IFAB: «Δύο διαιτητές στο γήπεδο και κατάργηση των βοηθών»
Μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που θα διαιτητεύεται ενός ποδοσφαιρικού αγώνα είναι πιθανό να δούμε στο όχι και πολύ μακρινό μέλλον
Μετά την χρησιμοποίηση του VAR και πιο πρόσφατα του Goal line technology, ενδέχεται να δούμε κι άλλες σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που θα διαιτητεύεται ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Ακόμη και να υπάρχουν δύο διαιτητές σε έναν αγώνα και όχι βοηθοί!
Κι αυτό καθώς είναι εμφανές ότι πλέον ο ρόλος του βοηθού διαιτητή έχει περιοριστεί στο ελάχιστο μετά την εμφάνιση του VAR.
O πρώην διεθνής διαιτητής και εκπρόσωπος της IFAB (Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο: Ο οργανισμός ο οποίος καθορίζει τους Κανόνες του Παιχνιδιού) Ντέιβιντ Ελερέι, στο πλαίσιο των εργασιών της European Football Clubs στη Φρανκφούρτη, αποκάλυψε μερικές από τις προτάσεις που θα συζητηθούν και που θα υποβληθούν για εξέταση και απόφαση στην εκτελεστική επιτροπή της UEFA.
Μεταξύ αυτών τον ορισμό δύο διαιτητών σε κάθε παιχνίδι και κατάργηση των βοηθών, αλλά και αύξηση των περιπτώσεων στις οποίες θα μπορεί το VAR να παρεμβαίνει για να διορθώνει τα κακώς κείμενα.
Ιδού παρακάτω τέσσερις καινοτομίες οι οποίες αναμένεται να συζητηθούν προκειμένου να εισαχθούν στο μέλλον:
- Το πρωτόκολλο VAR πρέπει να υποστεί αλλαγές όσον αφορά το εύρος των σοβαρών σφαλμάτων, με την συμπερίληψη και άλλων θεμάτων στο πεδίο της ευθύνης του.
- Δύο διαιτητές στο γήπεδο και κατάργηση των βοηθών διαιτητών, ιδέα που μπορεί να προχωρήσει όταν υπάρξει αυτοματοποίηση και τεχνολογική εξέλιξη που θα επιτρέπει να αποφασίζεται αν η μπάλα είναι εντός ή εκτός των τεσσάρων γραμμών σε οποιαδήποτε περίσταση του παιχνιδιού.
- Μέτρηση του χρόνου για τις επαναφορές από τα πλάγια άουτ, όπως συμβαίνει με τους τερματοφύλακες και την επαναφορά της μπάλας.
- Εισαγωγή μέτρων για να αποτρέπεται ο τερματοφύλακας να χάνει χρόνο με υποτιθέμενους τραυματισμούς.
