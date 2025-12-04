sports betsson
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
04.12.2025 | 20:19
Αγρότες έκλεισαν τη νέα Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
Στον «αέρα» η συμμετοχή του Μέσι στο Μουντιάλ! – Τι λέει ο ίδιος
Ποδόσφαιρο 04 Δεκεμβρίου 2025 | 18:07

Στον «αέρα» η συμμετοχή του Μέσι στο Μουντιάλ! – Τι λέει ο ίδιος

Η συμμετοχή του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ του 2026 δεν είναι σίγουρη όπως τονίζει ο ίδιος ο Αργεντινός σούπερ σταρ σε δηλώσεις του.

Κείμενο Αλέξανδρος Κωτάκης
A
A
Vita.gr
Ενώ η συμμετοχή του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ το καλοκαίρι του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού με την Εθνική Αργεντινής θεωρούταν σχεδόν σίγουρη, ο ίδιος ο  σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί τελικά!

Σε ανάρτηση που έκανε ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο παραθέτει δήλωση του 38 ποδοσφαιριστή που τονίζει πως θα ήθελε πολύ να παίξει ώστε να ενισχύσει την Αργεντινή σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί το στέμμα της, όμως δεν μπορεί να το πει με σιγουριά.

«Ελπίζω να μπορέσω να είμαι εκεί. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί. Στη χειρότερη περίπτωση, θα είμαι εκεί
(σ.σ. στα γήπεδα εννοεί) και θα το παρακολουθώ ζωντανά, αλλά θα είναι ξεχωριστό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ξεχωριστό για όλους, ειδικά για εμάς (σ.σ. τους Αργεντινούς), επειδή το ζούμε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο», δήλωσε Μέσι στο ESPN SC.

Θυμίζουμε πως ο Αργεντινός «μάγος» έχει αγωνιστεί στα περισσότερα παιχνίδια τελικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου  με 26, ενώ ακολουθούν ο Γερμανός Λόταρ Ματέους με 25, ο επίσης Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε με 24, ο Ιταλός Πάολο Μαλντίνι με 23 και έπεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 22.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει συμμετάσχει και στα περισσότερα Μουντιάλ, όπως και οι Ματέτους, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση που έκανε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο για τον Μέσι

Ομόλογα
HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

Αθλητική Ροή
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Η εφημερίδα New York Times κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας.

Σύνταξη
Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»
Μπάσκετ 04.12.25

Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Χρήστος Μπαφές μίλησε για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε στις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του.

Σύνταξη
Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί
Μπλόκα 04.12.25

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί

«Η μεγαλύτερη κινητοποίηση εδώ και μια δεκαετία» - «7.500 με 8.000 τρακτέρ στους δρόμους»- «Δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, είναι όλα λάθος»- «Αυτό που ζούμε δεν αποζημιώνεται»- Αγρότες και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για αγώνα διαρκείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη
Επίτιμη διδάκτορας 04.12.25

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε μια από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή και η συμβολή στην προβολή της ελληνικής ποίησης και μουσικής έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης
«Πολιτική χωρίς μέλλον» 04.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης

«Την ώρα που πολύς κόσμος δεν βρίσκει σπίτι, σχεδόν το 34,5% των διαμερισμάτων στη χώρα είναι κενό, ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε
Χωρίς συμβιβασμό 04.12.25

Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε

Μακριά είναι οποιαδήποτε συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το υπό συζήτηση σχέδιο περιλαμβάνει όρους απαράδεκτους για τη Ρωσία.

Σύνταξη
Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;
Μάθε γνώσσα 04.12.25

Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;

Τα αγγλικά παραμένουν η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας στον κόσμο, ωστόσο νέα έρευνα δείχνει ότι οι δεξιότητες ανάγνωσης και ακρόασης των πολιτών της ΕΕ είναι καλύτερες από τις δεξιότητες ομιλίας και γραφής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία Byron: «Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» – Προειδοποίηση Μαρουσάκη
Οι «κόκκινες» περιοχές 04.12.25

«Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για την κακοκαιρία Byron

Επελαύνει η κακοκαιρία Byron, που θα προκαλέσει και αύριο έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Δείτε πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θα παραμείνει στην Eurovision – Ενδέχεται να αποχωρήσουν Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία
EBU 04.12.25

Το Ισραήλ θα παραμείνει στην Eurovision – Ενδέχεται να αποχωρήσουν Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, η RTVE επιβεβαίωσε ότι η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ παραμείνει εντός διαγωνισμού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ολοκληρώνει την αξιολόγηση του ρόστερ
Super League 04.12.25

Η… κλεψύδρα του Μπενίτεθ αδειάζει

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε χρόνο σε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού για να τον πείσουν, όμως σύντομα θα πάρει τις οριστικές αποφάσεις του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές

Όλοι οι ρέφερι, οι βοηθοί των δυο επαγγελματικών κατηγοριών και κάποιοι της Γ’ Εθνικής έχουν καρδιοσυχνόμετρα, υποστηρίζονται προπονητικά, ενώ οι αγώνες τους καταγράφονται από την ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Μαξίμου: «Red code» μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» – Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό 04.12.25

«Red code» στο Μαξίμου μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση

Πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης σπεύδουν να σχολιάσουν τη χθεσινή ηχηρή πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγή τακτικής στο Μαξίμου που αρχικά θέλησε να υποβαθμίσει την κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού αλλά τώρα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας
Μπάσκετ 04.12.25

Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας

Οπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα που ήταν προγραμματισμένη για απόψε (4/12, 21;15) στο ΣΕΦ δεν θα διεξαχθεί λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Σύνταξη
«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα

Φουντώνει η δυσαρέσκεια εντός της Κ.Ο. της ΝΔ λόγω των χειρισμών της κυβέρνησης στο αγροτικό. Αναβολή μέχρι νεοτέρας, λόγω της κακοκαιρίας, της έναρξης του νέου γύρου «μασάζ» του Μητσοτάκη στους βουλευτές του, μέσω τραπεζωμάτων ανά επιτροπή της Βουλής, στην οποία μετέχουν.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κακοκαιρία Byron: Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής
Απίστευτες εικόνες 04.12.25

Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής

Απίστευτες εικόνες από την Καλλιθέα, με την Τροχαία να απουσιάζει, την κυκλοφορία να συνεχίζεται και τα αυτοκίνητα να προσπερνούν με ελιγμούς τους πίδακες.

Σύνταξη
Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;
Τεχνολογία 04.12.25

Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Αυστραλία για να αποφασίσουν αν θα επιβάλουν ανάλογους ηλικιακούς περιορισμούς στα social media.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
Ταμπού 04.12.25

Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού

Γεννημένη ως Στανισλάβα Βαλασέβιτς, η Ολυμπιονίκης Στέλα Γουόλς αποκαλύφθηκε ότι ήταν intersex μετά από νεκροψία, αφού δολοφονήθηκε από ληστές στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Μια ιστορία που θυμίζει πολύ το καταπληκτικό μυθιστόρημα Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
