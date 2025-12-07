«Θρύλος» Λιονέλ Μέσι: Έφτασε τους 48 τίτλους στην καριέρα του (pic)
Η Ίντερ Μαϊάμι κατάκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της και ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τους 48 τίτλους στην σπουδαία καριέρα του.
Η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος του MLS και επικράτησε των Βανκούβερ Γουάιτκαπς με 3-1, κατακτώντας έτσι το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της.
Αυτός ήταν ακόμα ένας τίτλος για τον Λιονέλ Μέσι ο οποίος συνεχίζει τη συλλογή τους, φτάνοντας πια τους 48 έχοντας αγωνιστεί Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν, Ίντερ Μαϊάμι και φυσικά την Εθνική Αργεντινής.
Lionel Messi 🏆 48 career trophies 🔥
🇦🇷 Argentina: x6
🇪🇸 Barcelona: x35
🇫🇷 PSG: x3
🇺🇸 Inter Miami: x4 pic.twitter.com/feRUzaGPy2
— Emilio Sansolini (@EmilioSansolini) December 6, 2025
Αναλυτικά οι τίτλοι του Λιονέλ Μέσι:
Μπαρτσελόνα
4 Champions League
10 La Liga
7 Copa del Rey
3 Club World Cup
3 UEFA Super Cup
8 Supercopa de Espana
Παρί Σεν Ζερμέν
2 Ligue 1
1 Trophee des Champions
Ίντερ Μαϊάμι
1 MLS Cup
1 Leagues Cup
1 Supporters Shield
Αργεντινή
1 Παγκόσμιο Κύπελλο
2 Copa America
1 Finalissima
