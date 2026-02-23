Ο Γρηγορίου είναι κοντά στον Άρη
Ο 53χρονος Έλληνας τεχνικός, Μιχάλης Γρηγορίου φαντάζει τη δεδομένη χρονική στιγμή ως η επικρατέστερη λύση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να είναι, όπως όλα δείχνουν, ο αντικαταστάτης του Μανόλο Χιμένεθ και αυτός με τον οποίο θα ολοκληρωθεί η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος. Προφανώς πρόκειται για επιλογή του Θόδωρου Καρυπίδη, με την οποία συμφώνησε και ο Ρέγες, καθώς δεν υπάρχει ο χρόνος προσαρμογής που θα ήθελε ένας ξένος τεχνικός.
Παράλληλα φαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν, ενώ στο διάστημα αυτό θα γίνει προεργασία για την αναζήτηση του τεχνικού που θα αναλάβει τον Άρη της επόμενης χρονιάς.
Ο Γρηγορίου και ο Πανσερραϊκός
Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν ο Πανσερραϊκός, ενώ αν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο, αναμένονται άμεσα εξελίξεις σε ό,τι αφορά το θέμα της επισημοποίησης της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία του Άρη στο κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
- Ο Γρηγορίου είναι κοντά στον Άρη
- Έτσι αφύπνισε τους παίκτες του ο Σπανούλης: «Τους είπα ή συγκεντρωνόμαστε στο μπάσκετ ή φεύγω»
- Tο παράδειγμα της Ρόμα και τα λόγια του αθλητικού διευθυντή της Λεβερκούζεν για τον Ολυμπιακό (vid)
- Οι αποκαλύψεις της Ντιλέτα Λεότα: «Στο κρεβάτι μου βάζω 10′, είμαι ηφαίστειο» (pics)
- «Πετάει» για Γερμανία ο Ολυμπιακός (pics)
- Πάνοπλος ο Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (pic)
- Λέικερς – Σέλτικς 89-111: Μεγάλο διπλό στο LA με απίθανους Μπράουν και Πρίτσαρντ
- Φεύγει από την Παρτιζάν ο Τζαμπάρι Πάρκερ – Ποια θα είναι η νέα του ομάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις