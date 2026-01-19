Libertadores και Μέσι στο ίδιο όνειρο της Ίντερ Μαϊάμι για το 2026
Η Ίντερ Μαϊάμι ανοίγει δίαυλο με την CONMEBOL για την ιστορική συμμετοχή στη διοργάνωση καθώς οι επαφές επιβεβαιώνονται
Η συμμετοχή στο Copa Libertadores του 2026 είναι το μεγάλο στοίχημα της Ίντερ Μαϊάμι για το 2026. Θα είναι και συμμετοχή-όνειρο για τον Λιονέλ Μέσι καθώς πρόκειται για διοργάνωση που δεν έχει αγωνιστεί.
Οι επαφές ήδη έχουν ξεκινήσει και είναι επιβεβαιωμένες! Έχουν μιλήσει ο πρόεδρος της CONMEBOL, Αλεχάντρο Ντομίνγκες και ο συνιδιοκτήτης και επικεφαλής της Ίντερ Μαϊάμι, Χόρχε Μας, όπως παραδέχθηκε ο δεύτερος, μιλώντας στην Ole για τα φιλόδοξα σχέδια της ομάδας του.
«Θα ήθελα πολύ να επιστρέψει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ώστε να μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις καλύτερες ομάδες του κόσμου», ανέφερε, αρχικά, ο Μας, ο οποίος πρόσθεσε: «Προφανώς, σε μια διοργάνωση όπως το Copa Libertadores – θα ήθελα πολύ να δω την Ίντερ Μαϊάμι να συμμετέχει κάποια μέρα για να ανταγωνιστεί τους γίγαντες της Νότιας Αμερικής, σε μια διοργάνωση στην οποία ο Λίο (Μέσι) δεν έχει αγωνιστεί».
Παράλληλα, φρόντισε να δώσει περισσότερη φόρα στο αίτημά του, ή αν προτιμάτε να δείξει ότι είναι διακαής πόθος της Ίντερ Μαϊάμι: «Είναι ένα όνειρο. Έχω κάνει συζητήσεις με την CONMEBOL και με τον Αλεχάντρο για να δούμε αν είναι δυνατή η συμμετοχή στο Copa Libertadores. Υπάρχουν προηγούμενα, γιατί μεξικανικοί σύλλογοι έχουν παίξει στο Libertadores στο παρελθόν. Θα ήθελα να παίξω στο Libertadores, το έχω πει και το λέω δημόσια. Το έχω πει και εντός της Λίγκας».
Το σενάριο δεν είναι καινούργιο. Η παρουσία του Μέσι αναμένεται να προσφέρει τεράστια εμπορικά και αγωνιστικά οφέλη στην CONMEBOL, με τη φημολογία να έχει ξεκινήσει ήδη από το 2023, όταν ο πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν μετακόμισε στη Φλόριντα. Αυτό είναι και το «γερό χαρτί» της Ίντερ Μαϊάμι.
Η Ίντερ Μαϊάμι έχει ήδη εμφανιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA και το 2025 κατέκτησε ιστορικά το MLS Cup, εδραιώνοντας τη θέση της στην κορυφή του βορειοαμερικανικού ποδοσφαίρου. Με αυτή την αφορμή ξεκίνησαν νέες συζητήσεις με τον πρόεδρο της CONMEBOL, Αλεχάντρο Ντομίνγκες.
«Μπορούμε να ανταγωνιστούμε όλους τους συλλόγους, την Τίγκρες, την Αμέρικα, είναι πολύ καλές και πολύ δύσκολες ομάδες – με σεβασμό προς αυτούς τους συλλόγους – αλλά έχουμε αυτό που χρειάζεται», κατέληξε ο Μας.
