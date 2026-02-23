Ο Γρηγορίου είναι κοντά στον Άρη

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να είναι, όπως όλα δείχνουν, ο αντικαταστάτης του Μανόλο Χιμένεθ και αυτός με τον οποίο θα ολοκληρωθεί η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος. Προφανώς πρόκειται για επιλογή του Θόδωρου Καρυπίδη, με την οποία συμφώνησε και ο Ρέγες, καθώς δεν υπάρχει ο χρόνος προσαρμογής που θα ήθελε ένας ξένος τεχνικός.

Παράλληλα φαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν, ενώ στο διάστημα αυτό θα γίνει προεργασία για την αναζήτηση του τεχνικού που θα αναλάβει τον Άρη της επόμενης χρονιάς.

Ο Γρηγορίου και ο Πανσερραϊκός

Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν ο Πανσερραϊκός, ενώ αν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο, αναμένονται άμεσα εξελίξεις σε ό,τι αφορά το θέμα της επισημοποίησης της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία του Άρη στο κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.