέβη στον παρουσιαστή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος αναγκάστηκε να απουσιάζει τις τελευταίες 3 ημέρες από την εκπομπή Buongiorno, επιστρέφοντας στο πλατώ εξήγησε τους λόγους της απουσίας του.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Τι συνέβη στον παρουσιαστή

«Και μένα μου λείψατε, μην κοιτάς που έχω χαμηλούς τόνους. Είναι και οι προηγούμενες μέρες ιδιαίτερες, σε επίπεδο υγείας.

Συνέβησαν κι άλλα πράγματα και δεν μου φτάνουν όλα αυτά, μέσα σε τρεις ημέρες έχασα δύο αμάξια. Είχε πρόβλημα το αμάξι που είχαμε και πήραμε ένα άλλο και χθες το βράδυ βγαίνει η Ελένη να κάνει μια δουλειά και σκάει ο άλλος επάνω της και το σμπαράλιασε», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Εγώ μέσα απ’ όλα αυτά χαίρομαι που είναι καλά οι άνθρωποι. Λες και κάποιοι σε σκέφτονται αρνητικά, θα μου πεις σε όλους συμβαίνουν αυτά, αλλά τόσα πολλά μέσα σε ένα τριήμερο δεν μου έχουν ξανασυμβεί στην πολυτάραχη ζωή μου», κατέληξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Φαίη Σκορδά: Πώς είχε σχολιάσει την απουσία του Ανδρέα Μικρούτσικου

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, η Φαίη Σκορφά είχε πει για τον Ανδρέα Μικρούτσικο:

«Δεν είναι ο Ανδρέας σήμερα. Πήρα την Ελένη, τη σύντροφό του, έστειλα μήνυμα…

Δεν μου απάντησε ακόμα! Να κάνουμε μια κλήση παρακαλώ στον Ανδρέα να δούμε πώς είναι. Όχι, δεν είναι κάτι, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, μίλησε με τον Κεβόρκ, με τον παραγωγό μας, μίλησε με όλους, όλα καλά», είπε στην έναρξη της εκπομπής της η Φαίη Σκορδά για την απουσία του Ανδρέα Μικρούτσικου.

World
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ
Μια ανάσα 23.09.25

«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ

Λίγους μήνες μετά την εμπορική επιτυχία του φιλμ The Bodyguard, ο Κέβιν Κόστνερ ονειρευόταν το sequel της ταινίας με ηρωίδα του την ίδια την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Και παραλίγο να τα καταφέρει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»
«Σοβαρή δέσμευση» 23.09.25

Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»

Η Μάιλι Σάιρους, η οποία απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από όταν ήταν παιδί, μίλησε για την καριέρα της σε μια συζήτηση με την Πάμελα Άντερσον.

Σύνταξη
Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»
Δηλητήριο 22.09.25

Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»

Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα του Γιορκ και πρώην συζύγος του πρίγκιπα Άντριου έχει προκαλέσει σάλο στη Βρετανία μετά τις αποκαλύψεις των email της στον Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρία Ελληνίδου αναστατώνει… με το νέο της video clip «Αλλού Γι’ Αλλού»
Music Stage 22.09.25

Η Ρία Ελληνίδου αναστατώνει… με το νέο της video clip «Αλλού Γι’ Αλλού»

Το τραγούδι μεταφέρεται στο YouTube με ένα κινηματογραφικό music video, που συνδυάζει urban και ethnic αισθητική, με την Ρία Ελληνίδου να αναστατώνει τις αισθήσεις, φορώντας μοναδικά outfits και πλαισιωμένη από χορευτές

Σύνταξη
«Έχει κλείσει για μένα το κεφάλαιο της προσπάθειας να κάνω παιδί » – Η Μαρία Μπεκατώρου πιο αποκαλυπτική από ποτέ
Buongiorno 22.09.25

«Έχει κλείσει για μένα το κεφάλαιο της προσπάθειας να κάνω παιδί » – Η Μαρία Μπεκατώρου πιο αποκαλυπτική από ποτέ

Η αγαπημένη παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου ήταν καλεσμένη του Buongiorno και μίλησε για το The Chase, την πίστη και το «κεφάλαιο παιδί» στη ζωή της.

Σύνταξη
«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν
Διπλή ζωή 22.09.25

«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν

Ο Τσάρλι Σιν επανέρχεται στο προσκήνιο με μία σειρά από συγκλονιστικές αποκαλύψεις, οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω της νέας του αυτοβιογραφίας και ενός ντοκιμαντέρ του Netflix, με τον ίδιο να εξομολογείται ότι οι εθισμοί του ήταν τέτοιοι που οδήγησαν ένα καρτέλ να διακόψει την προμήθεια ναρκωτικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming
Game on 22.09.25

Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming

Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ κάνει τολμηρό βήμα για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην παραδοσιακή ακαδημαϊκή γνώση και τη σύγχρονη ψηφιακή ψυχαγωγία χρησιμοποιώντας το Grand Theft Auto

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»
«Εγώ και Εσύ» 22.09.25

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής της στο Ηρώδειο.

Σύνταξη
«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον
Πεθερά 22.09.25

«Ντρεπόμουν» - Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης της Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον. Και στα νέα της απομνημονεύματα φροντίζει να τονίσει τη δυσαρέσκειά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση
«Δεν είμαστε καλά» 22.09.25

«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την δημοσιότητα που έχει πάρει η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με τον τραγουδιστή.

Σύνταξη
Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;
Βίντεο 22.09.25

Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;

Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν κλήθηκε να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση: τι φοβάται ως καλλιτέχνις και ως Αμερικανίδα.

Σύνταξη
Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
«Eίναι στεναχωρημένος» 22.09.25

Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της

«Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα του MEGA

Σύνταξη
Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»
Φέρνει αποτελέσματα 23.09.25

Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στις ΗΠΑ βλέπει μια εντυπωσιακή αύξηση των επιθέσεων με drones από Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, για την οποία τα δυτικά αντίμετρα πρέπει να αλλάξουν το συντομότερο δυνατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)
Κωπηλασία 23.09.25

Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)

Η Μιλένα Κοντού τερμάτισε δεύτερη στην προκριματική σειρά της στο σκιφ ελαφρών βαρών, και την Πέμπτη θα διεκδικήσει θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας.

Σύνταξη
Ιδεολογία και αναπαραγωγή
Ιδεολογικοί μηχανισμοί 23.09.25

Ιδεολογία και αναπαραγωγή

Για πρώτη φορά στα ελληνική το πλήρες χειρόγραφο του «Για την αναπαραγωγή» του Λουί Αλτουσέρ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα
«Παρακρατικές πρακτικές» 23.09.25

Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα

«Την ώρα που η γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, η ανθρωπιστική αλληλεγγύη βαφτίζεται “τρομοκρατία”», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται
Πράκτορες του χάους 23.09.25

H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται

Οι χάκερ που λειτουργούν με κίνητρο τα λύτρα συνήθως αποφεύγουν να χτυπούν μεγάλους οργανισμούς που προκαλούν κινητοποίηση των αρχών. Τώρα όμως οι τάσεις αλλάζουν.

Σύνταξη
Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι θέλει τον πρώην σταρ της Ρόμα, Ντανιέλε Ντε Ρόσι για την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων», χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη συμφωνία.

Σύνταξη
How Far Is Greece from Canada?
English edition 23.09.25

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Σύνταξη
Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»
Πολιτική 23.09.25

Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»

«H επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα, που θα εκπέμψει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες» λέει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κρήτη: Στη ΜΕΘ παραμένει το τρίχρονο αγοράκι – Η μητέρα του οδηγούσε το αυτοκίνητο που το παρέσυρε
Παράσυρση 23.09.25

Πώς έγινε το ατύχημα με το τρίχρονο αγοράκι στην Κρήτη - Νοσηλεύεται με κακώσεις στο θώρακα

Η μητέρα οδηγούσε το αυτοκίνητο που παρέσυρε τον τρίχρονο στην Κρήτη - Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού είναι σταθερή ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

