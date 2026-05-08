Εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια
Άγνωστοι, τα ξημερώματα της Παρασκευής, τοποθέτησαν γκαζάκια προκαλώντας μικρές ζημιές
Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια.
Όπως έγινε γνωστό, γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην πίσω πλευρά του κτιρίου, με αποτέλεσμα την έκρηξη ενός από αυτά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προκάλεσε μικρές φθορές στο κτίριο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.
