Χαμός και βανδαλισμοί σε γήπεδο στην Ινδία: «Ο Μέσι ήρθε μόνο για 10 λεπτά…» (pics)

Η περιοδεία του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία, άρχισε σήμερα (13/12) σε χαοτικό κλίμα, καθώς μερίδα οπαδών έσκισαν τα καθίσματα και τα πέταξαν στο γήπεδο μετά την σύντομη επίσκεψη του «pulga» στο στάδιο της Σολτ Λέικ στην Καλκούτα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο Μέσι βρίσκεται στην Ινδία στο πλαίσιο περιοδείας κατά την οποία έχει προγραμματισθεί να παρακολουθήσει συναυλίες, σεμινάρια ποδοσφαίρου νέων, ένα τουρνουά πάντελ και να συμμετάσχει σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες σε εκδηλώσεις στην Καλκούτα, στην Χαϊντεραμπάντ, στην Βομβάη και στο Νέο Δελχί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ινδικά μέσα ενημέρωσης, ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 περπάτησε γύρω από το γήπεδο χαιρετώντας τους οπαδούς, αλλά περικυκλώθηκε από μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και έφυγε 20 λεπτά μετά την άφιξή του.

Σε βίντεο του ANI διακρίνονται οπαδοί να πετούν σκισμένα καθίσματα του σταδίου και άλλα αντικείμενα στο γήπεδο, ενώ αρκετά άτομα που είχαν σκαρφαλώσει πάνω από έναν φράχτη που περιέβαλλε τον αγωνιστικό χώρο, πετούσαν αντικείμενα.

Δείτε εικόνες από το γήπεδο όπου βρέθηκε ο Λιονέλ Μέσι

Kolkata, West Bengal: Angry fans vandalise the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event A fan of star footballer Lionel Messi said, «Absolutely terrible event. He came for just 10 minutes. All the leaders and ministers surrounded him. We couldn’t see… pic.twitter.com/a3RsbEFmTi — ANI (@ANI) December 13, 2025

«Μόνο αξιωματούχοι και παράγοντες περικύκλωναν τον Μέσι. Γιατί μας κάλεσαν τότε. Πήραμε ένα εισιτήριο για 12 χιλιάδες ρουπίες (σ.σ. 132,51 δολάρια), αλλά δεν μπορέσαμε καν να δούμε το πρόσωπό του», τόνισε διαμαρτυρόμενος ένας οπαδός στο γήπεδο, μιλώντας στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η πρωθυπουργός της πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί, ζήτησε συγγνώμη από τον Μέσι και διέταξε έρευνα για το περιστατικό.

«Είμαι βαθιά αναστατωμένη και σοκαρισμένη από την κακοδιαχείριση που παρατηρήθηκε σήμερα στο στάδιο της Σολτ Λέικ», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο Χ, της Μπανερτζί, η οποία κατευθυνόταν προς την εκδήλωση όταν ξέσπασε το χάος και προστίθεται:

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον Λιονέλ Μέσι, καθώς και από όλους τους λάτρεις του αθλητισμού και τους οπαδούς του, για το ατυχές περιστατικό. Συστήνω μια εξεταστική επιτροπή, που θα διεξάγει λεπτομερή έρευνα για το περιστατικό, θα εντοπίσει τους υπεύθυνους και θα προτείνει μέτρα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών στο μέλλον».

Η Καλκούτα είναι η πρωτεύουσα της ινδικής πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης, που μαζί με τις πολιτείες Κεράλα και Γκόα, έχει από καιρό μεγάλο κοινό ποδοσφαίρου σε μια χώρα που κατά τα άλλα είναι «παθιασμένη» με το κρίκετ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα, επισκέφθηκε δύο φορές την Καλκούτα και το 2017 αποκάλυψε ένα άγαλμα του να κρατά το Παγκόσμιο Κύπελλο, παρουσία χιλιάδων ατόμων.

Ο Μέσι, ο οποίος έπαιξε φιλικό αγώνα στο στάδιο της Σολτ Λέικ το 2011, στον οποίο η Αργεντινή νίκησε τη Βενεζουέλα με 1-0, αποκάλυψε επίσης ένα δικό του άγαλμα, ύψους 22 μέτρων στην πόλη νωρίτερα σήμερα.