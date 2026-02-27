Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
27.02.2026 | 13:10
Τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο Πάτρας
Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Ψάχνοντας για την λευτεριά
Stories 27 Φεβρουαρίου 2026, 13:47

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Ψάχνοντας για την λευτεριά

Μονάχα αυτό ζητώ

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Θα πάρω μιαν ανηφοριά,
θα πάρω μονοπάτια,
να βρω τα σκαλοπάτια
που παν στην λευτεριά.

Θ’ αφήσω αδέλφια, συγγενείς,
την μάνα, τον πατέρα
μέσ’ στα λαγκάδια πέρα
και τις βουνοπλαγιές.

Ψάχνοντας για την λευτεριά
θάχω παρέα μόνη
κατάλευκο το χιόνι,
βουνά και ρεματιές.

Τώρα κι’ αν είναι χειμωνιά,
θαρθή το καλοκαίρι,
την λευτεριά να φέρη
σε πόλεις και χωριά.

Θα πάρω μιαν ανηφοριά,
θα πάρω μονοπάτια,
να βρω τα σκαλοπάτια
που παν στην λευτεριά.

Τα σκαλοπάτια θ’ ανεβώ
να μπω σ’ ένα παλάτι.
Το ξέρω, θάναι απάτη,
δεν θάναι αληθινό.

Μέσ’ στο παλάτι θα γυρνώ
ώσπου να βρω τον θρόνο,
Βασίλισσα μια μόνο
να κάθεται σ’ αυτόν.

Κόρη, πανώρια, θα της πω
άνοιξε τα φτερά σου
και πάρε με κοντά σου,
μονάχα αυτό ζητώ.

Πάφος 1955


Το ποίημα που μόλις διαβάσατε, δημοσιευμένο στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Πέμπτη 21 Μαρτίου 1957, είχε γραφεί από τον κύπριο αγωνιστή Ευαγόρα Παλληκαρίδη, πριν αυτός ανέβει στα βουνά της Πάφου.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 21.3.1957, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο Παλληκαρίδης απαγχονίστηκε επί Αγγλοκρατίας, τα ξημερώματα της 14ης Μαρτίου 1957, στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας. Υπήρξε ο νεότερος από τους εκτελεσθέντες της ΕΟΚΑ (Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών), της οργάνωσης που, υπό την ηγεσία του Γεωργίου Γρίβα (γνωστού με το ψευδώνυμο Διγενής), ανέπτυξε ένοπλη δράση κατά τα έτη 1955-1959 με σκοπό την αποτίναξη του αγγλικού ζυγού και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.


Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης είχε γεννηθεί στην Τσάδα, χωριό της επαρχίας Πάφου, στις 27 Φεβρουαρίου 1938.

Γονείς του ήταν ο Μιλτιάδης Παλληκαρίδης και η Αφροδίτη Παπαδανιήλ, αδέλφια του ο Ελευθέριος, ο Ανδρέας, η Γεωργία και η Μαρούλα.


Ο Ευαγόρας φοίτησε στο δημοτικό σχολείο Τσάδας και στη Νεοφύτειο Αστική Σχολή Κτήματος, συνέχισε δε τις σπουδές του στο Ελληνικό Γυμνάσιο Πάφου.

Η δράση του για την απελευθέρωση της Κύπρου άρχισε τον Ιούνιο του 1953, κατά τους εορτασμούς για τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Τότε κατέβασε από τα προπύλαια του σταδίου της Πάφου την αγγλική σημαία και πρωτοστάτησε στην οργάνωση μεγάλης διαδήλωσης, με αποτέλεσμα τη ματαίωση των εορτασμών.


Αργότερα, όταν μεταφέρονταν στο δικαστήριο οι κατόπιν προδοσίας συλληφθέντες για την εισαγωγή οπλισμού στην Κύπρο με το πλοιάριο «Άγιος Γεώργιος», ο Παλληκαρίδης και είκοσι σύντροφοί του όρμησαν στους αστυνομικούς, προκειμένου να τους απελευθερώσουν.


Στις 22 Ιουνίου 1955 ο Παλληκαρίδης ηγήθηκε της ομάδας επίθεσης εναντίον του δικαστηρίου της Πάφου και στη συνέχεια εναντίον του άγγλου διοικητή της πόλης.

Τον Αύγουστο του 1955, ενόσω βρισκόταν στην Ελλάδα, ο Παλληκαρίδης εξοικειώθηκε στη χρήση όπλου και κατόρθωσε να φέρει μαζί του στη μεγαλόνησο ένα περίστροφο.


Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης (πηγή: Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959)

Το Νοέμβριο του 1955, σε μαθητική διαδήλωση, χτύπησε άγγλους στρατιώτες, επιχειρώντας να απελευθερώσει ένα συμμαθητή του. Συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη, στις 6 Δεκεμβρίου.

Για να αποφύγει την καταδίκη, ο Παλληκαρίδης κατέφυγε στη μονή Αγίου Νεοφύτου την προηγουμένη της δίκης και ενώθηκε με την ανταρτική ομάδα της περιοχής στην τοποθεσία Άππης, μεταξύ Κισσόνεργας και Τάλας. Ύστερα από αυτήν την εξέλιξη ο Παλληκαρίδης επικηρύχθηκε με το ποσό των 5.000 λιρών.

Το Μάρτιο του 1956 προωθήθηκε σε δασικό κρησφύγετο κοντά στη Λυσό, χωριό της επαρχίας Πάφου, και έλαβε μέρος σε πολλές επιθέσεις και επιχειρήσεις δολιοφθοράς κατά των Άγγλων στην εν λόγω περιοχή.


H οικογένεια του Ευαγόρα Παλληκαρίδη έξω από τις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας, την ημέρα του απαγχονισμού του (πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας – Συλλογή Φάνη Παρπαΐρη)

Το βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου 1956, κατά τη διάρκεια μετακίνησης της ομάδας του από την περιοχή του Σταυρού της Ψώκας (οροσειρά Τροόδους) προς την περιοχή της Λυσού, βρέθηκε αντιμέτωπος με αγγλική περίπολο, που κινούνταν με σβησμένες τις μηχανές των οχημάτων της.


H οικογένεια του Ευαγόρα Παλληκαρίδη (πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας – Συλλογή Φάνη Παρπαΐρη)

Ο Παλληκαρίδης συνελήφθη από τους Άγγλους, επειδή μετέφερε ένα οπλοπολυβόλο τύπου Bren μαζί με τρεις γεμιστήρες, και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Στο δικαστή που του ανακοίνωσε την καταδίκη του είπε απλώς τα εξής: «Ξέρω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος που αγωνίζεται για την ελευθερία του».

Ο 19χρονος Ευαγόρας Παλληκαρίδης ανέβηκε στο ικρίωμα και ξεψύχησε εννέα δευτερόλεπτα αφότου άνοιξε η ξύλινη καταπακτή της αγχόνης, σύμφωνα με τη φρικώδη γραπτή μαρτυρία του άγγλου δημίου του.

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο πατέρας, η μητέρα και τα αδέλφια του Παλληκαρίδη πριν μπουν στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας, την ημέρα του απαγχονισμού του (πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας – Συλλογή Φάνη Παρπαΐρη).

Stories
Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»
Stories 25.02.26

Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»

Ο Ελληνας της διασποράς που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία, μιλάει για τις προκλήσεις, τη γλώσσα, τη σχέση με την Εκκλησία και το μέλλον της ομογένειας.

Νίκη Καλογηράτου
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία
Προδοσία, συνωμοσία, μαγεία 25.02.26

Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία

Από τον Κάρολο Α΄ μέχρι τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, η ιστορία της βρετανικής μοναρχίας μετρά 59 συλλήψεις μελών της. Η πρόσφατη υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα λιγότερο γνωστό, αλλά υπαρκτό, μοτίβο κρίσεων στο Στέμμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
25 χρόνια πριν 24.02.26

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;
«Μόλυνση» 24.02.26

Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν αποτελεί μόνο νομική εξέλιξη αλλά κρίση brand για τη βρετανική μοναρχία, που καλείται να προστατεύσει την εμπιστοσύνη και τη θεσμική της νομιμοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ – Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»
Ελεύθερη 23.02.26

It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ - Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»

«Ήταν το ζωντανό παράδειγμα κάτι για το οποίο οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αποτύχουν: να είναι ελεύθερες», λέει η Μπεθ Όρτον, η οποία ερμηνεύει υπέροχα το As Tears Go By στη νέα ταινία γαιτη ζωή της Μαριάν Φέιθφουλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
True story 22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές
Μέσα των 90s 21.02.26

Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία - Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του George, Ματ Μπέρμαν, θυμάται την αφοσίωση του JFK Jr. στην έκδοση καθώς και τη φωτογραφία εξωφύλλου για την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να ποζάρει μαζί με την Κάρολιν Μπεσέτ: «Είπε, έλα τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο
The Death of Trotsky 21.02.26

Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο - Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο

Κυνηγημένος από τους εχθρούς του και στοιχειωμένος από το παρελθόν του, ζώντας εξόριστος στην Πόλη του Μεξικού, ο Λέων Τρότσκι ξεκίνησε μια παράνομη σχέση με τη Φρίντα Κάλο, η οποία τον αποκαλούσε πειραχτικά “πιοτσίτας”, που σημαίνει “μικρό γένι”»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
Χάλυβας και γυαλί 21.02.26

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» - Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
Cold case 21.02.26

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα
Ποίημα 20.02.26

Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα

Καθώς ο Μπραντ Πιτ και οι σωσίες του, περπατούν στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ύδρας για τις ανάγκες της νέας του παραγωγής, το νησί του Αργοσαρωνικού αναδύεται ξανά στα πρωτοσέλιδα -αν και η ιστορία της είναι μεγαλύτερη από όποιο Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου
Υπενθυμίσεις 20.02.26

Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου

Η σύλληψη του έκπτωτου πρώην πρίγκιπα Άντριου είναι το τελευταίο μόλις σκάνδαλο σε μια σειρά από περιστατικά που έχουν φέρει καταιγίδες στο προστατευμένο Στέμμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Ουρανοκατέβατος 27.02.26

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου
Opinion 27.02.26

Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική όταν ζητάμε τη σταδιακή κατάργηση των ιδρυμάτων και την εγκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες ακόμη κι επαγγελματικής αναδοχής που υπάρχει ως θεσμός στη χώρα μας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα
Ξυπνητήρι σε μισώ 27.02.26

«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα

Το ευέλικτο ωράριο που εφάρμοσε σχολείο της Ελβετίας επέτρεψε στους μαθητές να κοιμούνται περισσότερο και παράλληλα βελτίωσε τις επιδόσεις τους.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας
Νέες πληροφορίες 27.02.26

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας

Ο 19χρονος τραυματίας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, έδωσε μία πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βόρεια Κορέα: Τι αποκάλυψε το τελευταίο συνέδριο για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν
Κιμ Τζου Ε 27.02.26

«Το αγαπημένο παιδί»: Τι αποκάλυψε το συνέδριο στη Βόρεια Κορέα για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν

Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι ο Κίμ Γιονγκ Ουν έχει επιλέξει την κόρη του ως διάδοχο. Άλλοι λένε ότι η πολιτική των φύλων στη Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να εμποδίσει την πορεία της προς την εξουσία

Σύνταξη
Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα
Συνέχεια στο θρίλερ 27.02.26

Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις, λόγω της προχωρημένης σήψης του πτώματος

Σύνταξη
Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»
ΣΥΡΙΖΑ 27.02.26

Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στην απόφαση του δικαστηρίου για τις παράνομες παρακολουθήσεις, σημείωσε πως «η κυβέρνηση προσπαθεί ακόμα να μας πείσει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μόνο ιδιώτες»

Σύνταξη
Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Αντιδράσεις 27.02.26

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εφαρμόζει τη Mercosur παρά το ότι το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Σύνταξη
Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες
Χρυσά γάντια 27.02.26

Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες

Το 1976 ο Σιλβέστερ Σταλόνε τα έπαιξε όλα για όλα με την κυκλοφορία του Rocky - της μεγάλης κινηματογραφικής έκπληξης της χρονιάς. Μισό αιώνα αργότερα αποκαλύπτει τις σκληρές προπονήσεις που απαιτήθηκαν για να γίνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων
Βουλή 27.02.26

Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων

«Για να ξεπληρωθούν οι ανοιχτοί λογαριασμοί, απαιτούν να κερδίσει έδαφος το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”», υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων
Μικτές οικογένειες 27.02.26

Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων

Γενετική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες Homo sapiens ζευγάρωναν πιο συχνά με άνδρες Νεάντερταλ από ό,τι οι άνδρες Homo sapiens με γυναίκες του άλλου είδους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)

Παροξυσμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρίκο, σε φιλικό της Ίντερ Μαϊάμι με την τοπική Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε - «Ντου» φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσουν τον θρύλο της μπάλας.

Σύνταξη
Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Το χρονικό της δολοφονίας και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου
Ελλάδα 27.02.26

«Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» - Το χρονικό της δολοφονίας στη Λέρο και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου

Πριν από μερικά χρόνια είχε σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό μεταξύ πατέρα και γιου στη Λέρο, κατά το οποίο το θύμα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χρυσή Αυγή: Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών – Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης
Ελλάδα 27.02.26

Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών - Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης

Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση έξω από το Εφετείο, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί ότι η απόφαση δεν θα βγει σήμερα - Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 4 Μαρτίου

Σύνταξη
Αναγέννηση του Κάτω Μιξορρούματος: Όταν ζωντανεύουν τα χωριά, δυναμώνει η χώρα
Μια καλή είδηση 27.02.26

Αναγέννηση του Κάτω Μιξορρούματος: Όταν ζωντανεύουν τα χωριά, δυναμώνει η χώρα

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θέτει σε τροχιά υλοποίησης ένα ολιστικό σχέδιο αποκατάστασης του ιστορικού οικισμού, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ερήμωση της υπαίθρου δεν είναι μοίρα.

Σύνταξη
