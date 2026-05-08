«Οι Αθώοι»: Ανατροπές στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA

Η ώρα της καταδικαστικής απόφασης πλησιάζει για τον Γιάννο, παρά την αλλαγή στάσης της Μαργαρίτας, στο δέκατο τρίτο επεισόδιο της σειράς εποχής του MEGA, «Οι Αθώοι», απόψε στις 22:10.

Ο πέλεκυς της δικαιοσύνης πέφτει βαρύς, όσο η αλήθεια για το βράδυ του φόνου δεν αποκαλύπτεται. Ένας αθώος φαίνεται πως οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στη φυλακή, ενώ ο πραγματικός ένοχος παραμένει ατιμώρητος.

Επεισόδιο 13 (Παρασκευή 8 Μαΐου)

Η Μαργαρίτα καταθέτει πως δεν γνωρίζει τον φονιά, ανασκευάζοντας την αρχική της θέση που ενοχοποιούσε τον Γιάννο. Αντίθετα, ο Πέτρος στη δική του κατάθεση είναι καταπέλτης εναντίον του.

Ο Σάββας ο καφετζής, χωρίς να έχει στοιχεία, υπερασπίζεται σθεναρά την αθωότητα του Γιάννου, όμως δικαστές και ένορκοι δεν δείχνουν να πείθονται. Η καταδίκη μοιάζει αναπόφευκτη, καθώς ο Γιάννος επιλέγει τη σιωπή για να προστατέψει την τιμή της Μαργαρίτας.

Πρωταγωνιστούν

Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

ΟΙ ΑΘΩΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:10 ΣΤΟ MEGA

