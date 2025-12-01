Εξετάζουν VAR και για τα κόρνερ ενόψει Μουντιάλ 2026!

Αλλαγές στο πρωτόκολλο του VAR εξετάζει το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB). Είναι γνωστό ότι θα συζητήσουν τον ενδεχόμενο παρέμβασης σε περίπτωση αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αφορμή την αποβολή του Εσε στο ματς του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, στην… ατζέντα μπαίνει και η περίπτωση παρέμβασης του VAR για λανθασμένη υπόδειξη κόρνερ.

Αυτή η αλλαγή συζητείται να εφαρμοστεί στο Μουντιάλ 2026 και μάλιστα χωρίς τη δέσμευση να «περάσει» στα πρωταθλήματα ή στις διοργανώσεις της UEFA. Απλά, οι νομοθέτες του ποδοσφαίρου, διερευνούν την πιθανότητα να χορηγήσουν στη FIFA το δικό της εγχειρίδιο κανόνων VAR αλλά και το ενδεχόμενο να επιτραπεί στα τουρνουά όσο δημοφιλή κι αν είναι να διεξάγουν τις δικές τους δοκιμές νέων κανόνων.

Αν υιοθετηθεί παρέμβαση VAR στα κόρνερ η τεχνολογία θα κρίνει εάν η μπάλα είχε περάσει πλήρως τη γραμμή και ποιας ομάδας ο παίκτης είχε αγγίξει τελευταία φορά την μπάλα για να βγει εκτός γηπέδου. Πάντως, στην πρώτη κουβέντα που έγινε στο IFAB οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες, αν και δεν υπάρχουν διαφωνίες στο να γίνουν πειράματα, όπως να επιτραπεί στο Μουντιάλ 2026 η παρέμβαση VAR για τα κόρνερ.

Οσοι το θέλουν υποστηρίζουν το όφελος της εισαγωγής ενός διχτυού ασφαλείας κατά της πιθανότητας λανθασμένης κατακύρωσης μιας στημένης φάσης που οδηγεί σε γκολ, άρα επηρεάζει το αποτέλεσμα ενός σημαντικού αγώνα. Οσοι δεν τον θέλουν αναφέρονται στον κίνδυνο να προστεθούν επιπλέον καθυστερήσεις, ωστόσο, οι καθυστερήσεις έφταναν σε διψήφιο αριθμό σε ορισμένα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.

Ηδη, στην Premier League, υπάρχουν φωνές για λάθη σε κόρνερ. Ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, Σον Ντάιτς είναι μεταξύ εκείνων που παραπονιούνται για την έλλειψη δικλείδας, αφού η ομάδα του δέχθηκε δυο από λάθος υποδείξεις κόρνερ.

Η δυνατότητα βραχυπρόθεσμων δοκιμών για νέους κανόνες στο VAR θα πρέπει να εγκριθεί στην ετήσια γενική συνέλευση του IFAB τον Μάρτιο. Αναμένουμε…