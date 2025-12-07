Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί

Ο Ραγιάν Σερκί έκανε… πάταγο με την ασίστ που έδωσε στον Φόντεν, στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με τη Σάντερλαντ και η ραμπόνα του Γάλλου μέσου συγκέντρωσε αμέτρητα views και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 22χρονος χαφ των «πολιτών» έκανε την διαφορά με την συγκεκριμένη σέντρα, χαρίζοντας μια μαγική στιγμή στους οπαδούς της Σίτι που βρίσκονταν στο γήπεδο αλλά και σε όλους τους φιλάθλους που είδαν από την τηλεόραση ή το διαδίκτυο την έμπνευση του Γάλλου.

Ο προπονητής της Σίτι, Πεπ Γκουραντιόλα φρόντισε πάντως να στείλει ένα μήνυμα… απλότητας στον παίκτη του, βάζοντας μάλιστα στην κουβέντα και τον Λιονέλ Μέσι.

«Μια σέντρα είναι ωραία όταν είναι αποτελεσματική, είτε γίνεται με το δεξί είτε με το αριστερό πόδι ή δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο.

Rayan Cherki rabona assist 🤯 Few have that much swag 🤌 pic.twitter.com/hNoQ7m4z88 — ESPN UK (@ESPNUK) December 6, 2025

Εμένα μου αρέσει η απλότητα στις κινήσεις, θέλω να γίνονται σωστά τα απλά πράγματα, αυτή είναι η φιλοσοφία μου.

Έμαθα από τον Μέσι ότι δεν πέφτεις σε λάθη όταν κάνεις απλά πράγματα», τόνισε αρχικά ο Καταλανός τεχνικός της Σίτι και συνέχισε λέγοντας.

«Αν ο Σερκί κάνει καλά τα απλά πράγματα, τότε μπορεί στην συνέχεια να περάσει τέσσερις και πέντε παίκτες. Αυτό όμως που θέλω πάνω απ’ όλα, είναι να κάνει με σωστό τρόπο τα απλά πράγματα.

Αν γίνεται αυτό και υπάρχει το ατομικό ταλέντο, τότε ναι μπορεί ένας παίκτης να κάνει και άλλα πράγματα μέσα στο παιχνίδι.

Αυτό όμως είναι κάτι που θέλω να το ξέρει ο Σερκί και κάθε παίκτης στην ομάδα γιατί αν δεν το καταλάβει τώρα, που είναι σε νεαρή ηλικία, μετά θα υπάρξουν προβλήματα».

Είναι προφανές ότι ο Γκουαρντιόλα ήθελε να «προσγειώσει» στην πραγματικότητα τον νεαρό χαφ της ομάδας του, καθώς έχει γίνει ένας… χαμός σε όλο τον κόσμο με την ραμπόνα του 22χρονου μέσου στο χθεσινό ματς της Σίτι με την Σάντερλαντ.

Ο προπονητής της αγγλικής ομάδας έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος, βλέποντας την αγωνιστική εικόνα του Σερκί, καθώς ο νεαρός άσος της Σίτι πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, αλλά απ’ την άλλη θέλει να κρατήσει «προσγειωμένο» τον νεαρό μέσο καθώς τα φώτα έχουν «πέσει» πάνω του.

Γι’ αυτό και ο Γκουαρντιόλα προχώρησε στις συγκεκριμένες δηλώσεις, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα στον παίκτη, για σκληρή δουλειά και… απλότητα.

Και δεν είναι φυσικά τυχαίο ότι ο Καταλανός προπονητής της Σίτι έβαλε στην συζήτηση και τον Λιονέλ Μέσι, γιατί πολύ απλά ήθελε ν’ αναδείξει τον τρόπο σκέψης του Αργεντίνου σούπερ σταρ.

Η ουσία πάντως είναι ότι ο διεθνής χαφ έχει σημαντικό ρόλο στην φετινή πορεία της Σίτι, βοηθώντας σημαντικά την ομάδα του από το ξεκίνημα της σεζόν.