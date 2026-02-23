Άρης: Ραντεβού του Ρέγες με τον Μιχάλη Γρηγορίου
Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα συναντηθεί με τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη (24/2) αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα και να κάνει την πρώτη του προπόνηση.
Τα τυπικά απομένουν μόνο, όπως όλα δείχνουν, για να επισημοποιηθεί η συνεργασία του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να έχει ραντεβού με τον Ρούμπεν Ρέγες στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες.
Είχε επικοινωνήσει μάλιστα και τηλεφωνικά χθες το βράδυ (22/2) με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ενώ φέρεται να έχει επέλθει και προφορική συμφωνία. Αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, ο Μιχάλης Γρηγορίου θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ Άρης και θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Η αυριανή προπόνηση μάλιστα θα είναι η πρώτη που θα πραγματοποιηθεί υπό τις οδηγίες του, ενώ αναμένεται να μιλήσει και στους νέους του παίκτες. Ο Έλληνας τεχνικός θα κάνει το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία στο κυριακάτικο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
