Έξαλλος ο Λιονέλ Μέσι: Προσπάθησε να κάνει «ντου» στα αποδυτήρια των διαιτητών (vid)
Χαμός με τον Λιονέλ Μέσι, προσπάθησε να μπουκάρει στα αποδυτήρια των διαιτητών μετά την ήττα της Ίντερ Μαϊάμι με 3-0 από την LAFC – Τον σταμάτησε ο Σουάρεζ.
Άκρως εκνευρισμένος με τους διαιτητές ήταν ο Λιονέλ Μέσι μετά την ήττα Ίντερ Μαϊάμι με 3-0 από την LAFC. Ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής προσπάθησε μάλιστα, να κάνει εισβάλει στα αποδυτήρια των ρέφερι, με τον Σουάρεζ να τον συγκρατεί τελευταία στιγμή.
Ο Αργεντίνος σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι ρεπόρτερ, αποχώρησε εκνευρισμένος από τον αγωνιστικό χώρο και κατόπιν, κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια, μη μπορώντας να ηρεμήσει.
Το βίντεο με τον εκνευρισμένο Μέσι
Lionel Messi salió molesto con el arbitraje tras la goleada de LAFC 3-0 ante Inter de Miami. #messi #intermiami pic.twitter.com/NiOlzYVKrW
— Giovanni Guerrero (@gioxguerrero) February 22, 2026
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω ματς που ηττήθηκε η Ίντερ Μαϊάμι, τα γκολ πέτυχαν οι Nτέιβιντ Μαρτίνεθ, Ντένις Μπουάγνκα και Νέιθαν Ορντάζ, ενώ ξεχώρισε και ο Σον Χιούνγκ-Μιν.
