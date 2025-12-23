Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ
Η αδερφή του Αργεντίνου σούπερ σταρ τράκαρε στο Μαϊάμι και υπέστη κατάγματα κι εγκαύματα – Ξεκίνησε την αποκατάσταση στο Ροσάριο αλλά θα πρέπει ν’ αναβάλει τον γάμο της
Τυχερή στην… ατυχία της στάθηκε η αδερφή του Λιονέλ Μέσι, Μαρία Σολ καθώς τράκαρε στο Μαϊάμι και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης.
Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο Αργεντίνος δημοσιογράφος, Άνχελ Ντε Μπρίτο, ο οποίος συνομίλησε με την μητέρα του Λιονέλ Μέσι, η Μαρία έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της κι έπεσε σε τοίχο.
Υπέστη κατάγματα και μερικά εγκαύματα, αλλά όλοι λένε πως στάθηκε τυχερή στην… ατυχία της, καθώς τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα.
Ο Άνχελ Ντε Μπρίτο αναφέρθηκε στο τροχαίο που είχε η αδερφή του Λιονέλ Μέσι, τονίζοντας χαρακτηριστικά.
«Επικοινώνησα με την μητέρα της και μου επιβεβαίωσε πως η Μαρία Σολ τράκαρε στο Μαϊάμι, αλλά δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο.
Βρίσκεται ήδη στο Ροζάριο κι έχει ξεκινήσει την αποκατάστασή της».
Αυτό πάντως που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο Μαρία Σολ Μέσι θα πρέπει ν’ αλλάξει τα πλάνα για μια σημαντική στιγμή της ζωής της, καθώς είχε προγραμματίσει τον γάμο της, στις 3 Ιανουαρίου.
Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι η αδερφή του Αργεντίνου σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, θ’ αναγκαστεί ν’ αναβάλει τον γάμο της, καθώς χρειάζεται χρόνος για την αποκατάσταση μετά το τροχαίο ατύχημα.
Η Μαρία Σολ θα παντρευτεί τον Χούλιαν Αρεγιάνο, με τον οποίο μεγάλωσε στην ίδια γειτονιά και είναι ζευγάρι πολλά χρόνια.
Ο Αρεγιάνο εργάζεται ως προπονητής στα τμήματα υποδομής της Ίντερ Μαϊάμι και ο γάμος του ζευγαριού θα γίνει στο Ροζάριο, αλλά το σίγουρο είναι πως θα πρέπει να βρεθεί μια νέα ημερομηνία.
Χρήζει επίσης ιδιαίτερης μνείας, πως η αρχική πληροφόρηση για το τροχαίο της Μαρίας Σολ, έκανε λόγο για ατύχημα με μοτοσικλέτα αλλά τελικά διευκρινίστηκε πως η αδερφή του Λιονέλ Μέσι οδηγούσε αυτοκίνητο και όχι μηχανή.
