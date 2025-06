«Συμφωνία Μάντσεστερ Σίτι και Τσερκί» (pic)

Ο Ραϊάν Τσερκί δεν θέλει να παραμείνει στην Λιόν, καθώς θέλει να δοκιμάσει τον εαυτό του σε υψηλότερο επίπεδο, όπως έχει αναφέρει σε δηλώσεις του.

Πριν λίγες μέρες δημοσίευμα από το εξωτερικό, ανέφερε πως η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο ούτως ώστε να τον αποκτήσει από την ομάδα από την Γαλλία.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «Πολίτες» έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τον Γάλλο ταλαντούχο μέσο και πλέον απομένει να τα βρει και με την Λιόν η ομάδα από το Μάντσεστερ.

🚨💣 Understand Manchester City and Rayan Cherki have reached an agreement on personal terms!

Official bid from Manchester City to OL will be submitted in the next hours…

…in order to advance after initial club to club talks starter over the weekend. pic.twitter.com/XNIY9skZQp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025