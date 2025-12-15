Προφυλακίστηκε ο διοργανωτής της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία μετά τα επεισόδια

Σκηνές χάους ξέσπασαν στην Ινδία εξαιτίας της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι, η οποία είχε επεισοδιακή κατάληξη, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι να εμφανίζεται με τους συμπαίκτες και φίλους του, Λουίς Σουάρες και Ροντρίγκο Ντε Πολ.

Μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν, επειδή ο Μέσι εμφανίστηκε στο γήπεδο της Καλκούτας για λίγα λεπτά, ο διοργανωτής της περιοδείας του προφυλακίστηκε.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του «GOAT TOUR» ο Μέσι θα έδινε το «παρών» με τη συμμετοχή του σε φιλικό αγώνα στην Ινδία, ωστόσο ο ίδιος βγήκε απλά στο στάδιο, χαιρέτησε μερικούς οπαδούς και αποχώρησε.

Η εξέλιξη αυτή, προκάλεσε την οργή των φίλων του ποδοσφαίρου, οι οποίοι περίμεναν και είχαν πληρώσει εισιτήρια για να απολαύσουν από κοντά τον θρύλο του αθλήματος και έτσι, ξέσπασαν τα επεισόδια.

Τρομερά μέτρα ασφαλείας και ηρεμία σε Χαϊντεραμπάντ, Βομβάη λόγω… Μέσι

Φυσικά, τα όσα έγιναν στην Καλκούτα προκάλεσαν συναγερμό στις αστυνομικές αρχές που έλαβαν δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την παρουσία του Αργεντινού σούπερ σταρ σε Χαϊντεραμπάντ, Βομβάη όπου τα πράγματα κύλησαν πολύ ομαλά.

#WATCH | Chaos at Messi’s event: BJYM (Bharatiya Janata Yuva Morcha) workers staged a protest in Kolkata, West Bengal Tamoghna Ghosh, North Kolkata BJP President, says, «People couldn’t even see Lionel Messi because he was surrounded by local TMC leaders and their family… pic.twitter.com/tbQUhC4jUQ — ANI (@ANI) December 14, 2025

Μάλιστα ο Μέσι απόλαυσε και αγώνα κρίκετ (στην Χαϊντεραμπάντ), που είναι το εθνικό σπορ, αλλά και ποδοσφαίρου (στη Βομβάη).