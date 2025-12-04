Στον «αέρα» η συμμετοχή του Μέσι στο Μουντιάλ! – Τι λέει ο ίδιος
Η συμμετοχή του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ του 2026 δεν είναι σίγουρη όπως τονίζει ο ίδιος ο Αργεντινός σούπερ σταρ σε δηλώσεις του.
Ενώ η συμμετοχή του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ το καλοκαίρι του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού με την Εθνική Αργεντινής θεωρούταν σχεδόν σίγουρη, ο ίδιος ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί τελικά!
Σε ανάρτηση που έκανε ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο παραθέτει δήλωση του 38 ποδοσφαιριστή που τονίζει πως θα ήθελε πολύ να παίξει ώστε να ενισχύσει την Αργεντινή σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί το στέμμα της, όμως δεν μπορεί να το πει με σιγουριά.
«Ελπίζω να μπορέσω να είμαι εκεί. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί. Στη χειρότερη περίπτωση, θα είμαι εκεί
(σ.σ. στα γήπεδα εννοεί) και θα το παρακολουθώ ζωντανά, αλλά θα είναι ξεχωριστό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ξεχωριστό για όλους, ειδικά για εμάς (σ.σ. τους Αργεντινούς), επειδή το ζούμε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο», δήλωσε Μέσι στο ESPN SC.
Θυμίζουμε πως ο Αργεντινός «μάγος» έχει αγωνιστεί στα περισσότερα παιχνίδια τελικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου με 26, ενώ ακολουθούν ο Γερμανός Λόταρ Ματέους με 25, ο επίσης Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε με 24, ο Ιταλός Πάολο Μαλντίνι με 23 και έπεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 22.
Ο Λιονέλ Μέσι έχει συμμετάσχει και στα περισσότερα Μουντιάλ, όπως και οι Ματέτους, Κριστιάνο Ρονάλντο.
Δείτε παρακάτω την ανάρτηση που έκανε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο για τον Μέσι
🚨 Leo Messi on 2026 World Cup: “I hope I can be there. I’d love to be there”.
“At worst, I’ll be there watching it live, but it will be special. The World Cup is special for everyone, especially for us, because we live it in a completely different way”, told ESPN SC. pic.twitter.com/25hoRfEn7x
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2025
