Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 14:01
Καραμπόλα πέντε φορτηγών στην Αθηνών–Κορίνθου: Χάος στην κυκλοφορία στον Ασπρόπυργο
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 13:25
Tο αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νίκος Καχτίτσης: Δονκιχωτική φύση
Stories 26 Φεβρουαρίου 2026, 14:21

Νίκος Καχτίτσης: Δονκιχωτική φύση

Η ακαταλαβίστικη πέννα του Α' Αρρένων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Spotlight

Στις 26 Φεβρουαρίου 1926 γεννήθηκε στη Γαστούνη, κωμόπολη του κάμπου της Ηλείας, ο Νίκος Καχτίτσης, ο άτυχος αγνοημένος των ελληνικών γραμμάτων, όπως τον χαρακτήρισε η πατρινή λογοτέχνιδα και παιδική του φίλη Μαρία Μανωλάκου.

Ήταν το πέμπτο από τα έξι παιδιά του Θωμά και της Μελπομένης Καχτίτση (το γένος Λογοθέτη). Ο πατέρας του, με καταγωγή από την Κόνιτσα, ήταν σιδηροδρομικός και την περίοδο εκείνη υπηρετούσε στη Γαστούνη.


Ο Καχτίτσης πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στη Μανωλάδα, τον Πύργο και την Πάτρα.

Από τα μαθητικά του χρόνια έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον όχι μόνο για το γράψιμο αλλά και για την τυπογραφία, και εξέδωσε πολλά χειρόγραφα μαθητικά και νεανικά περιοδικά, στα οποία έγραφε σχόλια και μικρά αφηγήματα.

Έφηβος ακόμα, το 1941, δημοσίευσε κείμενό του σε περιοδικό, ενώ προσέγγισε από πολύ νωρίς την ευρωπαϊκή λογοτεχνία.


Πρωτοεμφανίστηκε στη λογοτεχνία το 1945 (με το ψευδώνυμο Δ. Βαλέρνης, στο περιοδικό «Παλμός»), ενώ ακολούθησαν δημοσιεύσεις νεανικών κειμένων του σε περιοδικά του Πύργου, της Πάτρας και της Αθήνας.

Η Κατοχή και ο Εμφύλιος στην Πάτρα, καθώς και η θητεία του στο στρατό, σφράγισαν ανεξίτηλα τον ψυχισμό του και επέτειναν την τάση φυγής που διαρκώς τον διακατείχε.

Την περίοδο 1953-1955 μετανάστευσε στην Αφρική, όπου εργάστηκε σε εμπορική εταιρεία.

Το 1956 εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου νυμφεύτηκε τη Θάλεια Τσαπουλάρη, απέκτησε οικογένεια (ο γιος του, Θωμάς – Κωνσταντίνος, γεννήθηκε το 1962) και εξασφάλισε τα προς το ζην ασκώντας διάφορα επαγγέλματα.


Την περίοδο της διαμονής του στον Καναδά συνεργαζόταν με το περιοδικό της Θεσσαλονίκης «Διαγώνιος», ενώ στο σπίτι του είχε στήσει ολόκληρο τυπογραφείο.

Στον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο του επιδιδόταν με πάθος στα δύο εκείνα πράγματα που κατεξοχήν τον έτρεφαν: τη λογοτεχνία και την αλληλογραφία με τους φίλους του.

Χτυπημένος από οξεία λευχαιμία, ο Καχτίτσης αναχώρησε για το στερνό ταξίδι, το πρώτο στην Ελλάδα έπειτα από δεκατέσσερα χρόνια, στις 16 Μαΐου 1970.

Εξέπνευσε στην Πάτρα εννέα ημέρες αργότερα, στις 25 Μαΐου 1970.


Στο έργο του Καχτίτση είναι εμφανείς οι επιδράσεις των ρευμάτων του ευρωπαϊκού αισθητισμού και συμβολισμού. Το έργο του συνδέεται επίσης με τη μεταπολεμική πεζογραφική παραγωγή της Θεσσαλονίκης, κυρίως δε με τον εσωτερικό μονόλογο της λεγόμενης Σχολής της Θεσσαλονίκης.

Στην αφηγηματική τεχνική ο Καχτίτσης συνδυάζει την παρωδία και την ανατροπή των κλασικών τεχνικών αφήγησης.

Τα πεζά αλλά και τα λιγοστά ποιήματά του διακατέχονται από μια διαρκή αγωνία και ένα άγχος που συνθλίβει τον άνθρωπο. Οι ήρωές του είναι παγιδευμένοι στις ενοχές που προκαλεί ένα μακρινό παρελθόν και αδυνατούν να απεμπλακούν από την κατάσταση αυτήν.


Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το έργο του Καχτίτση κινείται στα όρια ενός ιδιότυπου μοντερνισμού, στη μεθόριο ανάμεσα στο μοντέρνο και το μεταμοντέρνο.

Στα σημαντικότερα δημιουργήματά του συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: «Ποιοι οι φίλοι» (1959), «Η ομορφάσχημη» (1960), «Το ενύπνιο» (1960), «Ο εξώστης» (1964), «Η περιπέτεια ενός βιβλίου» (1965), «Ο ήρωας της Γάνδης» (1967).

Στον Νίκο Καχτίτση, και δη στον νεαρό ακόμα λογοτέχνη, είχε αφιερώσει ένα άρθρο της η δημοσιογράφος – βιβλιοκριτικός Μικέλα Χαρτουλάρη το 2002. Έφερε τον τίτλο «Η άγνωστη Αουρόρα» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» το Σαββατοκύριακο 17-18 Αυγούστου 2002.


«ΤΑ ΝΕΑ», 17-18.8.2002, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στο ενδιαφέρον αυτό κείμενο διαβάζουμε τα εξής:


Υπάρχουν δάσκαλοι και δάσκαλοι. Οι πρώτοι σημαδεύουν τον μαθητή, ανοίγουν τους ορίζοντές του, αφυπνίζουν τα ενδιαφέροντά του, κινητοποιούν την περιέργειά του, μετατρέπουν την υποχρεωτική γνώση σε απόλαυση. Οι δεύτεροι απλώς κάνουν (ή μισοκάνουν) τη δουλειά τους. Στους πρώτους ανήκει η Αλεξάνδρα Μπουφέα, φιλόλογος, σε (δημόσιο) Λύκειο στα Βριλήσσια, με 15 χρόνια θητεία στη Μέση Εκπαίδευση, που έχει καταφέρει να κάνει τους μαθητές της να… ξεχάσουν ότι είναι μαθητές. Πώς; Ξεναγώντας τους στο πάθος της για τη νεοελληνική λογοτεχνία, προσκαλώντας συγγραφείς ως ομιλητές στο σχολείο, μοιράζοντας πληροφοριακό υλικό για λογοτέχνες και το έργο τους, προσεγγίζοντας το εκάστοτε θέμα όχι σαν σχολική ύλη, αλλά σαν ανάγνωσμα. Και τα καταφέρνει, ίσως διότι κι εκείνη δεν αισθάνθηκε ποτέ να έχει «κλείσει» ως διδασκόμενη. Πρόσφατα ολοκλήρωσε μάλιστα μια διατριβή για τα λογοτεχνικά περιοδικά της Κατοχής, που θα εκδοθεί από τον Σοκόλη. Εκεί ανακάλυψε θησαυρούς. Όπως το πρώτο κείμενο με το οποίο εμφανίστηκε στον λογοτεχνικό στίβο ο Νίκος Καχτίτσης, με το ψευδώνυμο Δ. Βαλέρνης. Ήταν τον Μάρτιο του 1945, στο περιοδικό «Παλμός», το πιο καταξιωμένο νεανικό περιοδικό της εποχής μαζί με τη «Νεανική Φωνή».


Η Αλεξάνδρα Μπουφέα

Ο Νίκος Καχτίτσης είναι από εκείνους τους συγγραφείς που αξίζει κανείς να ξαναδιαβάσει ή να ανακαλύψει. Όχι μόνο γιατί είναι ένας τεχνίτης του λόγου, αλλά και γιατί με κύριο στοιχείο τη φαντασία του πλάθει έναν παράδοξο, παράξενο κι αλλόκοτο κόσμο, βαθύτερα αληθινό από τον πραγματικό. Κάτι που δίνει μέτρο στην εποχή μας, της βασιλείας του ντοκουμέντου. Δονκιχωτική φύση, πρόωρα χαμένος —πέθανε το 1970, σε ηλικία 44 χρόνων, στη γενέτειρά του, Πάτρα, αφού ταξίδεψε στην Αφρική, στην κεντρική Ευρώπη και εγκαταστάθηκε στο Μόντρεαλ— δεν είχε πάει ποτέ στη Γάνδη, που την περιγράφει ωστόσο λεπτομερώς στο κορυφαίο μυθιστόρημά του «Ο ήρωας της Γάνδης». Όπως μας επισημαίνει η Α. Μπουφέα, όταν εμφανίζεται ως Βαλέρνης είναι 19 χρόνων και γνωστός ήδη στον μαθητόκοσμο της Πάτρας ως «η ακαταλαβίστικη πέννα του Α’ Αρρένων». Αν όμως προσέξει κανείς, «το ύφος του προμηνύει τόσο τις μετέπειτα γνώριμες φαντασιώσεις του, που υπερβαίνουν τα όρια και αγγίζουν την παραίσθηση, όσο και τους ανέφικτους έρωτες που τον καταδυναστεύουν».


«Λυγμοί για την Αουρόρα» (σ.σ. η προσωποποίηση της αυγής στη ρωμαϊκή μυθολογία, αντίστοιχη της θεότητας Ηούς των αρχαίων Ελλήνων) τιτλοφορεί ο Καχτίτσης αυτό το αθησαύριστο (σ.σ. που δεν έχει καταγραφεί ή συλλεγεί) κείμενο που πρωτοδημοσιεύουμε: «Ντύθηκα με την κομψή μου περιβολή, πότισα τον γιακά μου με χτυπητό άρωμα και κρυφοκοιτάζω το είδωλό μου στον καθρέφτη. Με επίσημο ύφος: Σε περιμένω τάχα να εμφανιστείς στην πόρτα, ψηλή, με φουντωτή φούστα, με λεπτή μέση, με υψωμένους τους ώμους. Έτσι περνάω τώρα τα καλοκαιρινά μεσημέρια. Πρέπει αυτές οι πηχτές κουρτίνες τα καλοκαίρια να φεύγουν από τα παράθυρα, γιατί ενισχύουν τη ζέστη και ιδρώνω. Και αυτή, με μακριά μαύρα μαλλιά, η τυλιγμένη με πορφυρό μαντύα, που —καβάλα σ’ ένα καφετί βόιδι, οδηγείται από έναν γυμνό Ινδό μέσα σε παρθένα δάση— να φύγει κι αυτή! Έχω κουραστεί μ’ αυτούς τους υπολογισμούς — πούθε έρχονται κατά πού πηγαίνουν και να θαυμάζω μετά, τη φαντασία μου. Τα άσπρα φύλλα από τις κλάρες τις μανόλιες πήραν το χρώμα της σκουριάς και πέφτουν.

— Θα μείνετε έτσι, αυτού, μέχρι που να μαραθείτε εντελώς! Γιατί πια δεν υπάρχει ένα κέρινο χέρι που να σας συνάζει ευλαβικά, να σας κλειδώνει —για ενθύμιο!— μέσα σε αρωματικές κασετίνες από βυσσινί ξύλο».

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο Νίκος Καχτίτσης σε σχέδιο του Ανακρέοντος Καναβάκη (πηγή: «ΤΟ ΒΗΜΑ», 19.5.1985, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Τράπεζες
Μεγάλου: Μηδενικές οι επιπτώσεις του ν. Κατσέλη – Προσηλωμένοι στην επιβράβευση των μετόχων

Μεγάλου: Μηδενικές οι επιπτώσεις του ν. Κατσέλη – Προσηλωμένοι στην επιβράβευση των μετόχων

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stories
Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»
Stories 25.02.26

Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»

Ο Ελληνας της διασποράς που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία, μιλάει για τις προκλήσεις, τη γλώσσα, τη σχέση με την Εκκλησία και το μέλλον της ομογένειας.

Νίκη Καλογηράτου
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία
Προδοσία, συνωμοσία, μαγεία 25.02.26

Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία

Από τον Κάρολο Α΄ μέχρι τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, η ιστορία της βρετανικής μοναρχίας μετρά 59 συλλήψεις μελών της. Η πρόσφατη υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα λιγότερο γνωστό, αλλά υπαρκτό, μοτίβο κρίσεων στο Στέμμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
25 χρόνια πριν 24.02.26

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;
«Μόλυνση» 24.02.26

Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν αποτελεί μόνο νομική εξέλιξη αλλά κρίση brand για τη βρετανική μοναρχία, που καλείται να προστατεύσει την εμπιστοσύνη και τη θεσμική της νομιμοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ – Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»
Ελεύθερη 23.02.26

It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ - Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»

«Ήταν το ζωντανό παράδειγμα κάτι για το οποίο οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αποτύχουν: να είναι ελεύθερες», λέει η Μπεθ Όρτον, η οποία ερμηνεύει υπέροχα το As Tears Go By στη νέα ταινία γαιτη ζωή της Μαριάν Φέιθφουλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
True story 22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές
Μέσα των 90s 21.02.26

Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία - Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του George, Ματ Μπέρμαν, θυμάται την αφοσίωση του JFK Jr. στην έκδοση καθώς και τη φωτογραφία εξωφύλλου για την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να ποζάρει μαζί με την Κάρολιν Μπεσέτ: «Είπε, έλα τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο
The Death of Trotsky 21.02.26

Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο - Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο

Κυνηγημένος από τους εχθρούς του και στοιχειωμένος από το παρελθόν του, ζώντας εξόριστος στην Πόλη του Μεξικού, ο Λέων Τρότσκι ξεκίνησε μια παράνομη σχέση με τη Φρίντα Κάλο, η οποία τον αποκαλούσε πειραχτικά “πιοτσίτας”, που σημαίνει “μικρό γένι”»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
Χάλυβας και γυαλί 21.02.26

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» - Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
Cold case 21.02.26

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα
Ποίημα 20.02.26

Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα

Καθώς ο Μπραντ Πιτ και οι σωσίες του, περπατούν στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ύδρας για τις ανάγκες της νέας του παραγωγής, το νησί του Αργοσαρωνικού αναδύεται ξανά στα πρωτοσέλιδα -αν και η ιστορία της είναι μεγαλύτερη από όποιο Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου
Υπενθυμίσεις 20.02.26

Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου

Η σύλληψη του έκπτωτου πρώην πρίγκιπα Άντριου είναι το τελευταίο μόλις σκάνδαλο σε μια σειρά από περιστατικά που έχουν φέρει καταιγίδες στο προστατευμένο Στέμμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»
Η πρώην 20.02.26

Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»

Πριν ο απόγονος των Κένεντι, JFK Jr, γνωρίσει την Καρολίν Μπεσέτ, είχε μια σχέση με μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ της εποχής του: τη Ντάριλ Χάνα, η οποία έγινε διάσημη με την ταινία Splash.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση
ΠΑΣΟΚ 26.02.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και ότι θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του σημερινού δικαστηρίου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»
Τηλεφωνική συνομιλία 26.02.26

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»

Ο Τραμπ θέλει να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου

Σύνταξη
Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη
Ιστορική καταδίκη 26.02.26

Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη

«Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψη του ο κ. Μητσοτάκης; Όχι, δεν είναι», σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
Εκπαίδευση 26.02.26

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας με τις Σχολές της ΔΥΠΑ.

Σύνταξη
Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
Πολλά προβλήματα 26.02.26

Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό στο τιμόνι του Λούβρου, σε μια περίοδο κρίσης με σκάνδαλα, απεργίες, ληστεία-μαμούθ και παγωμένη επέκταση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση
Δικαστική απόφαση 26.02.26

Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση

Τα ενσωματωμένα στην απόφαση πρακτικά της δίκης, «αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος, που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους», υπογραμμίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Έβρος: Σε απόγνωση οι αγρότες – Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού
Συναγερμός 26.02.26

Σε απόγνωση οι αγρότες στον Έβρο - Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού

Τι συνέβη και ο Έβρος υπερχείλισε - «Η λεκάνη απορροής του κατά 80%-85% ανήκει σε Βουλγαρία και Τουρκία, όπου οι ορεινοί όγκοι είχαν χιονοκάλυψη που έλιωσε», εξηγεί ο καθηγητής Δημήτρης Εμμανουλούδης

Σύνταξη
UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play
Ποδόσφαιρο 26.02.26

UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play

Η UEFA εξετάζει τις ρυθμίσεις σχετικά με την πολλαπλή ιδιοκτησία σε συλλόγους ποδοσφαίρου, με τον Andrea Traverso, διευθυντή έρευνας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας της UEFA, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα
Ελλάδα 26.02.26

«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα

Με την ιστορική απόφασή του για την υπόθεση Predator το δικαστήριο εξασφάλισε και τη συνέχεια και πιθανή αναβάθμιση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για κακουργήματα. Ποιοι θα ερευνηθούν

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26 Upd: 16:17

Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απόφαση της δικαιοσύνης για τις υποκλοπές αποτελεί ήττα για το «παρακράτος του Μαξίμου»

Σύνταξη
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια
Αναγκαίες αποκαταστάσεις 26.02.26

Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια

Δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις και ρήγματα, η πρόσβαση σε οικισμούς παραμένει δύσκολη, ενώ χάθηκε ο ιστορικός Νερόμυλος που ήταν σε λειτουργία του 1820 στη Δάφνη, αναφέρει ο Δήμαρχος σε ανάρτηση του.

Σύνταξη
Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη
Συγκάλυψη ή λογοδοσία; 26.02.26

Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη επεσήμανε ότι οι καταθέσεις στην εξεταστική επιβεβαίωσαν και ενίσχυσαν τις ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ποινικών ευθυνών των Βορίδη και Αυγενάκη

Σύνταξη
The Secret Agent – Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία
Υποψήφια για 4 Όσκαρ 26.02.26

The Secret Agent - Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία

Με φόντο το 1977, όταν η Βραζιλία κυβερνιόταν από στρατιωτική δικτατορία, η ζωντανή, ελεύθερη ταινία του Kleber Mendonça Filho, με τίτλο The Secret Agent, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και ηθοποιού στις Κάννες, αφορά έναν πρώην πανεπιστημιακό καθηγητή από το Σάο Πάολο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη
Ελλάδα 26.02.26

Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη

Η ανάσυρση του φακέλου για το θάνατο της Δήμητρας Ζήρδα από το αρχείο δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα της ανάδειξης ακλόνητων ευρημάτων στραγγαλισμού.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο