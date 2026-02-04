Το όνειρο της Nιούελς: Μegaproject για την επιστροφή του Μέσι

Το αργεντίνικο ποδόσφαιρο δεν έπαψε ποτέ να ονειρεύεται την επιστροφή του μεγαλύτερου παιδιού του. Τώρα, όμως, το όνειρο αποκτά δομή, χρονοδιάγραμμα και πολιτικό βάρος. Η Νιουέλς Ολντ Μποϊς εργάζεται πάνω σε ένα megaproject με στόχο να ντύσει ξανά στα κόκκινα και μαύρα τον Λίονελ Μέσι, όχι απλώς ως ποδοσφαιριστή, αλλά ως σύμβολο μιας ιστορικής επιστροφής.

Την ύπαρξη του σχεδίου επιβεβαίωσε δημόσια ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, Χουάν Μανουέλ Μεδίνα, μιλώντας στο αργεντίνικο μέσο TN. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, ο χρονικός ορίζοντας τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2027, χωρίς –προς το παρόν– να υπάρχει κάτι περισσότερο από πρόθεση και προετοιμασία. «Δουλεύουμε για να παίξει ο Λέο στη Νιούελς το πρώτο εξάμηνο του 2027, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στο αγωνιστικό σκέλος. Το project που επεξεργάζεται η Newell’s ξεπερνά τα όρια ενός συλλόγου. «Δεν είναι μόνο ένα σχέδιο της Newell’s. Είναι ένα σχέδιο της πόλης της Ροζάριο, της επαρχίας και του αργεντίνικου ποδοσφαίρου συνολικά», τόνισε ο Μεδίνα, υπογραμμίζοντας ότι στο τραπέζι βρίσκονται ζητήματα υποδομών, ανταγωνιστικού αθλητικού πλάνου και συνολικής αναβάθμισης.

Ο Μέσι, ο οποίος έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι CF έως το τέλος του 2028, αποτελεί τον πυρήνα ενός αφηγήματος που φιλοδοξεί να αλλάξει τη σχέση του αργεντίνικου ποδοσφαίρου με το παρόν και το μέλλον του. Η επιστροφή του στη Ροζάριο, ακόμη και στα 41 του χρόνια, θα είχε τεράστια συμβολική και οικονομική σημασία, όχι μόνο για τη Νιούελς,αλλά για ολόκληρη τη λίγκα.

Οι πρώτες επαφές, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του συλλόγου, ξεκίνησαν ήδη από το 2024, χωρίς ποτέ να μετατραπούν σε κάτι απτό. Η αλλαγή ήρθε με την εκλογή του νέου προέδρου, Ιγνάσιο Μποέρο, τον Δεκέμβριο του 2025. Υπό τη δική του διοίκηση, το πλάνο πήρε πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και συνδέθηκε με συγκεκριμένες επενδύσεις.

Η Nιούελς έχει ήδη προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό του Σταδίου Marcelo Bielsa, ενώ σημαντικές βελτιώσεις έγιναν και στο προπονητικό κέντρο «Jorge B. Griffa». Πρόκειται για κινήσεις που δεν στοχεύουν αποκλειστικά στον Μέσι, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να παρουσιαστεί ο σύλλογος ως ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Παρά τον ενθουσιασμό, οι άνθρωποι της Newell’s κρατούν χαμηλούς τόνους. «Υπήρξε συζήτηση και τέθηκε η ιδέα, αλλά σήμερα δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση», ξεκαθαρίζει ο Μεδίνα. Κάθε άλλο θα ήταν, προς το παρόν, εικασία. Ωστόσο, το γεγονός ότι το σχέδιο έχει ημερομηνία, θεσμική στήριξη και υποδομική βάση, το διαφοροποιεί από τις ρομαντικές φήμες του παρελθόντος.

Η πιθανότητα να ολοκληρώσει ο Μέσι την καριέρα του εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στα γήπεδα τουΡοζάριο, δεν αφορά μόνο τη νοσταλγία. Αγγίζει την ταυτότητα ενός ποδοσφαίρου που αναζητά ξανά τους δεσμούς του με τις ρίζες του. Αν το megaproject της «Νιούλς» ευοδωθεί, δεν θα πρόκειται απλώς για μια μεταγραφή. Θα είναι ένα γεγονός που φιλοδοξεί να αλλάξει το αφήγημα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο.