Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση, το κορυφαίο όργανο που καθορίζει τους κανόνες του ποδοσφαίρου παγκοσμίως, εξετάζει σοβαρά την εισαγωγή ενός χρονικού περιορισμού για την εκτέλεση του πλάγιου άουτ από τους παίκτες. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα The Guardian, ο χρόνος που διαρκεί η εκτέλεση αυτής της συνηθισμένης αλλά συχνά παραβλεπόμενης φάσης του αγώνα μπορεί να μπει «στο μικροσκόπιο» τους προσεχείς μήνες, σαν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την επιτάχυνση του παιχνιδιού.

Γιατί αυτή η συζήτηση;

Το ποδόσφαιρο έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια μια έντονη στροφή προς τη βελτίωση της θεαματικότητας και της δυναμικής του προϊόντος. Παράλληλα, το 4ο και 5ο πρόσθετο λεπτό στους αγώνες, οι διακοπές για VAR και οι συνεχείς παρεμβολές έχουν προσθέσει αρκετό χρόνο νεκρών διαστημάτων, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να μοιάζει «κολλημένο» ή πιο αργό σε πσχέση με το πάθος και τον αθλητικό ρυθμό που ζήλεψαν οι φίλαθλοι.

Στο πλαίσιο αυτό, η IFAB επανεξετάζει μια σειρά κανόνων για να διασφαλίσει πιο γρήγορο ρυθμό και να μειώσει τον χρόνο αναμονής των ομάδων στις φάσεις επανεκκίνησης της μπάλας, συμπεριλαμβανομένου και του πλάγιου άουτ. Η λήψη της μπάλας από τα χέρια για να επαναφερθεί εντός γηπέδου συνήθως δεν υπόκειται σε επίσημο χρονικό περιορισμό – κάτι που δίνει τη δυνατότητα σε παίκτες ή ομάδες να καθυστερήσουν σκόπιμα, επηρεάζοντας την ομαλή ροή του αγώνα.

Μια νέα πρόταση – Τι ακριβώς μπορεί να ισχύσει;

Η συζήτηση στην IFAB αφορά την καθιέρωση μιας αυστηρής προθεσμίας π.χ. 5 ή 6 δευτερολέπτων για την εκτέλεση των πλάγιων άουτ. Αν το χρονόμετρο ξεπεραστεί, ο διαιτητής θα μπορούσε να επιβάλει κίτρινη κάρτα ή να αποδώσει οπότε το άουτ στην αντίπαλη ομάδα ως ποινή για καθυστέρηση. Μια τέτοια πρακτική έχει ήδη εφαρμοστεί σε περιορισμένο βαθμό σε άλλους τομείς (π.χ. στη σέντρα, στα φάουλ) και θεωρείται καθολικά επωφελής για την ταχύτητα του παιχνιδιού.

Οι υποστηρικτές του μέτρου υποστηρίζουν πως θα αναγκάσει τους παίκτες να ενεργούν πιο γρήγορα και θα καταπολεμήσει χρονοτριβές, ενώ θα προσδώσει στους αγώνες έναν πιο σύγχρονο και ελκυστικό ρυθμό. Αντιθέτως, η πλευρά που διαφωνεί εκφράζει φόβους για τον τεχνητό περιορισμό της τακτικής ελευθερίας και την αυξημένη πίεση στους παίκτες, που ενδέχεται να οδηγήσει σε λάθη και νευρικότητα.

Αν η πρόταση προχωρήσει και εφαρμοστεί στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, θα είναι μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές στους κανόνες του παιχνιδιού τα τελευταία χρόνια. Το «game management» θα αποκτήσει νέα διάσταση, καθώς οι προπονητές θα πρέπει να προσαρμόσουν τις οδηγίες και τις τακτικές τους ώστε να μην χάνουν την ευκαιρία να εκτελέσουν το πλάγιο άουτ έγκαιρα. Το παιχνίδι θα γίνει ακόμη πιο απαιτητικό όσον αφορά το μυαλό και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων.

Σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνολογίες όπως το VAR, η χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και οι αλλαγές που δοκιμάζονται για να περιορίσουν τις καθυστερήσεις (π.χ. περιορισμοί σέντρες, αλλαγών), το ποδόσφαιρο φαίνεται να εισέρχεται σε μία νέα εποχή, όπου η παράδοση και ο δυναμισμός του παρελθόντος πρέπει να εξισορροπηθούν με την ανάγκη για σύγχρονη θεαματικότητα και διαρκή εξέλιξη.

Η καθιέρωση χρονικού περιορισμού στο πλάγιο άουτ μπορεί να αποβεί ευεργετική για τη θεαματικότητα, βοηθώντας να μειωθούν οι νεκροί χρόνοι, ειδικά στους αγώνες υψηλού ανταγωνισμού όπου κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Ωστόσο, θα χρειαστεί να ληφθεί υπόψη και η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου ως ενός παιχνιδιού που ζει από τις στιγμές του, τον αυτοσχεδιασμό και την τακτική ευφυΐα των παικτών.

Το ανώτατο όργανο των κανονισμών φαίνεται προς το παρόν να επιδιώκει ισορροπία ανάμεσα σε παράδοση και πρόοδο, προκαλώντας έτσι σημαντική συζήτηση στους κόλπους της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Η τελική απόφαση και εφαρμογή του μέτρου θα καθορίσουν αν το ποδόσφαιρο θα γίνει πιο γρήγορο και πιο ελκυστικό, ή αν θ’ απομακρυνθεί από την κλασική του ουσία.

Αν μη τι άλλο, αυτή η συζήτηση της IFAB για το πλάγιο άουτ ανοίγει έναν νέο κύκλο αναθεώρησης κανόνων που αξίζει την προσοχή κάθε φίλαθλου, αθλητικού παράγοντα και μελετητή του ποδοσφαίρου, καθώς το μέλλον των βασικών φάσεων του παιχνιδιού επαναπροσδιορίζεται.

Μοιάζει πάντως με τα 5 δευτερόλεπτα στο μπάσκετ για την επαναφορά της μπάλας…