«Θρύλος» Λιονέλ Μέσι: Έφτασε τους 48 τίτλους στην καριέρα του (pic)

Η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος του MLS και επικράτησε των Βανκούβερ Γουάιτκαπς με 3-1, κατακτώντας έτσι το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της.

Αυτός ήταν ακόμα ένας τίτλος για τον Λιονέλ Μέσι ο οποίος συνεχίζει τη συλλογή τους, φτάνοντας πια τους 48 έχοντας αγωνιστεί Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν, Ίντερ Μαϊάμι και φυσικά την Εθνική Αργεντινής.

Lionel Messi 🏆 48 career trophies 🔥 🇦🇷 Argentina: x6

🇪🇸 Barcelona: x35

🇫🇷 PSG: x3

🇺🇸 Inter Miami: x4 pic.twitter.com/feRUzaGPy2 — Emilio Sansolini (@EmilioSansolini) December 6, 2025

Αναλυτικά οι τίτλοι του Λιονέλ Μέσι:

Μπαρτσελόνα

4 Champions League

10 La Liga

7 Copa del Rey

3 Club World Cup

3 UEFA Super Cup

8 Supercopa de Espana

Παρί Σεν Ζερμέν

2 Ligue 1

1 Trophee des Champions

Ίντερ Μαϊάμι

1 MLS Cup

1 Leagues Cup

1 Supporters Shield

Αργεντινή

1 Παγκόσμιο Κύπελλο

2 Copa America

1 Finalissima