Το δικό της αστέρι στην εμβληματική Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ (Hollywood Walk of Fame) απέκτησε μετά από μια λαμπερή τελετή, η Μισέλ. Η 63χρονη Μαλαισιανή ηθοποιός ρόλου είχε στο πλευρό της κορυφαία ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ωστόσο δεν έλειψε ούτε ο καλός της φίλος Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης Betsson ήταν δίπλα στην βραβευμένη με Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου για την ταινία του 2023 «Τα πάντα όλα» («Everything Everywhere All At Once») και έκανε σχετικές αναρτήσεις, όπως έχει κάνει αρκετές φορές και στο παρελθόν από κοινές τους εξόδους.

«Από το Βερολίνο μέχρι το Λος Άντζελες, είμαι ευγνώμων που γιορτάζω την Σεληνιακή Πρωτοχρονιά με φίλους και συγγενείς και που γίνομαι μάρτυρας ξεχωριστών στιγμών προς τιμήν της @michelleyeoh_official 🤩🥳Παρακολουθώντας την παραλαβή της Χρυσής Άρκτου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου στο αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ρίτσαρντ Σιάο.

Να θυμίσουμε ότι η Μισέλ Γιο έχει συμμετάσχει μεταξύ άλλων στις ταινίες «Το αύριο ποτέ δεν πεθαίνει» (1997) του Τζέιμς Μποντ, «Crouching Tiger, Hidden Dragon» (2000), Crouching Tiger, «Yes, Madam» (1985), «Police Story 3: Supercop» (1992) «Αναμνήσεις μιας γκέισας» (2005), «Reign of Assassins» (2010) και «The Lady» (2011) και πολλές άλλες, που την έκαναν παγκοσμίως γνωστή.

