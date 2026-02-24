Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ξεκίνησε να λειτουργεί ως προπονητής του Άρη, αν και αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο (25/2), καθώς θα πρέπει πρώτα να λυθεί και επίσημα η συνεργασία με τον Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Έλληνας τεχνικός παραβρέθηκε στην απογευματινή προπόνηση στο «Δασυγένειο» και μίλησε στους παίκτες: «Σας πιστεύω. Είστε ομάδα με ποιότητα. Μπορείτε να αντιστρέψετε την κατάσταση. Πρέπει να πάρουμε την πέμπτη θέση». Στη συνέχεια ο Γρηγορίου είχε και τετ α τετ με ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Μετά το ρεπό της Καθαράς Δευτέρας, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Στην προπόνηση της Τρίτης, που έγινε το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης, passing game και παιχνίδια διατήρησης μπάλας για το δεύτερο γκρουπ.»