Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
31.10.2025 | 10:18
Έξαρση γρίπης και κορονοϊού - Τι ισχύει για τα εμβόλια
Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ
Ποδόσφαιρο 31 Οκτωβρίου 2025 | 15:29

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ

Ένα πιθανό νέο μέτρο για τον περιορισμό του χρόνου που αφιερώνει ένας ποδοσφαιριστής στη λήψη πλάγιου άουτ μπορεί να αλλάξει την ταχύτητα και τη ροή του παιχνιδιού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση, το κορυφαίο όργανο που καθορίζει τους κανόνες του ποδοσφαίρου παγκοσμίως, εξετάζει σοβαρά την εισαγωγή ενός χρονικού περιορισμού για την εκτέλεση του πλάγιου άουτ από τους παίκτες. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα The Guardian, ο χρόνος που διαρκεί η εκτέλεση αυτής της συνηθισμένης αλλά συχνά παραβλεπόμενης φάσης του αγώνα μπορεί να μπει «στο μικροσκόπιο» τους προσεχείς μήνες, σαν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την επιτάχυνση του παιχνιδιού.

Γιατί αυτή η συζήτηση;

Το ποδόσφαιρο έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια μια έντονη στροφή προς τη βελτίωση της θεαματικότητας και της δυναμικής του προϊόντος. Παράλληλα, το 4ο και 5ο πρόσθετο λεπτό στους αγώνες, οι διακοπές για VAR και οι συνεχείς παρεμβολές έχουν προσθέσει αρκετό χρόνο νεκρών διαστημάτων, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να μοιάζει «κολλημένο» ή πιο αργό σε πσχέση με το πάθος και τον αθλητικό ρυθμό που ζήλεψαν οι φίλαθλοι.

Στο πλαίσιο αυτό, η IFAB επανεξετάζει μια σειρά κανόνων για να διασφαλίσει πιο γρήγορο ρυθμό και να μειώσει τον χρόνο αναμονής των ομάδων στις φάσεις επανεκκίνησης της μπάλας, συμπεριλαμβανομένου και του πλάγιου άουτ. Η λήψη της μπάλας από τα χέρια για να επαναφερθεί εντός γηπέδου συνήθως δεν υπόκειται σε επίσημο χρονικό περιορισμό – κάτι που δίνει τη δυνατότητα σε παίκτες ή ομάδες να καθυστερήσουν σκόπιμα, επηρεάζοντας την ομαλή ροή του αγώνα.

Μια νέα πρόταση – Τι ακριβώς μπορεί να ισχύσει;

Η συζήτηση στην IFAB αφορά την καθιέρωση μιας αυστηρής προθεσμίας π.χ. 5 ή 6 δευτερολέπτων για την εκτέλεση των πλάγιων άουτ. Αν το χρονόμετρο ξεπεραστεί, ο διαιτητής θα μπορούσε να επιβάλει κίτρινη κάρτα ή να αποδώσει οπότε το άουτ στην αντίπαλη ομάδα ως ποινή για καθυστέρηση. Μια τέτοια πρακτική έχει ήδη εφαρμοστεί σε περιορισμένο βαθμό σε άλλους τομείς (π.χ. στη σέντρα, στα φάουλ) και θεωρείται καθολικά επωφελής για την ταχύτητα του παιχνιδιού.

Οι υποστηρικτές του μέτρου υποστηρίζουν πως θα αναγκάσει τους παίκτες να ενεργούν πιο γρήγορα και θα καταπολεμήσει χρονοτριβές, ενώ θα προσδώσει στους αγώνες έναν πιο σύγχρονο και ελκυστικό ρυθμό. Αντιθέτως, η πλευρά που διαφωνεί εκφράζει φόβους για τον τεχνητό περιορισμό της τακτικής ελευθερίας και την αυξημένη πίεση στους παίκτες, που ενδέχεται να οδηγήσει σε λάθη και νευρικότητα.

Αν η πρόταση προχωρήσει και εφαρμοστεί στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, θα είναι μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές στους κανόνες του παιχνιδιού τα τελευταία χρόνια. Το «game management» θα αποκτήσει νέα διάσταση, καθώς οι προπονητές θα πρέπει να προσαρμόσουν τις οδηγίες και τις τακτικές τους ώστε να μην χάνουν την ευκαιρία να εκτελέσουν το πλάγιο άουτ έγκαιρα. Το παιχνίδι θα γίνει ακόμη πιο απαιτητικό όσον αφορά το μυαλό και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων.

Σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνολογίες όπως το VAR, η χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και οι αλλαγές που δοκιμάζονται για να περιορίσουν τις καθυστερήσεις (π.χ. περιορισμοί σέντρες, αλλαγών), το ποδόσφαιρο φαίνεται να εισέρχεται σε μία νέα εποχή, όπου η παράδοση και ο δυναμισμός του παρελθόντος πρέπει να εξισορροπηθούν με την ανάγκη για σύγχρονη θεαματικότητα και διαρκή εξέλιξη.

Η καθιέρωση χρονικού περιορισμού στο πλάγιο άουτ μπορεί να αποβεί ευεργετική για τη θεαματικότητα, βοηθώντας να μειωθούν οι νεκροί χρόνοι, ειδικά στους αγώνες υψηλού ανταγωνισμού όπου κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Ωστόσο, θα χρειαστεί να ληφθεί υπόψη και η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου ως ενός παιχνιδιού που ζει από τις στιγμές του, τον αυτοσχεδιασμό και την τακτική ευφυΐα των παικτών.

Το ανώτατο όργανο των κανονισμών φαίνεται προς το παρόν να επιδιώκει ισορροπία ανάμεσα σε παράδοση και πρόοδο, προκαλώντας έτσι σημαντική συζήτηση στους κόλπους της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Η τελική απόφαση και εφαρμογή του μέτρου θα καθορίσουν αν το ποδόσφαιρο θα γίνει πιο γρήγορο και πιο ελκυστικό, ή αν θ’ απομακρυνθεί από την κλασική του ουσία.

Αν μη τι άλλο, αυτή η συζήτηση της IFAB για το πλάγιο άουτ ανοίγει έναν νέο κύκλο αναθεώρησης κανόνων που αξίζει την προσοχή κάθε φίλαθλου, αθλητικού παράγοντα και μελετητή του ποδοσφαίρου, καθώς το μέλλον των βασικών φάσεων του παιχνιδιού επαναπροσδιορίζεται.

Μοιάζει πάντως με τα 5 δευτερόλεπτα στο μπάσκετ για την επαναφορά της μπάλας…

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Σε τροχιά ανόδου από το Q4 τα έντοκα έσοδα

Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Σε τροχιά ανόδου από το Q4 τα έντοκα έσοδα

Ποδόσφαιρο 31.10.25

Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι ο Εμπαπέ: «Το σημαντικό είναι οι τίτλοι» (pic)

Ο κορυφαίος σκόρερ της Ευρώπης για τη σεζόν 2024-25, Κιλιάν Εμπαπέ, παρέλαβε την Παρασκευή το βραβείο του και σημείωσε πως αυτό που έχει σημασία είναι οι τίτλοι και όχι τα προσωπικά επιτεύγματα...

Σύνταξη
«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον
«Βασιλιάς του κινκ» 31.10.25

«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον

Στην επέτειο της γέννησης του, μια υπενθύμιση: η ζωή του Χέλμουτ Νιούτον υπήρξε τόσο αιχμηρή και αντιφατική όσο και οι ίδιες οι φωτογραφίες του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις
Παραβίαση δικαίου 31.10.25

ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις

Ο ΟΗΕ σημειώνει ότι οι επιθέσεις εναντίον σκαφών είναι απαράδεκτες. Οι φερόμενοι διακινητές ναρκωτικών «δεν επιτίθενται στις ΗΠΑ, επομένως δεν υπάρχει δικαίωμα επίκλησης του νόμου της άμυνας».

Σύνταξη
Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε
«Ακραία βία» 31.10.25

Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε

Στην επιστολή παραίτησής της, που δημοσιεύθηκε σήμερα από μέσα ενημέρωσης, η Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχθηκε ότι το βίντεο διέρρευσε από το γραφείο της σε μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας
«Είναι εκρηκτική» 31.10.25

Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας

Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές του The Morning Show Τζένιφερ Άνιστον, Μπίλι Κράνταπ και Κάρεν Πίτμαν μίλησαν για το πώς η σειρά τους έκανε πιο συνειδητοποιημένους απέναντι στη δουλειά των δημοσιογράφων

Σύνταξη
Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης

Καμία σχέση δεν μπορεί να συγκριθεί ή να αντικαταστήσει την ανεκτίμητη, βαθιά, ανιδιοτελή αγάπη που μας συνδέει με τους τετράποδους φίλους μας. Οι σκύλοι και οι γάτες μας δεν είναι απλώς μία συντροφιά, αλλά μέλη της οικογένειάς μας, πιστοί σύντροφοί στις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής. Κάθε στιγμή που περνάμε μαζί τους είναι πολύτιμη […]

Σύνταξη
Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας: «Ανώτερες» οι καλλιτεχνικές σχολές
Απόφαση κατά πλειοψηφία 31.10.25

Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας: «Ανώτερες» οι καλλιτεχνικές σχολές

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις που εξίσωναν τους απόφοιτους καλλιτεχνικών σχολών με αποφοίτους Λυκείου. Με τον ν. 1158/1981 οι καλλιτεχνικές σχολές χαρακτηρίστηκαν «ανώτερες».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΙΣΑ: Κλειστά τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στις 7 Νοεμβρίου – Ασφυκτική οικονομική πίεση λόγω του clawback
Ενάντια στο clawback 31.10.25

Κλειστά τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στις 7 Νοεμβρίου - Στηρίζει τις κινητοποιήσεις ο ΙΣΑ

Ο ΙΣΑ με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαστηριακών ιατρών που αντιδρούν στο μέτρο του clawback και στα χρόνια προβλήματα στη λειτουργία των εργαστηρίων

Σύνταξη
ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα: «Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης»
Για μπλόκα αγροτών 31.10.25

«Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης» - ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα

«Οι αγρότες καταγγέλλουν τις πρακτικές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνολική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που τους ξεκληρίζει» αναφέρει το ΚΚΕ ως απάντηση στη δήλωση του Βασίλη Φεύγα περί βολεμένων

Σύνταξη
Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία
Stories 31.10.25

Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία

Για αιώνες, οι άνθρωποι έχουν κοιτάξει το σκοτάδι με φόβο και θαυμασμό, αναζητώντας τα φαντάσματα και τους δαίμονες που κατοικούν τόσο στη φαντασία όσο και στην πραγματικότητά τους

Σύνταξη
H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop
Dark-ίλα 31.10.25

H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop

Μεταξύ μιας πολυμελούς ορχήστρας, κάποιων ζώων και μιας προφητικής Björk με τη μορφή πουλιού, το μουσικό βίντεο «Berghain» αποτυπώνει την πιο μυστικιστική και μεταμορφωτική καλλιτεχνική φάση της Rosalía μέχρι σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα
Αυτοδιοικητικός χάρτης 31.10.25

Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα

Η πολυσέλιδη Έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά από δύο τριήμερες αποστολές μελέτης του Κογκρέσου στη χώρα μας εγκρίθηκε αρχικά από την επιτροπή παρακολούθησης τον Ιούλιο και πλέον από την Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του
inTickets 31.10.25

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του

Η βραδιά της μουσικής, της μόδας και της λάμψης επιστρέφει. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα «προσγειωθεί» στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do για ένα ακόμα φαντασμαγορικό fashion & music show.

Σύνταξη
Ισραήλ: Απάνθρωπο σόου του ακροδεξιού υπουργού Μπεν – Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους
Εξοργιστικό βίντεο 31.10.25

Απάνθρωπο σόου του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Μπεν - Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ έκανε άλλο ένα απάνθρωπο σόου, όπως είχε κάνει και με τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
