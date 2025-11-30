Η IFAB κηρύσσει πόλεμο στις «βουτιές»

Η διεθνής ποδοσφαιρική νομοθεσία ετοιμάζεται να αλλάξει σημαντικά, καθώς η IFAB –το όργανο που καθορίζει τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου– εισάγει έναν νέο μηχανισμό που στοχεύει άμεσα στη μείωση των θεατρικών πτώσεων, των υπερβολών και των καθυστερήσεων λόγω δήθεν τραυματισμών. Σύμφωνα με τον νέο κανόνα, που βρίσκεται ήδη σε φάση πειραματισμού, κάθε ποδοσφαιριστής που δέχεται ιατρική βοήθεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα υποχρεώνεται να παραμείνει εκτός παιχνιδιού για δύο λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, η ομάδα του θα συνεχίζει να αγωνίζεται με δέκα παίκτες, γεγονός που αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους επιχειρούν να καθυστερήσουν το παιχνίδι ή να παραπλανήσουν τον διαιτητή.

Ο κανόνας θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε διεθνή διοργάνωση στο Κύπελλο Αραβικών Χωρών, το οποίο διεξάγεται στη Ντόχα από την 1η έως τις 18 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η ιδέα δεν είναι καινούρια. Στην Premier League εφαρμόζεται ήδη από την περασμένη σεζόν ένας αντίστοιχος μηχανισμός διάρκειας 30 δευτερολέπτων, ενώ η MLS τον χρησιμοποιεί εδώ και τρία χρόνια. Στη Leagues Cup, μάλιστα, το μοντέλο των δύο λεπτών έχει ήδη δοκιμαστεί, με θετικά αποτελέσματα ως προς τον περιορισμό των καθυστερήσεων.

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, εξήγησε ότι στόχος είναι να γίνει το παιχνίδι πιο ελκυστικό, γρήγορο και καθαρό. «Η IFAB και η FIFA εξετάζουν τρόπους για να κάνουν το ποδόσφαιρο πιο όμορφο και ευχάριστο για όλους. Αν ο παίκτης χρειάζεται ιατρική βοήθεια και το επιτελείο μπει στο γήπεδο, τότε ο ποδοσφαιριστής θα αποχωρεί και θα παραμένει εκτός για δύο λεπτά μετά την επανέναρξη. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: τέλος στις προσποιήσεις», σημείωσε. Ο Κολίνα υπενθύμισε επίσης ότι η εφαρμογή του κανόνα για τα οκτώ δευτερόλεπτα κατοχής της μπάλας από τον τερματοφύλακα λειτούργησε άμεσα αποτρεπτικά, χωρίς να χρειαστεί καμία ποινή, δείχνοντας ότι οι παίκτες ανταποκρίνονται όταν υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο.

Οι διαιτητές και οι ομοσπονδίες εκτιμούν ότι λίγοι παίκτες θα ρισκάρουν πλέον να εγκαταλείψουν επίτηδες το γήπεδο για δύο λεπτά, γνωρίζοντας ότι θα αφήσουν την ομάδα τους σε αριθμητικό μειονέκτημα. Η εφαρμογή του μέτρου σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις μέσα στην ίδια σεζόν αποτελεί επίσης ένδειξη ότι η IFAB εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να το ενσωματώσει μόνιμα στους κανονισμούς από την επόμενη χρονιά. Αν αυτό συμβεί, τότε το ποδόσφαιρο θα κάνει ένα ακόμη βήμα προς την καταπολέμηση των «βουτιών», των υπερβολών και των χαμένων λεπτών που εδώ και χρόνια αλλοιώνουν τον ρυθμό και την ποιότητα του παιχνιδιού.