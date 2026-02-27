Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)

Παροξυσμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρίκο, σε φιλικό της Ίντερ Μαϊάμι με την τοπική Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε – «Ντου» φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσουν τον θρύλο της μπάλας.

Η Ίντερ Μαϊάμι νίκησε την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Πουέρτο Ρίκο και λίγο πριν το τέλος του αγώνα η… μπάλα χάθηκε. Ο λόγος ακούει στο όνομα Λιονέλ Μέσι, με τον Αργεντινό σούπερσταρ να γίνεται στόχος… επίθεσης αγάπης από τους ντόπιους φιλάθλους.

Την αρχή έκανε ένας που «μπούκαρε» στον αγωνιστικό χώρο ενώ ακόμη το παιχνίδι παιζόταν. Αφού έκανε τη βόλτα του και ενώ η ασφάλεια του γηπέδου δεν τον πρόλαβε, έπεσε πάνω στον Μέσι για να τον αγκαλιάσει. Η παρέμβαση των σεκιούριτι δημιούργησε έναν μικρό χαμό, κατά τον οποίο ο σούπερσταρ της μπάλας βρέθηκε και αυτός στον αγωνιστικό χώρο!

Αμέσως μετά, την ιδέα του Πορτορικανού φαν ακολούθησαν και άλλοι, με το «ντου» στο χορτάρι να γενικεύεται. Μικροί και μεγάλοι, αρκετοί εξ αυτών φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα με το όνομα του Μέσι και το 10, βρέθηκαν στο γήπεδο και προσπάθησαν είτε να φωτογραφηθούν μαζί του, είτε απλά να αγγίξουν τον «Μίδα» του ποδοσφαίρου, τον άνθρωπο με τους περισσότερους τίτλους και τα περισσότερα ρεκόρ στην ιστορία του σπορ.

Δείτε τι συνέβη με τον Μέσι

What a shit show this is. Both teams in black, fans storming the field, and they end up knocking over Messi. Wow. https://t.co/DySCzml9SD — herculez gomez (@herculezg) February 27, 2026

Για την Ιστορία, ο ηγέτης των πρωταθλητών ΗΠΑ μπήκε στο ματς στο δεύτερο ημίχρονο, αφού ο Χαβιέ Μασεράνο είχε επιλέξει να μην τον ξεκινήσει βασικό. Ο «Πούλγκα» ήταν μάλιστα αυτός που διαμόρφωσε με εκτέλεση πέναλτι το τελικό 2-1 την ομάδα της Φλόριντα.

Πάντως, το «ντου» των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα για τους διοργανωτές, αφού η συνολική οργάνωση του ματς είχε αρκετά… θέματα, όπως το ότι και οι δύο ομάδες βρέθηκαν να φορούν ολόμαυρες εμφανίσεις.