Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 27.02.2026]
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 27.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αφού η ψυχολογία σου είναι στα ύψη, προσπάθησε να κάνεις αυτά που έχεις να κάνεις με κέφι και μεράκι. Πέρασε χρόνο στο σπίτι, γιατί το κλίμα μεταξύ εσού και της οικογένειας είναι καλύτερο από το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, φρόντισε να χαλαρώσεις και να σε περιποιηθείς. Πάρε αποστάσεις, για να τα κατανοήσεις όλα καλύτερα.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος. Ωστόσο μη διστάσεις να οργανωθείς παρασκηνιακά, καθώς όσο λιγότεροι γνωρίζουν τις επόμενες κινήσεις σου, τόσο το καλύτερο. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Μη δανείζεις σε όποιον σου ζητάει δανεικά, γιατί μπορεί να είναι και αγύριστα, που λέμε. Μη ζητάς ούτε εσύ, αν δεν μπορείς να τα επιστρέψεις.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Το κλίμα είναι βελτιωμένο, ρολάρουν και οι συζητήσεις που κάνεις πιο άνετα σήμερα, άρα είναι μια πολύ καλή μέρα για να κυκλοφορείς με το χαμόγελο στο πρόσωπο, σωστά; Κοινώς κόψε τις γκρίνιες! Βάλε όλες τις δουλειές σου σε μία σωστή σειρά. Κάνε κάποιες συναντήσεις, καθώς αυτές θα σου δώσουν ευκαιρίες για νέες συνεργασίες.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες νέες επαφές, γιατί αυτές μπορούν να σου φέρουν και κάποιες νέες ευκαιρίες. Παράλληλα, μη διστάσεις ούτε και να γίνεις μέλος μιας ομάδας ή να κάνεις περισσότερα πράγματα με τους φίλους σου. Γιατί όχι, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς γενικώς. Ειδικά στα επαγγελματικά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αφού σε απασχολούν αρκετά τα οικονομικά, γιατί δεν προσπαθείς να βρεις εύκολους κι αποτελεσματικούς τρόπους να τα διαχειριστείς; Το να κάθεσαι και να γκρινιάζεις, ας πούμε, λύση δεν είναι! Μπορείς να κάνεις κάτι που θα σου αποφέρει ένα έξτρα εισόδημα – έστω και μικρό – καθώς έτσι θα μπορέσεις να κάνεις (ή να αγοράσεις) όσα θέλεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, αφού τα πάντα πάνε καλύτερα, μην αφήνεις τίποτα να σε αποπροσανατολίσει. Όμως αν προκύψουν κάποια θέματα που νόμιζες ότι είχες κλείσει, μην απογοητευτείς, καθώς τα έχεις στο τσεπάκι σου κι αυτά. Μην είσαι απρόσεκτος σε συζητήσεις που κάνεις ή στα παρασκηνιακά ζητήματα που έρχονται ξαφνικά στο φως.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Η ατμόσφαιρα μυρίζει αισιοδοξία σήμερα, άρα μπορείς κι εσύ να δεις τα πάντα γύρω σου πιο θετικά και πιο ήρεμα. Επομένως μπορείς να τα διαχειριστείς και μάλιστα χαλαρά! Ίσως μέσω συζητήσεων να αλλάξεις γνώμη για πράγματα που έχεις πει στο παρελθόν. Μπορείς να ανακαλέσεις, αρκεί να είσαι ξεκάθαρος και λογικός, έτσι;

DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε έντονα σκηνικά. Μην ασχοληθείς με οτιδήποτε δεν διευρύνει τους πνευματικούς σου ορίζοντες ή δεν σε κάνει να νιώθεις όμορφα, καθώς ποιος ο λόγος; Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο ζητάς πίσω τα χρήματα που είχες δανείσει, καθώς ενδέχεται τα άτομα αυτά να προσπαθήσουν να στο παίξουν τρελίτσα.

Λέων

Λέων

DO’S: Πάρε χρόνο για σένα και ασχολήσου με πράγματα που σε κάνουν χαρούμενο, σε χαλαρώνουν ή σε βοηθούν να κατανοήσεις ευκολότερα κάποια βαθύτερα συναισθήματά σου. Αξιοποίησε και την αισιοδοξία και τα κουλά που συμβαίνουν και σε παραξενεύουν, αλλά στην πραγματικότητα σε ξελασπώνουν – κι εσύ δεν παίρνεις καν χαμπάρι!

DON’TS: Μην αγνοείς ούτε το ένστικτό σου, αλλά ούτε και όσα παρατηρείς γύρω σου, καθώς αυτός ο αχτύπητος συνδυασμός θα σου δείξει ποια μοτίβα λειτουργούν επιβαρυντικά για σένα και πρέπει να τα αλλάξεις. Στα οικονομικά, μην σκας, γιατί το πράγμα επανέρχεται εκεί που πρέπει. Όμως μην είσαι απρόσεκτος, στα επαγγελματικά.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Σήμερα σου προτείνω να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός και να ανοιχτείς. Μπορείς να κυνηγήσεις τις νέες γνωριμίες και ειδικά με άτομα που σε γνωρίζουν οι φίλοι σου, καθώς σε ξέρουν καλά! Αξιοποίησε την καλή ατμόσφαιρα που επικρατεί και δες ξανά κάποιες επαφές που έχεις κάνει ή που πρέπει να κάνεις. Αναθεώρησε κάποιες απόψεις σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να περάσεις τις συνεργασίες ή και την σχέση σου σε ένα άλλο επίπεδο. Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος στις αντιπαραθέσεις και στις διαφωνίες που προκύπτουν στον χώρο αυτόν. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί ο εκνευρισμός που υπάρχει εκεί μπορεί να σου δημιουργήσει αρκετά προβλήματα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αφού ξεκινάς την ημέρα σου με μία καλύτερη διάθεση και ψυχολογία, σου προτείνω να διεκπεραιώσεις όλες τις δουλειές σου άνετα και γρήγορα. Γίνε λίγο πιο γλυκός στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Δες ξανά κάποια πράγματα και φρόντισε να τα επεξεργαστείς λίγο παραπάνω. Πρέπει να είσαι προσεκτικός και πανέτοιμος για όλα, έτσι;

DON’TS: Μην πιέζεσαι. Μην χάνεις την ψυχραιμία, αλλά ούτε και την συγκέντρωσή σου. Στα επαγγελματικά, υπάρχει στήριξη, άρα μην το υποτιμάς αυτό. Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί γίνεσαι και πεισματάρης. Μέγα λάθος! Παράλληλα, μη γίνεσαι τόσο αντιδραστικός και μην απαντάς ειρωνικά στα όσα ακούς. Γενικώς μην χάνεις την υπομονή σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πάρε μέρος σε διάφορες συζητήσεις, γιατί μέσω αυτών θα σου αποκαλυφθούν κάποιες εναλλακτικές που αγνοούσες τόσο καιρό. Πρέπει να σκεφτείς λίγο διαφορετικά τα πράγματα, έτσι; Άκου και το ένστικτο, αλλά και την καλή σου διάθεση, για να μπορέσεις να κινηθείς λίγο πιο χαλαρά. Τα πράγματα πάντως μπορούν να πάνε καλύτερα.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις επαφές και στα φλερτ από το παρελθόν, γιατί και με χαρά θα σε γεμίσουν, αλλά και θα σε επιβεβαιώσουν. Μην περιορίζεις το δημιουργικό σου κομμάτι, γιατί αυτό σε βοηθάει να μοιραστείς άνετα τις ιδέες σου. Μη γίνεσαι ούτε κυκλοθυμικός ούτε όμως και απρόσεκτος, έτσι; Μην ασχολείσαι με διάφορα που είναι ανούσια.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Υπάρχει μια ένταση σήμερα, αλλά δεν είναι κάτι το συνταρακτικό. Μάλιστα νομίζω πως την απολαμβάνεις, έτσι; Εστίασε στα οικονομικά σου, γιατί πρέπει να πάρεις το πάνω χέρι και να τα επεξεργαστείς λίγο καλύτερα. Πάντως πρέπει να έχεις θετικό vibe- mindset και να θεωρείς πως όλα θα πάνε καλά, για να διατηρήσεις την αισιοδοξία σου.

DON’TS: Μην αγνοείς την στήριξη που υπάρχει από το σπίτι, γιατί αυτή μπορεί να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις. Μην αρνείσαι να δεις ξανά κάποια πράγματα ή να διαχειριστείς τα έντονα συναισθήματά σου. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος ως προς το έντονο κλίμα που επικρατεί. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Μην αγχώνεσαι και μην πιέζεσαι.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αφού το κλίμα με τους γύρω σου είναι πιο ήρεμο και χαλαρό, προσπάθησε να διαχειριστείς άνετα όσα έχουν να σου πουν. Αν θελήσουν να σου κάνουν κάποια παράπονα, άκουσέ τα, γιατί μπορεί να έχουν μια κάποια βάση. Όπως και να έχει πάντως πρέπει να τους ηρεμήσεις λίγο και να τα λύσετε όλα. Γίνε πιο ανοιχτός και γλυκός στον τρόπο σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις παρατηρητικός, καθώς έχεις πολλά να αντιληφθείς και να κατανοήσεις. Πάντως αυτό μπορεί να σε φέρει κοντά στους γύρω σου. Αυτοί ίσως να σε στηρίξουν σε πολλά που θες να κάνεις. Άρα σε καλό σου βγαίνει! Μη ζορίζεσαι και μην πιέζεις τα πράγματα να γίνουν ακριβώς όπως θέλεις εσύ. Μην κάνεις αχρείαστα έξοδα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Το πρόγραμμά σου τσουλάει αρκετά πιο άνετα σήμερα. Άρα μπορείς κι εσύ να κάνεις άνετα τις δουλειές σου και μέσα στον χρόνο που πρέπει. Ειδικά αν πρόκειται για δουλειές που καιρό αναβάλεις, τότε βάλε μπρος και πίσω μην κοιτάς! Στα επαγγελματικά, επίσης όλα προχωρούν με άνεση, άρα χαλάρωσε κι εσύ. Κάνε σχέδια για το μετέπειτα.

DON’TS: Μη διστάσεις να εξετάσεις τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, για να μπορέσεις να διαχειριστείς τα οικονομικά σου. Μη διστάσεις να διορθώσεις κάτι, αν εντοπίσεις πως έχει γίνει κάποιο λάθος. Μην είσαι απρόσεκτος ή και κυκλοθυμικός. Μην αντιδράς σπασμωδικά. Μην χάνεις την υπομονή σου λόγω του ότι έχεις αρκετά νεύρα. Χωρίς λόγο αυτό!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Σήμερα μπορείς να χαλαρώσεις, να εκφραστείς δημιουργικά και να φλερτάρεις. Τέλειος συνδυασμός! Γιατί δεν εκφράζεις τα συναισθήματά σου μέσα από κάτι καλλιτεχνικό; Έλα σε επαφή με άτομα που σε ενδιαφέρουν, καθώς αυτό μπορεί να σου φτιάξει ακόμα περισσότερο το κέφι. Ασχολήσου με παλιές καταστάσεις που επανεμφανίζονται.

DON’TS: Μην βάζεις τον εαυτό σου σε καταστάσεις με τις οποίες έχεις ξανά ασχοληθεί παλιά και ξέρεις ότι σε κάνουν άβολο. Μην φοβάσαι να κάνεις κάποιες αλλαγές, καθώς αυτές θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις. Μην αφήσεις τα παρασκηνιακά γεγονότα να σε εκνευρίσουν και να σε βάλουν στη διαδικασία να κάνεις δυσάρεστες συζητήσεις.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
