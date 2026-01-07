Ο Μέσι αποκάλυψε τον «εθισμό» του και η απάντηση του έγινε viral (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι σε μία πρόσφατη συνέντευξή του αποφάσισε να αποκαλύψει την ένοχη απόλαυσή του και ξάφνιασε όλο τον κόσμο με την απάντηση του, η οποία μάλιστα έγινε… viral.

Συγκεκριμένα, ο εμβληματικός Αργεντινός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι και έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδας της «αλμπισελέστε» δήλωσε ότι του αρέσει το κρασί και και του αρέσει να το πίνει μαζί με sprite.

Παράλληλα, ο ίδιος ο Μέσι τόνισε ότι προτιμά το κρασί σε στιγμές χαλάρωσης, μετά την προπόνηση, τους αγώνες ή μία κατάκτηση πρωταθλήματος ή γενικότερα κάποιου τροπαίου.

Η εξομολόγηση του Μέσι και η μεγάλη του απόλαυση

«Sprite»:

Porque Lionel Messi contó que toma vino con Sprite ‘para que pegue rápido’ pic.twitter.com/Osmxtr0kBd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 6, 2026

Όσα είπε ο Μέσι: «Μου αρέσει το κρασί, αλλά αν όχι, έχω το συνηθισμένο μου: κρασί με Sprite. Οπότε έχει γρήγορη επίδραση».