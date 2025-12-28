Ο ειδικός όρος του Μέσι με την ‘Ιντερ Μαϊάμι και το διπλό σενάριο για Μπαρτσελόνα

Ένας όρος στο συμβόλαιο του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ανανέωσε πρόσφατα με την Ίντερ Μαϊάμι, πυροδότησε σενάριο επιστροφής του στην Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τον όρο αυτό ο Μέσι μπορεί να φύγει προσωρινά με την μορφή προσωρινού δανεισμού ακόμη και τον Ιανουάριο, μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου που θα ξεκινήσει το MLS.

Όμως, το σενάριο να φορέσει ο Μέσι τη φανέλα της Μπαρτσελόνα είναι …καμένο. Οπότε, ζήτω το νέο σενάριο που επίσης έχει σχέση με τους «μπλαουγκράνα»! Σύμφωνα με αυτό υπάρχουν πολλές πιθανότητες ο Μέσι να επιστρέψει στο «Καμπ Νου» ως παράγοντας! Εχει ξαναγίνει με τους Κάρλες Πουγιόλ και Ερικ Αμπιντάλ.

Κατά τα άλλα ο Μέσι έχει ειδικό όρο προσωρινής αποχώρησης από την Ίντερ Μαϊάμι για έναν και μόνο λόγο. Για να διατηρήσει ο 37χρονος σούπερ σταρ υψηλό επίπεδο φόρμας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που πιθανότατα θα αποτελέσει το τελευταίο μεγάλο τουρνουά της καριέρας του, με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Μπαρτσελόνα θα ήταν ο ιδανικός προορισμός για τον Λιονέλ Μέσι. Όμως, ακόμη και ο Μέσι το θέλει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην Μπαρτσελόνα έχουν απορρίψει την περίπτωση να προσφέρουν φανέλα στον Λέο Μέσι. Οι λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί, αλλά και στρατηγικοί. Το κλαμπ προσπαθεί να σταθεροποιήσει τα οικονομικά του, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να χτίσει μια νέα αγωνιστική ταυτότητα, βασισμένη σε νεότερους ποδοσφαιριστές και μακροπρόθεσμο πλάνο.

Όμως, είναι δεδομένη η καλή σχέση και το δέσιμο του Μέσι με τους «μπλαυγκράνα». Για αυτό και καλλιεργείται το δεύτερο σενάριο που είναι η επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, όχι ως παίκτης, αλλά ως στέλεχος του συλλόγου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αποκλείεται ο Αργεντινός να αναλάβει κάποιο ρόλο εντός της διοικητικής ή αθλητικής δομής του συλλόγου.

Αυτά για το μέλλον. Όσον αφορά στο παρόν, ο Μέσι θα πρέπει να ψάξει άλλον σύλλογο αν θέλει να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, έστω και για δυο μήνες. Κάποιοι ψίθυροι ακούγονται από τη μεριά της Premier League.