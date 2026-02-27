DO’S: Αφού η ψυχολογία σου είναι στα ύψη, προσπάθησε να κάνεις αυτά που έχεις να κάνεις με κέφι και μεράκι. Πέρασε χρόνο στο σπίτι, γιατί το κλίμα μεταξύ εσού και της οικογένειας είναι καλύτερο από το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, φρόντισε να χαλαρώσεις και να σε περιποιηθείς. Πάρε αποστάσεις, για να τα κατανοήσεις όλα καλύτερα.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος. Ωστόσο μη διστάσεις να οργανωθείς παρασκηνιακά, καθώς όσο λιγότεροι γνωρίζουν τις επόμενες κινήσεις σου, τόσο το καλύτερο. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Μη δανείζεις σε όποιον σου ζητάει δανεικά, γιατί μπορεί να είναι και αγύριστα, που λέμε. Μη ζητάς ούτε εσύ, αν δεν μπορείς να τα επιστρέψεις.