«Παραμίλησε» ο κόσμος με την ραμπόνα του Σερκί

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν αντιμετώπισε δυσκολίες στον αγώνα απέναντι στην Σάντερλαντ και η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έφτασε άνετα στη νίκη με 3-0.

Οι «πολίτες» εκμεταλλεύτηκαν έτσι την ήττα της Άρσεναλ στο Βίλα Παρκ και μείωσαν την απόσταση από την κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ.

Η Σίτι απέχει πλέον μόνο δύο βαθμούς από τους «κανονιέρηδες» και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η συνέχεια αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς όλα είναι ανοιχτά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Εστιάζοντας κάποιος στο ματς της Σίτι με την Σάντερλαντ, δεν μπορεί να μην αναφερθεί στην φάση της αγωνιστικής στην Πρέμιερ Λιγκ, η οποία φανερώνει το απίστευτο ταλέντο του Ραγιάν Σερκί.

Ο 22χρονος μέσος της Σίτι έβαλε… φωτιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ασίστ που έδωσε στον Φόντεν, για το τρίτο γκολ των γηπεδούχων απέναντι στις «μαύρες γάτες» και η αλήθεια είναι πως ο νεαρός άσος έκανε το… μαγικό του.

Frightening how high Cherki’s ceiling ispic.twitter.com/ehZH79zLVd — 𝐄 🇧🇻 (@ErlingProp) December 6, 2025

«Η φαντασία στα καλύτερα της» έγραψε ένας οπαδός της Σίτι στο X, θέλοντας μ’ αυτό τον τρόπο να περιγράψει την ραμπόνα που έκανε ο Σερκί.

Η αλήθεια είναι πως ο αμυντικός της Σάντερλαντ βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς του… έλαχε να μαρκάρει τον Σερκί, σε μια φάση που έχει παίξει… εκατομμύρια φορές στο διαδίκτυο.

“Just one day at work” 😅@rayan_cherki reacts to his Rabona cross 💫 pic.twitter.com/7VgXQwbkJV — Manchester City (@ManCity) December 6, 2025

Ο διεθνής άσος της Σίτι έκανε μια φανταστική ραμπόνα, στέλνοντας την μπάλα συστημένη στο κεφάλι του Φόντεν και ο τελευταίος δεν είπε «όχι» στο… χριστουγεννιάτικο δώρο του συμπαίκτη του.

Έστειλε με ωραία κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα και πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας του κόντρα στην Σάντερλαντ.

Ο Σερκί πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή σεζόν με την Μάντσεστερ Σίτι κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως αυτή την στιγμή, μετά από 15 αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ, έχει τις περισσότερες ασίστ.

💫 | What a display! Rayan Cherki v Sunderland: 👌 104 touches

🅰 2 assists

🔑 6 key passes

📮 1.03 xA

👟 64/73 accurate passes

💨 5/9 successful dribbles

⚔ 7/14 duels won

♻ 6 recoveries

📈 9.1 Sofascore Rating Just look at those dribbling and passing bars 😮‍💨#MCISUN pic.twitter.com/u27RtFrsVR — Sofascore Football (@Sofascore) December 6, 2025

Ο Γάλλος άσος έχει δώσει πέντε τελικές πάσες και ο Πεπ Γκουαρντιόλα έχει κάθε λόγο να χαμογελά, βλέποντας τον 22χρονο άσο της ομάδας του να κάνει πράγματα και θαύματα με την φανέλα της Σίτι.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως στο παιχνίδι με την Σάντερλαντ, είχε την ασίστ και στο πρώτο γκολ των γηπεδούχων και δικαίως πήρε το βραβείο του MVP της αναμέτρησης.

Είναι από τους ηγέτες της φετινής Σίτι και όλα δείχνουν ότι το άστρο του θα λάμψει ακόμα περισσότερο στο μέλλον.