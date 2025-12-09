sports betsson
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Λιονέλ Μέσι: Για δεύτερη σερί χρονιά MVP στο MLS (vid)
Ποδόσφαιρο 09 Δεκεμβρίου 2025

Λιονέλ Μέσι: Για δεύτερη σερί χρονιά MVP στο MLS (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν και φέτος ο ηγέτης της Ίντερ Μαϊάμι οδηγώντας την αυτή τη φορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος κι έτσι αναδείχθηκε MVP του MLS για 2η σερί χρονιά.

Σύνταξη
Η Ίντερ Μαϊάμι έγραψε τη δική της ιστορία στο MLS αφού κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημά της σε μια εντυπωσιακή κούρσα, έχοντας ηγέτη τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, καθώς που την πήρε από το… χέρι και την οδήγησε στο βαρύτιμο τρόπαιο με εντυπωσιακές εμφανίσεις τόσο στην κανονική διάρκεια, όσο και στα πλέι οφ.

Έτσι ο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του MLS που κερδίζει το «Landon Donovan MVP Award» δύο συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους. Επιπλέον έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης με πολλαπλά βραβεία MVP, μετά τον Πρέκι (1997 και 2003).

Ο 38χρονος Αργεντινός σταρ αγωνίστηκε φέτος σε 28 αγώνες και μέτρησε 29 γκολ και 16 ασίστ, έχοντας ασφαλώς καθοριστικό ρόλο στην ιστορική επιτυχία της Ιντερ Μαϊάμι.

Συνολικά, την τελευταία διετία μετράει 43 γκολ και 28 ασίστ με τη φανέλα της Ιντερ στο MLS, οδηγώντας τη Μαϊάμι στον τρίτο τίτλο της ιστορίας της.

Έτσι, όπως ήταν λογικό, ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος (MVP) προσθέτοντας ακόμα ένα ατομικό βραβείο στη συλλογή του, η οποία πλέον διαθέτει και 48 ομαδικά τρόπαια, νούμερο που… τρομάζει.

Η ανάρτηση του MLS για τον Μέσι:

Αθλητισμός & Σπορ 09.12.25

Ζέλσον: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ήμασταν άτυχοι στα προηγούμενα ματς»

Χαρούμενος για το γκολ που πέτυχε και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ, ένα αποτέλεσμα που χρειαζόταν η ομάδα του για να έχει ελπίδες πρόκρισης, δήλωσε ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid

Τι είπε ο Λανουά για επίμαχες φάσεις της 13ης αγωνιστικής, όμως δεν σχολίασε αν υπάρχει αποβολή του Ιβανούσετς του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Αρη ούτε αν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού

Βάιος Μπαλάφας
