Γρηγορίου: «Ο Άρης είναι πάνω απ’ όλα – Στόχος είναι η 5η θέση»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως νέος τεχνικός του Άρη παραχώρησε ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος έθεσε τους στόχους της ομάδας για το υπόλοιπο της σεζόν και έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γρηγορίου

«Είναι πολύ σημαντική ευθύνη απέναντι σε ένα ιστορικό κλαμπ. Θα πρέπει να εμφανιστούμε αντάξιοι στις προσδοκίες του κόσμου του Άρη και είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό ακριβώς. Θέλουμε άμεσα να βάλουμε τη δική μας φιλοσοφία, να μπορέσουμε να αγωνιστούμε στα θέλω του Άρη από την Κυριακή κιόλας, και μέχρι το τέλος της χρονιάς να πάμε τον Άρη εκεί που πρέπει. Ο Άρης έχει καλή ομάδα με βαριά βιογραφικά. Αυτό έχω πει και στους ποδοσφαιριστές, τους ότι δεν έχουν δείξει αυτά που μπορούν», ανέφερε αρχικά.

Για το τι χρειάζονται οι πάικτες, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε: «Χρειάζονται ένα boostάρισμα. Η εικόνα δεν φτάνει τις προσδοκίες του κόσμου, αλλά και τις δικές τους, και πρέπει να βγάλουν τον εαυτό τους γιατί είναι καλοί ποδοσφαιριστές».

Όσον αφορά τον στόχο της ομάδας και την επερχόμενη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ο Μιχάλης Γρηγορίου ήταν ξεκάθαρος: «Θα πρέπει να αλλάξουμε άρδην αυτή την κατάσταση. Εννοείται ότι ο στόχος, όσο δύσκολος και να είναι, είναι η 5η θέση. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Από εκεί και πέρα, όσο αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, παίζουμε με έναν αντίπαλο που έρχεται με εξαιρετική ψυχολογία, γνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε και θέλω τα παιδιά να είναι προσηλωμένα στο τακτικό μας κομμάτι για να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Τέλος, απευθύνθηκε στον κόσμο του Άρη, ζητώντας τη στήριξή του: «Είμαστε εδώ για να δώσουμε το 100%, να πάρουμε από τα παιδιά το μέγιστο που μπορούν να δώσουν. Θέλω να τους έχουμε δίπλα μας και να είναι ο 12ος παίκτης της ομάδας. Καταλαβαίνω το μούδιασμα και την απογοήτευση, αλλά πάνω από όλα είναι ο Άρης, και θέλω να υποσχεθώ ότι και εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα και αυτό που αρμόζει στην ιστορία του Άρη».