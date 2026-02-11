Ο Ντε Πολ «γείωσε» τη σύντροφό του: «Είπα ότι τον αγαπώ και μου απάντησε ότι αυτός αγαπά τον Μέσι»
Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Λιονέλ Μέσι, με τη σύντροφο του να αποκαλύπτει ότι τον αγαπάει περισσότερο από εκείνη…
Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί τον απόλυτο θρύλο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και όλοι τον λατρεύουν σαν… Θεό στη χώρα του τανγκό, με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ να είναι μία από τις περιπτώσεις που δείχνουν τι σημαίνει ο «pulga» για την Αργεντινή.
Ο Μέσι δεδομένα είναι πολύ αγαπητός από τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής με κάποιους από τους οποίους έχει ιδιαίτερη σχέση. Όπως συμβαίνει με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ καθώς, μάλιστα, λένε χαριτολογώντας ότι ο 31χρονος μέσος, ο οποίος μετακόμισε επίσης στην Ίντερ Μαϊάμι και είναι και εκεί συμπαίκτης με τον Μέσι, είναι κάτι σαν… σωματόφυλακας του GOAT.
Και η σύντροφος του Ντε Πολ. Τίνι, σε συνέντευξή της αποκάλυψε τη λατρεία που έχει ο Ντε Πολ στον Μέσι αφηγούμενη ένα απίθανο περιστατικό μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή πριν από περίπου τέσσερα χρόνια.
«Μετά τους πανηγυρισμούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Ροντρίγκο γύρισε στο σπίτι πολύ μεθυσμένος. Έπρεπε να του φερθώ σαν μωρό επειδή δεν σταματούσε να πανηγυρίζει για τον τίτλο. Έτσι του είπα ότι τον αγαπώ για να τον ηρεμήσω. Τότε με κοίταξε και απάντησε: «Κι εγώ σ’ αγαπώ, Μέσι». Δεν ήξερα τι να πω μετά από αυτό» ήταν τα λόγια της Τίνι.
Δείτε τι είχε πει η σύντροφος του Ντε Πολ για την αγάπη του για τον Μέσι:
🚨💣🎙️ | Tini, Rodrigo De Paul’s girlfriend, in an interview:
“After the World Cup, De Paul came home very drunk. I had to treat him like a baby because he wouldn’t stop celebrating the title. So I told him I loved him to calm him down. Then he replied, ‘I love you too, Messi.’… pic.twitter.com/WXkHfrEbY3
— BeksFCB (@Joshua__Ubeku) February 10, 2026
